Turkije wil zijn strijd tegen financiële criminaliteit opschalen. Volgens Bloomberg werkt de regering aan nieuwe wetgeving die de bevoegdheden van Masak, de nationale financiële opsporingsdienst, flink uitbreidt. Hierdoor zou Masak binnenkort zowel bank als crypto accounts kunnen bevriezen en verdachte wallets kunnen blokkeren. Crypto en bankrekeningen onder toezicht De geplande...
Het bericht Turkije pakt gehuurde crypto accounts aan met strengere regels verscheen het eerst op Blockchain Stories.