การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) (USD)

รับการคาดการณ์ราคา Light สำหรับปี 2026, 2027, 2028, 2030 และอื่นๆ คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น LIGHT1 จะเติบโตเท่าไร คาดการณ์ราคาในอนาคตได้ทันทีโดยอิงตามแนวโน้มและความรู้สึกของตลาด

ป้อนตัวเลขระหว่าง -100 ถึง 1,000 เพื่อคาดการณ์ราคา Light
%

*คำเตือน: การคาดการณ์ราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน

การคาดการณ์ราคา Light
$0.01307
$0.01307
-2.53%
USD
แท้จริง
การทำนาย
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 09:40:58 (UTC+8)

การคาดการณ์ราคา Light สำหรับปี 2025-2050 (USD)

การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) สำหรับปี 2025 (ปีนี้)

ตามการคาดการณ์ของคุณ Light อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.01307 ในปี 2025

การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) สำหรับปี 2026 (ปีหน้า)

ตามการคาดการณ์ของคุณ Light อาจเติบโตได้ถึง 5.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.013723 ในปี 2026

การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) สำหรับปี 2027 (ใน 2 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2027 ของ LIGHT1 คือ $ 0.014409 โดยมีอัตราการเติบโต 10.25%

การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) สำหรับปี 2028 (ใน 3 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคา ราคาในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2028 ของ LIGHT1 คือ $ 0.015130 โดยมีอัตราการเติบโต 15.76%

การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) สำหรับปี 2029 (ใน 4 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LIGHT1 ในปี 2029 คือ $ 0.015886 โดยมีอัตราการเติบโต 21.55%

การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) สำหรับปี 2030 (ใน 5 ปี)

ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LIGHT1 ในปี 2030 คือ $ 0.016681 โดยมีอัตราการเติบโต 27.63%

การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) สำหรับปี 2040 (ใน 15 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Light อาจเติบโตได้ถึง 107.89% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.027171

การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) สำหรับปี 2050 (ใน 25 ปี)

ในปี 2050 ราคาของ Light อาจเติบโตได้ถึง 238.64% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ 0.044259

ปี
ราคา
การเจริญเติบโต
  • 2025
    $ 0.01307
    0.00%
  • 2026
    $ 0.013723
    5.00%
  • 2027
    $ 0.014409
    10.25%
  • 2028
    $ 0.015130
    15.76%
  • 2029
    $ 0.015886
    21.55%
  • 2030
    $ 0.016681
    27.63%
  • 2031
    $ 0.017515
    34.01%
  • 2032
    $ 0.018390
    40.71%
ปี
ราคา
การเจริญเติบโต
  • 2033
    $ 0.019310
    47.75%
  • 2034
    $ 0.020275
    55.13%
  • 2035
    $ 0.021289
    62.89%
  • 2036
    $ 0.022354
    71.03%
  • 2037
    $ 0.023471
    79.59%
  • 2038
    $ 0.024645
    88.56%
  • 2039
    $ 0.025877
    97.99%
  • 2040
    $ 0.027171
    107.89%
แสดงเพิ่มเติม

การคาดการณ์ราคา Light ในระยะสั้นสำหรับวันนี้ พรุ่งนี้ สัปดาห์นี้ และ 30 วัน

วันที่
การคาดการณ์ราคา
การเจริญเติบโต
  • October 29, 2025(วันนี้)
    $ 0.01307
    0.00%
  • October 30, 2025(พรุ่งนี้)
    $ 0.013071
    0.01%
  • November 5, 2025(สัปดาห์นี้)
    $ 0.013082
    0.10%
  • November 28, 2025(30 วัน)
    $ 0.013123
    0.41%
การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) วันนี้

ราคาที่คาดการณ์สำหรับ LIGHT1 บน October 29, 2025(วันนี้) คือ $0.01307 การฉายภาพนี้สะท้อนผลลัพธ์ที่คำนวณได้ของเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่ให้ไว้ โดยให้ผู้ใช้ทราบภาพรวมของการเคลื่อนไหวราคาที่อาจเกิดขึ้นในวันนี้

การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) พรุ่งนี้

สำหรับ October 30, 2025(พรุ่งนี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ LIGHT1 โดยใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี 5% คือ $0.013071 ผลลัพธ์เหล่านี้ให้มุมมองโดยประมาณสำหรับมูลค่าโทเค็นตามพารามิเตอร์ที่เลือก

การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) สัปดาห์นี้

ภายใน November 5, 2025(สัปดาห์นี้) การคาดการณ์ราคาสำหรับ LIGHT1 โดยใช้อัตราการเติบโตต่อปี 5% คือ $0.013082 การพยากรณ์รายสัปดาห์นี้คำนวณโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์การเติบโตเดียวกันเพื่อให้ทราบแนวโน้มราคาที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

การคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) 30 วัน

เมื่อมองไป 30 วันข้างหน้า ราคาที่คาดการณ์ไว้สำหรับ LIGHT1 คือ $0.013123 การคาดการณ์นี้ได้มาจากการใช้ข้อมูลการเติบโตต่อปี 5% เพื่อประมาณว่ามูลค่าของโทเค็นจะอยู่ที่ระดับใดหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน

