ราคา The Innovation Game ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด The Innovation Game ราคาปัจจุบันของ The Innovation Game คือ 0.364803USD อุปทานหมุนเวียนของ The Innovation Game(TIG) คือ 12.99M TIG ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $4.74M

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง 2.96% $ 0.010486 $ 0.370251 $ 0.337626

7 วัน -17.34% $ -0.063292 $ 0.757277 $ 0.340224

30 วัน -51.85% $ -0.189186 $ 0.757277 $ 0.340224