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การวิเคราะห์ทางเทคนิค A (A) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค A (A) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ A ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ A เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ A ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา A (A)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.06153---5.46%-16.32%-23.83%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา A

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค A

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ A จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 1
เป็นกลาง 6
ซื้อ 19
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 1เป็นกลาง 6ซื้อ 5
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0615
0.06145
R2
0.06145
0.06142
R1
0.06142
0.0614
PP
0.06137
0.06137
S1
0.06134
0.06134
S2
0.06129
0.06132
S3
0.06126
0.06129

สัญญาณตลาด A

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.05M
$1.47 M
$1.52 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.55 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.55 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.17M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.90 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$3.07 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน A

การไหลเข้าสุทธิราคา AUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.06
2026-08-15-$0.07 M0.06
2026-08-14$0.02 M0.06
2026-08-13$0.03 M0.06
2026-08-12$0.04 M0.06

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด A (A) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
A/USDT
$0.06151
$0.06151$0.06151
-0.64%
935.02K (USDT)
A/BTC
$0.0000009756
$0.0000009756$0.0000009756
-0.63%
131.44K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ A เป็น USD

จำนวน

A
A
USD
USD

1 A = 0.06153 USD

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