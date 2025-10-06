Venezuela’s Economic Crisis: The Digital Dollar Solution

As Venezuela faces a steep economic crisis marked by extreme inflation, digital currencies, particularly Tether’s USDT, have become vital tools for managing transactions. With inflation projected to soar to 229% by May 2025, the local currency, bolivar, continues to lose its value, prompting a shift towards digital solutions for everyday financial needs.
