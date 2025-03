ราคา Forty Two DAO Token ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Forty Two DAO Token ราคาปัจจุบันของ Forty Two DAO Token คือ 0.879094USD อุปทานหมุนเวียนของ Forty Two DAO Token(FTD) คือ 16.10M FTD ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $14.17M

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง 39.81% $ 0.25031 $ 0.879852 $ 0.610971

7 วัน 3.61% $ 0.031721 $ 1.4196 $ 0.553606

30 วัน -36.80% $ -0.323582 $ 1.4196 $ 0.553606