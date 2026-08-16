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AERO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ AERO

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โทเคโนมิกส์ AERO

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Aerodrome Finance (AERO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Aerodrome Finance (AERO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Aerodrome Finance ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ AERO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Aerodrome Finance ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Aerodrome Finance (AERO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.403---6.28%-19.16%-0.62%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Aerodrome Finance

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Aerodrome Finance

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Aerodrome Finance จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 1
เป็นกลาง 13
ซื้อ 12
Moving Averages:เป็นกลางขาย 0เป็นกลาง 8ซื้อ 6
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 5ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.4018
0.4018
R2
0.4018
0.4017
R1
0.4017
0.4017
PP
0.4017
0.4017
S1
0.4016
0.4016
S2
0.4016
0.4016
S3
0.4015
0.4016

สัญญาณตลาด Aerodrome Finance

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.00M
$2.04 M
$2.04 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.46 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.43 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.25 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.20 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Aerodrome Finance

การไหลเข้าสุทธิราคา AEROUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.40
2026-08-15-$0.34 M0.40
2026-08-14-$0.12 M0.40
2026-08-13-$0.47 M0.41
2026-08-12-$0.47 M0.42

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AERO/USDT
$0.4027
$0.4027$0.4027
-0.13%
661.53K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ AERO เป็น USD

จำนวน

AERO
AERO
USD
USD

1 AERO = 0.403 USD

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