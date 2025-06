ราคา Your Futures Exchange ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Your Futures Exchange ราคาปัจจุบันของ Your Futures Exchange คือ 0.00977262USD อุปทานหมุนเวียนของ Your Futures Exchange(YFX) คือ 0.00 YFX ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $0.00

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง 1.73% $ 0.000166 $ 0.010051 $ 0.009422

7 วัน -0.84% $ -0.000082 $ 0.010768 $ 0.005231

30 วัน 85.44% $ 0.008349 $ 0.010768 $ 0.005231