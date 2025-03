ราคา Alpha Of Sol ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด Alpha Of Sol ราคาปัจจุบันของ Alpha Of Sol คือ 0.002169USD อุปทานหมุนเวียนของ Alpha Of Sol(ALPHAOFSOL) คือ 0.00 ALPHAOFSOL ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $0.00

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง 8.12% $ 0.000163 $ 0.00265 $ 0.001802

7 วัน -26.53% $ -0.000783 $ 0.003002 $ 0.001677

30 วัน -97.45% $ -0.082791 $ 0.21 $ 0.001098