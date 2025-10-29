ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ THBILL
การคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)
รับการคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund สำหรับปี 2026, 2027, 2028, 2030 และอื่นๆ คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น THBILL จะเติบโตเท่าไร คาดการณ์ราคาในอนาคตได้ทันทีโดยอิงตามแนวโน้มและความรู้สึกของตลาด
*คำเตือน: การคาดการณ์ราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
การคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund สำหรับปี 2025-2050 (USD)
ตามการคาดการณ์ของคุณ Theo Short Duration US Treasury Fund อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 1.01 ในปี 2025การคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) สำหรับปี 2026 (ปีหน้า)
ตามการคาดการณ์ของคุณ Theo Short Duration US Treasury Fund อาจเติบโตได้ถึง 5.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 1.0605 ในปี 2026การคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) สำหรับปี 2027 (ใน 2 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2027 ของ THBILL คือ $ 1.1135 โดยมีอัตราการเติบโต 10.25%การคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) สำหรับปี 2028 (ใน 3 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2028 ของ THBILL คือ $ 1.1692 โดยมีอัตราการเติบโต 15.76%การคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) สำหรับปี 2029 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ THBILL ในปี 2029 คือ $ 1.2276 โดยมีอัตราการเติบโต 21.55%การคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) สำหรับปี 2030 (ใน 5 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ THBILL ในปี 2030 คือ $ 1.2890 โดยมีอัตราการเติบโต 27.63%การคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) สำหรับปี 2040 (ใน 15 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Theo Short Duration US Treasury Fund อาจเติบโตได้ถึง 107.89% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 2.0997การคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) สำหรับปี 2050 (ใน 25 ปี)
ในปี 2050 ราคาของ Theo Short Duration US Treasury Fund อาจเติบโตได้ถึง 238.64% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 3.4202
- 2025$ 1.010.00%
- 2026$ 1.06055.00%
- 2027$ 1.113510.25%
- 2028$ 1.169215.76%
- 2029$ 1.227621.55%
- 2030$ 1.289027.63%
- 2031$ 1.353434.01%
- 2032$ 1.421140.71%
- 2033$ 1.492247.75%
- 2034$ 1.566855.13%
- 2035$ 1.645162.89%
- 2036$ 1.727471.03%
- 2037$ 1.813879.59%
- 2038$ 1.904588.56%
- 2039$ 1.999797.99%
- 2040$ 2.0997107.89%
การคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund ในระยะสั้นสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ สัปดาห์นี้ และ 30 วัน
- October 29, 2025(วันนี้)$ 1.010.00%
- October 30, 2025(พรุ่งนี้)$ 1.01010.01%
- November 5, 2025(สัปดาห์นี้)$ 1.01090.10%
- November 28, 2025(30 วัน)$ 1.01410.41%
ราคาที่คาดการณ์สำหรับ THBILL บน
สำหรับ October 30, 2025(พรุ่งนี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ THBILL โดยใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี
ภายใน November 5, 2025(สัปดาห์นี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ THBILL โดยใช้อัตราการเติบโตต่อปี
เมื่อมองไป 30 วันข้างหน้า ราคาที่คาดการณ์ไว้สำหรับ THBILL คือ
สถิติราคาปัจจุบัน Theo Short Duration US Treasury Fund
--
--
ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund ในอดีต
ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Theo Short Duration US Treasury Fund ราคาปัจจุบันของ Theo Short Duration US Treasury Fund คือ 1.01USD อุปทานหมุนเวียนของ Theo Short Duration US Treasury Fund(THBILL) คือ
- 24 ชั่วโมง-0.39%$ -0.004036$ 1.016$ 1.005
- 7 วัน0.29%$ 0.002912$ 1.0159$ 1.0065
- 30 วัน0.61%$ 0.006147$ 1.0159$ 1.0065
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Theo Short Duration US Treasury Fund แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของราคา
ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา Theo Short Duration US Treasury Fund มีการเทรดสูงสุดที่
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา Theo Short Duration US Treasury Fund มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
โมดูลการคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) ทำงานอย่างไร?
