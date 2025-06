ราคา SUICY the Seal ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด SUICY the Seal ราคาปัจจุบันของ SUICY the Seal คือ 0USD อุปทานหมุนเวียนของ SUICY the Seal(SUICY) คือ 1.00B SUICY ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $17.20K

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง 0.00% $ -- $ -- $ --

7 วัน 0.00% $ -- $ 0.000125 $ 0.000125

30 วัน -86.03% $ -- $ 0.000125 $ 0.000125