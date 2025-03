ราคา Griffain New Hedge Fund ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Griffain New Hedge Fund ราคาปัจจุบันของ Griffain New Hedge Fund คือ 0.0032677USD อุปทานหมุนเวียนของ Griffain New Hedge Fund(CITADAIL) คือ 1.00B CITADAIL ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $3.27M

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง 89.18% $ 0.001540 $ 0.003385 $ 0.001717

7 วัน 106.99% $ 0.003495 $ 0.003332 $ 0.001500

30 วัน 3.38% $ 0.000110 $ 0.003332 $ 0.001500