ราคา Not Financial Advice ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Not Financial Advice ราคาปัจจุบันของ Not Financial Advice คือ 0.00200759USD อุปทานหมุนเวียนของ Not Financial Advice(NFAI) คือ 84.75M NFAI ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $170.14K

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง 7.24% $ 0.000135 $ 0.002133 $ 0.001834

7 วัน 102.54% $ 0.002058 $ 0.012132 $ 0.001023

30 วัน -83.35% $ -0.001673 $ 0.012132 $ 0.001023