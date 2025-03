ราคา I Like It Stable DAO ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด I Like It Stable DAO ราคาปัจจุบันของ I Like It Stable DAO คือ 0.00384911USD อุปทานหมุนเวียนของ I Like It Stable DAO(ILIS) คือ 18.95M ILIS ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $72.94K

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง -9.76% $ -0.000416 $ 0.004270 $ 0.003628

7 วัน -12.59% $ -0.000484 $ 0.004691 $ 0.003713

30 วัน -5.66% $ -0.000218 $ 0.004691 $ 0.003713