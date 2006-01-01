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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AGT

ข้อมูลราคา AGT

AGT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AGT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ AGT

โทเคโนมิกส์ AGT

การคาดการณ์ราคา AGT

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AGT คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Alaya AI (AGT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Alaya AI (AGT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Alaya AI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ AGT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Alaya AI ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Alaya AI (AGT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.015591---0.17%+14.99%+54.27%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Alaya AI

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Alaya AI

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Alaya AI จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 14
เป็นกลาง 1
ซื้อ 11
Moving Averages:ขายขาย 10เป็นกลาง 0ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.015609
0.015609
R2
0.015609
0.015608
R1
0.015608
0.015608
PP
0.015608
0.015608
S1
0.015607
0.015607
S2
0.015607
0.015607
S3
0.015606
0.015607

สัญญาณตลาด Alaya AI

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.18M
$3.60 M
$3.42 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.05 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.26 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.26 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Alaya AI

การไหลเข้าสุทธิราคา AGTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AGT/USDT
$0.015575
$0.015575$0.015575
-3.95%
3.77M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ AGT เป็น USD

จำนวน

AGT
AGT
USD
USD

1 AGT = 0.015591 USD

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