โมดูลการคาดการณ์ราคา Theo Short Duration US Treasury Fund เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประมาณราคา THBILL ในอนาคตที่เป็นไปได้โดยอิงจากสมมติฐานการเติบโตของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเป็นนักลงทุนที่อยากรู้อยากเห็น โมดูลนี้ก็เสนอวิธีการแบบเรียบง่ายและโต้ตอบได้ในการคาดการณ์มูลค่าในอนาคตของโทเค็น
เริ่มต้นด้วยการป้อนเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับแนวโน้มตลาดของคุณ สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความคาดหวังของคุณสำหรับ Theo Short Duration US Treasury Fund ในปีหน้า ห้าปี หรือแม้กระทั่งทศวรรษข้างหน้าก็ได้
เมื่อคุณป้อนอัตราการเติบโตแล้ว ให้คลิกปุ่ม 'คำนวณ' โมดูลจะคำนวณราคา THBILL ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตทันที ช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนว่าการคาดการณ์ของคุณส่งผลต่อมูลค่าของโทเค็นอย่างไรในระยะยาว
คุณสามารถทดลองกับอัตราการเติบโตที่หลากหลายเพื่อดูว่าสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอาจส่งผลกระทบต่อราคาของ Theo Short Duration US Treasury Fund ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์การคาดการณ์ได้ทั้งในแง่ดีและแง่อนุรักษ์นิยม ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น
โมดูลนี้ยังบูรณาการข้อมูลความรู้สึกของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการคาดการณ์ของคุณกับการคาดการณ์ของผู้ใช้รายอื่นได้ ข้อมูลโดยรวมนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีประโยชน์ว่าชุมชนรับรู้อนาคตของ THBILL อย่างไร
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับการคาดการณ์ราคา
เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์ โมดูลนี้ใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและข้อมูลตลาดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA): ช่วยติดตามแนวโน้มราคาของโทเค็นโดยการปรับความผันผวนและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
Bollinger Bands: วัดความผันผวนของตลาดและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI): ประเมินโมเมนตัมของ THBILL เพื่อระบุว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การบรรจบกัน การแยกตัว (MACD): ประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ โดยการรวมตัวบ่งชี้เหล่านี้กับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ โมดูลนี้จึงให้การคาดการณ์ราคาแบบไดนามิก ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในอนาคตของ Theo Short Duration US Treasury Fund
เหตุใดการคาดการณ์ราคา THBILL จึงสำคัญ?
การคาดการณ์ราคา THBILL เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ และนักลงทุนก็ทำการคาดการณ์ด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ:
การพัฒนากลยุทธ์การลงทุน: การทำนายช่วยให้นักลงทุนกำหนดกลยุทธ์ได้ ด้วยการประมาณราคาในอนาคต พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรซื้อ ขาย หรือถือครองสกุลเงินดิจิทัล
การประเมินความเสี่ยง: การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเฉพาะตัวได้ สิ่งนี้มีความจำเป็นในการจัดการและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
การวิเคราะห์ตลาด: การพยากรณ์มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ข่าวสาร และข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพลวัตของตลาดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ: โดยการคาดการณ์ว่าสกุลเงินดิจิทัลใดจะมีผลงานดี นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนได้ตามความเหมาะสม โดยกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆ
การวางแผนระยะยาว: นักลงทุนที่มองหาผลกำไรในระยะยาวจะต้องอาศัยการคาดการณ์เพื่อระบุสกุลเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต
การเตรียมความพร้อมด้านจิตวิทยา: การทราบสถานการณ์ราคาที่เป็นไปได้จะช่วยให้นักลงทุนมีความพร้อมทั้งทางอารมณ์และการเงินในการรับมือกับความผันผวนของตลาด
การมีส่วนร่วมของชุมชน: การคาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัลมักจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในชุมชนนักลงทุน ส่งผลให้มีความเข้าใจที่กว้างขึ้นและภูมิปัญญาส่วนรวมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด
คำถามที่พบบ่อย (FAQ):
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
เนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเราขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้ MEXC และ/หรือแหล่งที่มาบุคคลที่สามอื่นๆ มอบให้เรา ข้อมูลนี้นำเสนอให้คุณตามที่เป็นอยู่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการคาดการณ์ราคาที่นำเสนออาจไม่แม่นยำและไม่ควรปฏิบัติเช่นนั้น ราคาในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากคำทำนายที่นำเสนอ และไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยเฉพาะ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อคุณในทางใดทางหนึ่งสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการอ้างอิง การใช้ และ/หรือการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเรา สิ่งที่สำคัญคือต้องตระหนักว่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง มูลค่าการลงทุนของคุณอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น และไม่มีการรับประกันว่าจะได้รับเงินลงทุนคืนในตอนเริ่มแรก ท้ายที่สุด คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ และ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ โปรดทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณควรลงทุนเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ
คุณมีความรู้สึกอย่างไรกับ Theo Short Duration US Treasury Fund?
- แนวโน้มดีมาก
- กระทิง
- เป็นกลาง
- หมี
- แนวโน้มแย่มาก
