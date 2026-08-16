การวิเคราะห์ทางเทคนิค Binance Life (币安人生) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ Binance Life ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ 币安人生 เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Binance Life ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Life (币安人生)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$0.49741
|--
|-3.01%
|-30.38%
|+18.19%
กระแสเงินทุน Binance Life
การไหลเข้าสุทธิราคา 币安人生USDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.07 M
|0.48
|2026-08-15
|-$0.05 M
|0.48
|2026-08-14
|-$0.05 M
|0.48
|2026-08-13
|-$0.24 M
|0.48
|2026-08-12
|$0.25 M
|0.48
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
$0.49744
$0.49744$0.49744
+3.83%
121.26K (USDT)
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