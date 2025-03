ราคา Clash of Lilliput ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Clash of Lilliput ราคาปัจจุบันของ Clash of Lilliput คือ 0.321339USD อุปทานหมุนเวียนของ Clash of Lilliput(COL) คือ 82.07M COL ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $26.39M

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง 5.77% $ 0.017526 $ 0.331163 $ 0.299381

7 วัน -4.58% $ -0.014737 $ 0.360601 $ 0.249107

30 วัน -10.93% $ -0.035128 $ 0.360601 $ 0.249107