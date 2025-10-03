VS overheid shutdown ramt cryptomarkt – 3 effecten voor crypto die je moet weten

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Welke gevolgen hebben de tijdelijke shutdown van de Amerikaanse overheid op de cryptomarkt? Kunnen we een verdere stijging voor BTC verwachten of is juist een daling op komst? Amerikaanse overheid gedeeltelijk afgesloten Een aantal niet noodzakelijke afdelingen van de Amerikaanse overheid zullen tijdelijk afgesloten worden. Op dinsdagavond wist het Congres geen besluit te vormen over een financieringsvoorstel. Met 55 stemmen voor en 45 stemmen tegen, wisten de Republikeinen uiteindelijk niet de overhand te winnen. De gedeeltelijke sluiting van de overheid heeft grote gevolgen voor financiële markten en monetair beleid van de Federal Reserve. De centrale bank van Amerika is afhankelijk van inkomende economische data. Door de gedeeltelijke sluiting zal deze economische data mogelijk later binnenkomen dan verwacht. Dit heeft grote invloed op het besluit dat de Federal Reserve zal maken omtrent zijn monetaire beleid. De shutdown heeft ook een negatieve impact op de cryptomarkt. Zo zullen onder andere ETF aanvragen langer gaan duren, aangezien een gedeelte van de overheid niet meer operationeel is. Daarnaast zien we vaak dat investeerders in tijden van onzekerheid naar assets bewegen die zekerheid geven. Dit is waarom we goud een forse stijging zien maken in de afgelopen dagen. Macro-economische onzekerheid heeft de grootste invloed op de cryptomarkt. Een verlaat besluit vanuit de Federal Reserve zorgt voor verhoogde volatiliteit. Het is daarom belangrijk om de grafieken van cryptomunten scherp in de gaten te houden, om zo een weloverwogen beslissing te maken. Tijdens momenten van chaos liggen er altijd koopkansen op de loer. Bitcoin koers De koers van Bitcoin begeeft zich momenteel in een sterk stijgende trend. In de onderstaande afbeelding kunnen we het koersverloop van Bitcoin over de afgelopen maand zien. BTC/USD – Bron : TradingView Tussen 25 september en 28 september is er enige liquiditeit weggehaald rond het koerslevel van $ 109,000. Vervolgens hebben we een sterke stijgende impuls gezien, die BTC richting $ 117,000 heeft gebracht. De koers van BTC ligt nog altijd onder het belangrijke koerslevel van $ 118,000. Hier ligt momenteel de lokale top. Een stijging voorbij dit koerslevel bevestigd de sterke stijgende trend. Het is echter belangrijk om tijdens tijden van onzekerheid je risico te managen. De koop kansen zullen liggen rond de lagere koerslevels, daarvoor zou BTC eerst een daling moeten maken. Rond $ 109,000 is veel support gevonden vorige week, wat het een belangrijk en sterk koerslevel maakt. Het is ook belangrijk om winst te innen tijdens een stijgende markt. Het koerslevel van $ 118,000 kan het eerste punt zijn om een gedeelte BTC te verkopen. Alternatieve cryptomunt

Wanneer de cryptomarkt zeer volatiel is, dan liggen de beste kansen voor het oprapen. Op momenten zoals deze, wanneer onzekerheid binnen de cryptomarkt de overhand neemt, gaan traders op zoek naar de beste cryptomunten die een rendement kunnen opleveren. Het bericht VS overheid shutdown ramt cryptomarkt – 3 effecten voor crypto die je moet weten is geschreven door Hielke de Vries en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 