ราคาปัจจุบัน 24K Gold PEPE วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา GOLDPEPE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GOLDPEPE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GOLDPEPE

ข้อมูลราคา GOLDPEPE

โทเคโนมิกส์ GOLDPEPE

การคาดการณ์ราคา GOLDPEPE

24K Gold PEPE โลโก้

24K Gold PEPE ราคา (GOLDPEPE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 GOLDPEPE เป็น USD

--
----
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
24K Gold PEPE (GOLDPEPE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:23:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+3.26%

+3.26%

ราคาเรียลไทม์ 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGOLDPEPE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GOLDPEPE คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GOLDPEPE มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.26% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) ข้อมูลการตลาด

$ 99.17K
$ 99.17K$ 99.17K

--
----

$ 99.17K
$ 99.17K$ 99.17K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,785.275677
999,959,785.275677 999,959,785.275677

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 24K Gold PEPE คือ $ 99.17K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GOLDPEPE คือ 999.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 999959785.275677 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 99.17K

ประวัติราคา 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 24K Gold PEPE เป็น USD เท่ากับ $ 0.0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 24K Gold PEPE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 24K Gold PEPE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 24K Gold PEPE เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0.00.00%
30 วัน$ 0-12.19%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

24K Gold Pepe ($GOLDPEPE) is a hyper-deflationary meme coin forged at the intersection of internet culture and digital gold. Inspired by the legendary Pepe the Frog and elevated to royal status in shimmering 24-karat brilliance, GOLDPEPE is more than just a meme — it’s a symbol of value, virality, and victory on Solana.

Launched on the Solana blockchain via Pump.fun, GOLDPEPE represents the ultimate fusion of decentralized community power, lightning-fast memetic momentum, and on-chain scarcity. It’s built for degens, collectors, and believers who see the future of finance as bold, gold, and frog-powered.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา 24K Gold PEPE (USD)

24K Gold PEPE (GOLDPEPE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ 24K Gold PEPE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา 24K Gold PEPE ตอนนี้!

GOLDPEPE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GOLDPEPEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

วันนี้ 24K Gold PEPE (GOLDPEPE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GOLDPEPE เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GOLDPEPE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GOLDPEPE เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ 24K Gold PEPE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GOLDPEPE คือ $ 99.17K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GOLDPEPE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GOLDPEPE คือ 999.96M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GOLDPEPE คือเท่าใด?
GOLDPEPE ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GOLDPEPE คือเท่าไร?
GOLDPEPE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ GOLDPEPE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GOLDPEPE คือ -- USD
ปีนี้ GOLDPEPE จะสูงขึ้นอีกไหม?
GOLDPEPE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GOLDPEPE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:23:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 24K Gold PEPE (GOLDPEPE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