สถิติราคาปัจจุบัน Light

$ 0.01307
$ 0.01307

-2.53%

$ 6.78M
$ 6.78M

518.67M
518.67M

$ 56.65K
$ 56.65K

--

ราคาล่าสุด LIGHT1 คือ $ 0.01307 มีการเปลี่ยนแปลง 24 ชั่วโมงที่ -2.53% โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 56.65K
นอกจากนี้ LIGHT1 ยังมีอุปทานหมุนเวียน 518.67Mและมูลค่าตลาดรวมเท่ากับ $ 6.78M

ราคา Light ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Light ราคาปัจจุบันของ Light คือ 0.01307USD อุปทานหมุนเวียนของ Light(LIGHT1) คือ 0.00 LIGHT1 ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $6.78M

ระยะเวลา
เปลี่ยน(%)
เปลี่ยน(USD)
สูง
ต่ำ
  • 24 ชั่วโมง
    -0.08%
    $ -0.001250
    $ 0.01585
    $ 0.01291
  • 7 วัน
    -0.01%
    $ -0.00017
    $ 0.01598
    $ 0.01068
  • 30 วัน
    -0.12%
    $ -0.001879
    $ 0.03003
    $ 0.01068
ผลการดำเนินงาน 24 ชั่วโมง

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Light แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของราคา $-0.001250 ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า -0.08%

ผลการดำเนินงาน 7 วัน

ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา Light มีการเทรดสูงสุดที่ $0.01598 และต่ำสุดที่ $0.01068 มีการเปลี่ยนแปลงราคา -0.01% แนวโน้มล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ LIGHT1 ในการเคลื่อนไหวต่อไปในตลาด

ผลการดำเนินงาน 30 วัน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา Light มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น -0.12% สะท้อนให้เห็นมูลค่าประมาณ $-0.001879 ซึ่งบ่งชี้ว่า LIGHT1 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้

ตรวจสอบประวัติราคา Light ทั้งหมดเพื่อดูแนวโน้มโดยละเอียดของ MEXC

ดูประวัติราคาเต็ม LIGHT1

โมดูลการคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) ทำงานอย่างไร?

โมดูลการคาดการณ์ราคา Light เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณประมาณราคา LIGHT1 ในอนาคตที่เป็นไปได้โดยอิงจากสมมติฐานการเติบโตของคุณเอง ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรดที่มีประสบการณ์หรือเป็นนักลงทุนที่อยากรู้อยากเห็น โมดูลนี้ก็เสนอวิธีการแบบเรียบง่ายและโต้ตอบได้ในการคาดการณ์มูลค่าในอนาคตของโทเค็น

1. ป้อนการคาดการณ์การเติบโตของคุณ

เริ่มต้นด้วยการป้อนเปอร์เซ็นต์การเติบโตที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับแนวโน้มตลาดของคุณ สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความคาดหวังของคุณสำหรับ Light ในปีหน้า ห้าปี หรือแม้กระทั่งทศวรรษข้างหน้าก็ได้

2. คำนวณราคาในอนาคต

เมื่อคุณป้อนอัตราการเติบโตแล้ว ให้คลิกปุ่ม 'คำนวณ' โมดูลจะคำนวณราคา LIGHT1 ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตทันที ช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนว่าการคาดการณ์ของคุณส่งผลต่อมูลค่าของโทเค็นอย่างไรในระยะยาว

3. สำรวจสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

คุณสามารถทดลองกับอัตราการเติบโตที่หลากหลายเพื่อดูว่าสภาวะตลาดที่แตกต่างกันอาจส่งผลกระทบต่อราคาของ Light ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณวิเคราะห์การคาดการณ์ได้ทั้งในแง่ดีและแง่อนุรักษ์นิยม ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้มากขึ้น

4. ความรู้สึกของผู้ใช้และข้อมูลเชิงลึกของชุมชน

โมดูลนี้ยังบูรณาการข้อมูลความรู้สึกของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบการคาดการณ์ของคุณกับการคาดการณ์ของผู้ใช้รายอื่นได้ ข้อมูลโดยรวมนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีประโยชน์ว่าชุมชนรับรู้อนาคตของ LIGHT1 อย่างไร

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับการคาดการณ์ราคา

เพื่อเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์ โมดูลนี้ใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและข้อมูลตลาดที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA): ช่วยติดตามแนวโน้มราคาของโทเค็นโดยการปรับความผันผวนและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น

Bollinger Bands: วัดความผันผวนของตลาดและระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปที่อาจเกิดขึ้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI): ประเมินโมเมนตัมของ LIGHT1 เพื่อระบุว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การบรรจบกัน การแยกตัว (MACD): ประเมินความแข็งแกร่งและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อระบุจุดเข้าและจุดออกที่เป็นไปได้ โดยการรวมตัวบ่งชี้เหล่านี้กับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ โมดูลนี้จึงให้การคาดการณ์ราคาแบบไดนามิก ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพในอนาคตของ Light

เหตุใดการคาดการณ์ราคา LIGHT1 จึงสำคัญ?

