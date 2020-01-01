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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล 4 รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล 4 รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค 4 (4) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค 4 (4) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ 4 ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ 4 เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ 4 ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา 4 (4)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.010285---11.99%+13.74%+0.11%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา 4

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค 4

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ 4 จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 14
เป็นกลาง 3
ซื้อ 9
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 1ซื้อ 1
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 2ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0104
0.01039
R2
0.01039
0.01037
R1
0.01036
0.01036
PP
0.01035
0.01035
S1
0.01032
0.01033
S2
0.01031
0.01032
S3
0.01028
0.01031

สัญญาณตลาด 4

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.23M
$1.67 M
$1.90 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.40 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.43 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.59 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.66 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน 4

การไหลเข้าสุทธิราคา 4USDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด 4 (4) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน 4 ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
4/USDT
$0.010285
$0.010285$0.010285
-0.44%
17.01M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ 4 เป็น USD

จำนวน

4
4
USD
USD

1 4 = 0.010285 USD

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