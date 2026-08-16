ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Aixbt รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Aixbt รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AIXBT

ข้อมูลราคา AIXBT

AIXBT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AIXBT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AIXBT

โทเคโนมิกส์ AIXBT

การคาดการณ์ราคา AIXBT

ประวัติ AIXBT

AIXBT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง AIXBTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต AIXBT

AIXBT USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Aixbt (AIXBT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Aixbt (AIXBT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Aixbt ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ AIXBT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Aixbt ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Aixbt (AIXBT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.01785---1.71%-4.19%-41.46%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Aixbt

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Aixbt

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Aixbt จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 5
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 1ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 4ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.01783
0.01782
R2
0.01782
0.01782
R1
0.01782
0.01782
PP
0.01781
0.01781
S1
0.01781
0.01781
S2
0.0178
0.01781
S3
0.0178
0.0178

สัญญาณตลาด Aixbt

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.04M
$4.81 M
$4.77 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.11 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.12 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.47 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.46 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Aixbt

การไหลเข้าสุทธิราคา AIXBTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.02
2026-08-15-$0.04 M0.02
2026-08-14-$0.04 M0.02
2026-08-13$0.08 M0.02
2026-08-12-$0.03 M0.02

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aixbt

เทรดตลาด Aixbt (AIXBT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Aixbt ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AIXBT/USDT
$0.01785
$0.01785$0.01785
-0.54%
3.08M (USDT)
AIXBT/USDC
$0.01784
$0.01784$0.01784
-0.50%
3.04M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ AIXBT เป็น USD

จำนวน

AIXBT
AIXBT
USD
USD

1 AIXBT = 0.01785 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม