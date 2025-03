ราคา So Much Higher ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด So Much Higher ราคาปัจจุบันของ So Much Higher คือ 0USD อุปทานหมุนเวียนของ So Much Higher(SMH) คือ 999.96M SMH ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $9.32K

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง -13.51% $ -- $ -- $ --

7 วัน -6.27% $ -- $ 0.000012 $ 0.000009

30 วัน -33.05% $ -- $ 0.000012 $ 0.000009