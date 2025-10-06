ราคาปัจจุบัน AI STARPOWERFRAGMENT วันนี้ คือ 1.984 USD ติดตามการอัปเดตราคา AISPF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AISPF ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน AI STARPOWERFRAGMENT วันนี้ คือ 1.984 USD ติดตามการอัปเดตราคา AISPF เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AISPF ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

AI STARPOWERFRAGMENT โลโก้

ราคา AI STARPOWERFRAGMENT(AISPF)

ราคาปัจจุบัน 1 AISPF เป็น USD

$1.984
-2.16%1D
USD
AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:25:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.96
ต่ำสุด 24h
$ 2.05
สูงสุด 24h

$ 1.96
$ 2.05
--
--
-2.46%

-2.16%

+1.12%

+1.12%

ราคาเรียลไทม์ AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) คือ $ 1.984 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAISPF ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.96 และราคาสูงสุด $ 2.05 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AISPF คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AISPF มีการเปลี่ยนแปลง -2.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.16% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.12% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) ข้อมูลการตลาด

--
$ 23.77K
$ 23.77K$ 23.77K

$ 41.66M
$ 41.66M$ 41.66M

----

21,000,000
21,000,000 21,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AI STARPOWERFRAGMENT คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 23.77K อุปทานหมุนเวียนของ AISPF คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 41.66M

ประวัติราคา AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AI STARPOWERFRAGMENT ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0438-2.16%
30 วัน$ +0.345+21.04%
60 วัน$ -0.789-28.46%
90 วัน$ +0.197+11.02%
การเปลี่ยนแปลงราคา AI STARPOWERFRAGMENT ในวันนี้

วันนี้ AISPF บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0438 (-2.16%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา AI STARPOWERFRAGMENT ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.345 (+21.04%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา AI STARPOWERFRAGMENT ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AISPF เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.789 (-28.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา AI STARPOWERFRAGMENT ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.197 (+11.02%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา AI STARPOWERFRAGMENTทันที

อะไรคือ AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

เมื่อปัญญาประดิษฐ์เข้ามาปรับเปลี่ยนระเบียบเศรษฐกิจโลก AISPF ได้เปิดตัวอย่างแข็งแกร่งในฐานะสินทรัพย์คริปโตแนวใหม่ที่พลิกวงการ ไม่ใช่แค่รหัสดิจิทัลธรรมดา แต่เป็นกุญแจสำคัญสู่คุณค่าแห่งยุคเศรษฐกิจอัจฉริยะ โดย AISPF ได้กำหนดนิยามใหม่ของขอบเขตมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่านจำนวนที่จำกัดแต่เปี่ยมด้วยศักยภาพทางเทคโนโลยีแบบไร้ขีดจำกัด

AI STARPOWERFRAGMENT มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน AI STARPOWERFRAGMENT ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบAISPFความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ AI STARPOWERFRAGMENT บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ AI STARPOWERFRAGMENT ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา AI STARPOWERFRAGMENT (USD)

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AI STARPOWERFRAGMENT

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AI STARPOWERFRAGMENT ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AISPFโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ AI STARPOWERFRAGMENTใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ AI STARPOWERFRAGMENT บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

AISPF เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

AI STARPOWERFRAGMENT ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AI STARPOWERFRAGMENT ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ AI STARPOWERFRAGMENT อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AI STARPOWERFRAGMENT

วันนี้ AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AISPF เป็นUSD คือ 1.984 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AISPF เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AISPF เป็น USD คือ $ 1.984 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ AI STARPOWERFRAGMENT คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AISPF คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AISPF คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AISPF คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AISPF คือเท่าใด?
AISPF ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AISPF คือเท่าไร?
AISPF ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ AISPF คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AISPF คือ $ 23.77K USD
ปีนี้ AISPF จะสูงขึ้นอีกไหม?
AISPF อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AISPF เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:25:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

