ราคา Exactly Optimism ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Exactly Optimism ราคาปัจจุบันของ Exactly Optimism คือ 0.673775USD อุปทานหมุนเวียนของ Exactly Optimism(EXAOP) คือ 0.00 EXAOP ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $0.00

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง -2.56% $ -0.017670 $ 0.71 $ 0.66075

7 วัน 13.15% $ 0.088571 $ 0.867402 $ 0.556566

30 วัน -23.32% $ -0.157153 $ 0.867402 $ 0.556566