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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Binance Life รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Binance Life รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 币安人生

ข้อมูลราคา 币安人生

币安人生 คืออะไร

โทเคโนมิกส์ 币安人生

การคาดการณ์ราคา 币安人生

ประวัติ 币安人生

币安人生 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง 币安人生เป็นสกุลเงินเฟียต

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Binance Life (币安人生) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Binance Life (币安人生) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Binance Life ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ 币安人生 เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Binance Life ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Life (币安人生)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.49741---3.01%-30.38%+18.19%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Binance Life

กระแสเงินทุน Binance Life

การไหลเข้าสุทธิราคา 币安人生USDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.07 M0.48
2026-08-15-$0.05 M0.48
2026-08-14-$0.05 M0.48
2026-08-13-$0.24 M0.48
2026-08-12$0.25 M0.48

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Binance Life (币安人生) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Binance Life ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
币安人生/USDT
$0.49744
$0.49744$0.49744
+3.83%
121.26K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ 币安人生 เป็น USD

จำนวน

币安人生
币安人生
USD
USD

1 币安人生 = 0.49741 USD

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