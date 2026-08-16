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ราคาปัจจุบัน 1 Million Circles วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CIRCLES เท่ากับ 25,601 USD ติดตามการอัปเดตราคา CIRCLES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน 1 Million Circles วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด CIRCLES เท่ากับ 25,601 USD ติดตามการอัปเดตราคา CIRCLES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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1 Million Circles ราคา (CIRCLES)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CIRCLES เป็น USD

$0.0000271
$0.0000271$0.0000271
+2.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
1 Million Circles (CIRCLES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:40:34 (UTC+8)

ราคา 1 Million Circles วันนี้

ราคาปัจจุบัน 1 Million Circles (CIRCLES) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CIRCLES เป็น USD คือ $ 0 ต่อ CIRCLES.

1 Million Circles มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 25,601 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 744.80M CIRCLES ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CIRCLES เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CIRCLES เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.27% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

1 Million Circles (CIRCLES) ข้อมูลการตลาด

$ 25.60K
$ 25.60K$ 25.60K

--
----

$ 25.60K
$ 25.60K$ 25.60K

744.80M
744.80M 744.80M

944,799,103.058737
944,799,103.058737 944,799,103.058737

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 1 Million Circles คือ $ 25.60K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ CIRCLES คือ 744.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 944799103.058737 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 25.60K

ประวัติราคา 1 Million Circles USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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+3.27%

+3.27%

ประวัติราคา 1 Million Circles (CIRCLES) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 1 Million Circles เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 1 Million Circles เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 1 Million Circles เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 1 Million Circles เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-15.85%
60 วัน$ 0-0.28%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา 1 Million Circles

การคาดการณ์ราคา 1 Million Circles (CIRCLES) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CIRCLES ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา 1 Million Circles (CIRCLES) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ 1 Million Circles อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา 1 Million Circles จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CIRCLES ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา 1 Million Circles

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เกี่ยวกับ 1 Million Circles

ปัจจุบัน 1 Million Circles มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ 1 Million Circles ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ CIRCLES จะขึ้นหรือลง?

CIRCLES มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem

วันนี้ 1 Million Circles ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย CIRCLES อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ 1 Million Circles แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Pump.fun Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- CIRCLES มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี CIRCLES อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 744799107.494657 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ 1 Million Circles คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿ ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 1 Million Circles

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:40:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 1 Million Circles (CIRCLES)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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