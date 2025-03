ราคา Carrot by Puffer ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Carrot by Puffer ราคาปัจจุบันของ Carrot by Puffer คือ 0.505981USD อุปทานหมุนเวียนของ Carrot by Puffer(CARROT) คือ 10.17M CARROT ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $5.16M

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง -0.56% $ -0.002861 $ 0.513363 $ 0.507164

7 วัน -19.11% $ -0.096717 $ 0.685731 $ 0.508666

30 วัน -26.01% $ -0.131607 $ 0.685731 $ 0.508666