การคาดการณ์ราคา LIGHT1 เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ และนักลงทุนก็ทำการคาดการณ์ด้วยวัตถุประสงค์หลายประการ:

การพัฒนากลยุทธ์การลงทุน: การทำนายช่วยให้นักลงทุนกำหนดกลยุทธ์ได้ ด้วยการประมาณราคาในอนาคต พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรซื้อ ขาย หรือถือครองสกุลเงินดิจิทัล

การประเมินความเสี่ยง: การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นจะทำให้นักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเฉพาะตัวได้ สิ่งนี้มีความจำเป็นในการจัดการและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะห์ตลาด: การพยากรณ์มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ข่าวสาร และข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมนี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจพลวัตของตลาดและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

การกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ: โดยการคาดการณ์ว่าสกุลเงินดิจิทัลใดจะมีผลงานดี นักลงทุนสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตนได้ตามความเหมาะสม โดยกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆ

การวางแผนระยะยาว: นักลงทุนที่มองหาผลกำไรในระยะยาวจะต้องอาศัยการคาดการณ์เพื่อระบุสกุลเงินดิจิทัลที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

การเตรียมความพร้อมด้านจิตวิทยา: การทราบสถานการณ์ราคาที่เป็นไปได้จะช่วยให้นักลงทุนมีความพร้อมทั้งทางอารมณ์และการเงินในการรับมือกับความผันผวนของตลาด

การมีส่วนร่วมของชุมชน: การคาดการณ์ราคาสกุลเงินดิจิทัลมักจะกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในชุมชนนักลงทุน ส่งผลให้มีความเข้าใจที่กว้างขึ้นและภูมิปัญญาส่วนรวมเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด

คำถามที่พบบ่อย (FAQ):

ตอนนี้ LIGHT1 คุ้มที่จะลงทุนไหม?
ตามการคาดการณ์ของคุณ LIGHT1 จะถึง -- ในวันที่ undefined ทำให้เป็นโทเค็นที่คุ้มค่าที่จะพิจารณา
ราคาที่คาดการณ์ของ LIGHT1 ในเดือนหน้าคือเท่าใด?
ตามเครื่องมือคาดการณ์ราคา Light (LIGHT1) ราคาที่คาดการณ์ LIGHT1 จะถึง -- ในวันที่ undefined
1 LIGHT1 จะมีราคาเท่าไรในปี 2026?
ราคา 1 Light (LIGHT1) วันนี้คือ $0.01307 ตามโมดูลการคาดการณ์ด้านบน LIGHT1 จะเพิ่มขึ้น 0.00% โดยจะไปถึง -- ในปี 2026
ราคาที่คาดการณ์ของ LIGHT1 ในปี 2027 คือเท่าใด?
Light (LIGHT1) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี 0.00% โดยจะไปถึงราคา -- สำหรับ 1 LIGHT1 ในปี 2027
ราคาเป้าหมายโดยประมาณของ LIGHT1 ในปี 2028 คือเท่าใด?
ตามการคาดการณ์ราคาของคุณ Light (LIGHT1) จะเติบโต 0.00% โดยมีเป้าหมายราคาโดยประมาณ -- ในปี 2028
ราคาเป้าหมายโดยประมาณของ LIGHT1 ในปี 2029 คือเท่าใด?
ตามการคาดการณ์ราคาของคุณ Light (LIGHT1) จะเติบโต 0.00% โดยมีเป้าหมายราคาโดยประมาณ -- ในปี 2029
1 LIGHT1 จะมีราคาเท่าไรในปี 2030?
ราคา 1 Light (LIGHT1) วันนี้คือ $0.01307 ตามโมดูลการคาดการณ์ด้านบน LIGHT1 จะเพิ่มขึ้น 0.00% โดยจะไปถึง -- ในปี 2030
การคาดการณ์ราคา LIGHT1 ในปี 2040 คือเท่าใด?
Light (LIGHT1) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี 0.00% โดยจะไปถึงราคา -- สำหรับ 1 LIGHT1 ในปี 2040
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเราขึ้นอยู่กับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้ MEXC และ/หรือแหล่งที่มาบุคคลที่สามอื่นๆ มอบให้เรา ข้อมูลนี้นำเสนอให้คุณตามที่เป็นอยู่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและการอธิบายเท่านั้น โดยไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการคาดการณ์ราคาที่นำเสนออาจไม่แม่นยำและไม่ควรปฏิบัติเช่นนั้น ราคาในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากคำทำนายที่นำเสนอ และไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินใจลงทุน

นอกจากนี้ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน และไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแนะนำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยเฉพาะ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อคุณในทางใดทางหนึ่งสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับอันเป็นผลมาจากการอ้างอิง การใช้ และ/หรือการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ ที่เผยแพร่ในหน้าพยากรณ์ราคาคริปโตของเรา สิ่งที่สำคัญคือต้องตระหนักว่าราคาสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง มูลค่าการลงทุนของคุณอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น และไม่มีการรับประกันว่าจะได้รับเงินลงทุนคืนในตอนเริ่มแรก ท้ายที่สุด คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ และ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ โปรดทราบว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณควรลงทุนเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น พิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