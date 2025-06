ราคา GAME by Virtuals ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด GAME by Virtuals ราคาปัจจุบันของ GAME by Virtuals คือ 0.0308229USD อุปทานหมุนเวียนของ GAME by Virtuals(GAME) คือ 1.00B GAME ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $30.85M

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง -16.15% $ -0.005938 $ 0.037506 $ 0.029968

7 วัน -25.51% $ -0.007862 $ 0.042902 $ 0.030221

30 วัน -26.27% $ -0.008099 $ 0.042902 $ 0.030221