VS overheid shutdown ramt cryptomarkt – 3 effecten voor crypto die je moet weten

Welke gevolgen hebben de tijdelijke shutdown van de Amerikaanse overheid op de cryptomarkt? Kunnen we een verdere stijging voor BTC verwachten of is juist een daling op komst? Amerikaanse overheid gedeeltelijk afgesloten Een aantal niet noodzakelijke afdelingen van de Amerikaanse overheid zullen tijdelijk afgesloten worden. Op dinsdagavond wist het Congres geen besluit te vormen over een financieringsvoorstel. Met 55 stemmen voor en 45 stemmen tegen, wisten de Republikeinen uiteindelijk niet de overhand te winnen. De gedeeltelijke sluiting van de overheid heeft grote gevolgen voor financiële markten en monetair beleid van de Federal Reserve. De centrale bank van Amerika is afhankelijk van inkomende economische data. Door de gedeeltelijke sluiting zal deze economische data mogelijk later binnenkomen dan verwacht. Dit heeft grote invloed op het besluit dat de Federal Reserve zal maken omtrent zijn monetaire beleid. De shutdown heeft ook een negatieve impact op de cryptomarkt. Zo zullen onder andere ETF aanvragen langer gaan duren, aangezien een gedeelte van de overheid niet meer operationeel is. Daarnaast zien we vaak dat investeerders in tijden van onzekerheid naar assets bewegen die zekerheid geven. Dit is waarom we goud een forse stijging zien maken in de afgelopen dagen. Macro-economische onzekerheid heeft de grootste invloed op de cryptomarkt. Een verlaat besluit vanuit de Federal Reserve zorgt voor verhoogde volatiliteit. Het is daarom belangrijk om de grafieken van cryptomunten scherp in de gaten te houden, om zo een weloverwogen beslissing te maken. Tijdens momenten van chaos liggen er altijd koopkansen op de loer. Bitcoin koers De koers van Bitcoin begeeft zich momenteel in een sterk stijgende trend. In de onderstaande afbeelding kunnen we het koersverloop van Bitcoin over de afgelopen maand zien. BTC/USD – Bron : TradingView Tussen 25 september en 28 september is er enige liquiditeit weggehaald rond het koerslevel van $ 109,000. Vervolgens hebben we een sterke stijgende impuls gezien, die BTC richting $ 117,000 heeft gebracht. De koers van BTC ligt nog altijd onder het belangrijke koerslevel van $ 118,000. Hier ligt momenteel de lokale top. Een stijging voorbij dit koerslevel bevestigd de sterke stijgende trend. Het is echter belangrijk om tijdens tijden van onzekerheid je risico te managen. De koop kansen zullen liggen rond de lagere koerslevels, daarvoor zou BTC eerst een daling moeten maken. Rond $ 109,000 is veel support gevonden vorige week, wat het een belangrijk en sterk koerslevel maakt. Het is ook belangrijk om winst te innen tijdens een stijgende markt. Het koerslevel van $ 118,000 kan het eerste punt zijn om een gedeelte BTC te verkopen. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Alternatieve cryptomunt Wanneer de cryptomarkt zeer volatiel is, dan liggen de beste kansen voor het oprapen. Op momenten zoals deze, wanneer onzekerheid binnen de cryptomarkt de overhand neemt, gaan traders op zoek naar de beste cryptomunten die een rendement kunnen opleveren. Een nieuwe cryptomunt die onlangs op de cryptomarkt is verschenen is $MAXI. Deze cryptomunt is de native token van het cryptoproject Maxi Doge. Het aanzicht van Maxi Doge is een sterke spierbundel die altijd op zoek is naar groene candles. Door middel van 1000x hefbomen weet Maxi Doge gigantische rendementen te genereren. Maxi Doge is een meme coin die al meer dan $ 2,5 miljoen heeft weten op te halen met zijn presale. De $MAX token is te koop via de officiële website van Maxi Doge met ETH, BNB, USDT of creditcard. Nu naar Maxi Doge i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Het bericht VS overheid shutdown ramt cryptomarkt – 3 effecten voor crypto die je moet weten is geschreven door Hielke de Vries en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. VS overheid shutdown ramt cryptomarkt – 3 effecten voor crypto die je moet weten

โดย: Coinstats
2025/10/03 05:31
Het bericht VS overheid shutdown ramt cryptomarkt – 3 effecten voor crypto die je moet weten is geschreven door Hielke de Vries en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความที่โพสต์ซ้ำในไซต์นี้มาจากแพลตฟอร์มสาธารณะและมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองของ MEXC แต่อย่างใด ลิขสิทธิ์ทั้งหมดยังคงเป็นของผู้เขียนดั้งเดิม หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม โปรดติดต่อ service@mexc.com เพื่อลบออก MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความทันเวลาของเนื้อหาใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อมูลที่ให้มา เนื้อหานี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน กฎหมาย หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือการรับรองจาก MEXC

