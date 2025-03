ราคา STEPN Green Satoshi Token on ETH ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด STEPN Green Satoshi Token on ETH ราคาปัจจุบันของ STEPN Green Satoshi Token on ETH คือ 0.01281113USD อุปทานหมุนเวียนของ STEPN Green Satoshi Token on ETH(GST-ETH) คือ 84.33M GST-ETH ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $1.08M

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง 2.02% $ 0.000253 $ 0.012855 $ 0.012506

7 วัน 1.33% $ 0.000170 $ 0.013179 $ 0.012515

30 วัน -2.81% $ -0.000360 $ 0.013179 $ 0.012515