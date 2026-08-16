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ราคาปัจจุบัน 1 community can change your life วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด COMMUNITY เท่ากับ 34,832 USD ติดตามการอัปเดตราคา COMMUNITY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน 1 community can change your life วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด COMMUNITY เท่ากับ 34,832 USD ติดตามการอัปเดตราคา COMMUNITY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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1 community can change your life ราคา (COMMUNITY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 COMMUNITY เป็น USD

$0.00003817
$0.00003817$0.00003817
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
1 community can change your life (COMMUNITY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:40:20 (UTC+8)

ราคา 1 community can change your life วันนี้

ราคาปัจจุบัน 1 community can change your life (COMMUNITY) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน COMMUNITY เป็น USD คือ $ 0 ต่อ COMMUNITY.

1 community can change your life มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 34,832 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 912.59M COMMUNITY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COMMUNITY เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น COMMUNITY เคลื่อนไหว -0.29% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.07% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

1 community can change your life (COMMUNITY) ข้อมูลการตลาด

$ 34.83K
$ 34.83K$ 34.83K

--
----

$ 34.83K
$ 34.83K$ 34.83K

912.59M
912.59M 912.59M

912,586,432.314609
912,586,432.314609 912,586,432.314609

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 1 community can change your life คือ $ 34.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ COMMUNITY คือ 912.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 912586432.314609 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 34.83K

ประวัติราคา 1 community can change your life USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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-0.29%

-0.06%

-0.07%

-0.07%

ประวัติราคา 1 community can change your life (COMMUNITY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 1 community can change your life เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 1 community can change your life เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 1 community can change your life เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 1 community can change your life เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.06%
30 วัน$ 0-1.34%
60 วัน$ 0-36.76%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา 1 community can change your life

การคาดการณ์ราคา 1 community can change your life (COMMUNITY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ COMMUNITY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา 1 community can change your life (COMMUNITY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ 1 community can change your life อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา 1 community can change your life จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา COMMUNITY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา 1 community can change your life

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1 community can change your life (COMMUNITY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ 1 community can change your life

ราคาปัจจุบันของ 1 community can change your life คือเท่าไร?

ราคาสดของ 1 community can change your life (COMMUNITY) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

1 community can change your life ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน 1 community can change your life อยู่ในอันดับที่ #7622 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1124880.73421980480000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ COMMUNITY มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ COMMUNITY คือ 912586432.314609 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ 1 community can change your life เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 1 community can change your life เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

1 community can change your life ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

1 community can change your life เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ COMMUNITY ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ 1 community can change your life?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 1 community can change your life

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:40:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 1 community can change your life (COMMUNITY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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