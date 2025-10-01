Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit

แลกเปลี่ยนDEX+
ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์ส500XEarnกิจกรรม
เพิ่มเติม
มหกรรมเทรด CHZ
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Stablecoinuitgever Tether heeft zijn Bitcoin reserves opnieuw uitgebreid. Wat is er aan de hand en wat betekent dit voor de koers?  Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) Volgens on-chain data voegde het bedrijf op 30 september 8.888,889 BTC toe aan zijn schatkist. Daarmee stijgen de totale holdings naar 86.335,46 BTC, wat Tether stevig positioneert als een van de grootste institutionele bezitters van de cryptomunt. Just In: Tether (@Tether_to) has bought 8,888.889 $BTC worth $1B, on the last day of Q3 2025. Address: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Data @nansen_ai pic.twitter.com/5GwX50ZXou — Onchain Lens (@OnchainLens) September 30, 2025 De aankoop past binnen Tether’s bredere strategie om reserves te ondersteunen met duurzame, fysieke bezittingen. Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het naast Bitcoin ook ruim 50 ton goud in bezit heeft. Bovendien is 15.000 BTC ondergebracht bij Bitcoin-treasurybedrijf XXI en verwierf Tether een meerderheidsbelang in Adecoagro, een Latijns-Amerikaanse agribusiness die ruim 210.000 hectare landbouwgrond beheert. Deze diversificatie geeft Tether niet alleen een stevig fundament voor zijn stablecoins, maar onderstreept ook het streven naar een bredere rol als investeerder in schaarse activa. Nieuwe producten en regulering Naast het uitbreiden van de balans richt Tether zich op de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo lanceerde het onlangs USAT, een op de Verenigde Staten gerichte stablecoin die specifiek is ontworpen om te voldoen aan de lokale regelgeving. Met deze stap wil Tether zijn marktaandeel vergroten en inspelen op toenemende regulatoire eisen in belangrijke markten. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Strategische positie in de markt Met deze laatste Bitcoin-aankoop en het verbreden van zijn portefeuille onderstreept Tether zijn rol als een van de meest invloedrijke spelers in de cryptomarkt. De combinatie van digitale activa, edelmetalen en agrarische investeringen wijst op een strategie die verder gaat dan alleen het uitgeven van stablecoins. Door reserves te verankeren in hard assets en tegelijkertijd innovatieve stablecoins te introduceren, zet Tether een koers uit die niet alleen zijn eigen balans versterkt, maar ook invloed kan hebben op de bredere markt voor digitale valuta. Tether, technologie en regulering Wat is er gebeurd op het gebied van technologie en regulering? Uitfasering van legacy blockchains: Tether heeft aangekondigd dat het de ondersteuning voor vijf “legacy” blockchains zal afbouwen: Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, en Algorand.  Reden: deze netwerken zijn amper gebruikt, en Tether wil zich concentreren op platformen met betere schaalbaarheid, activiteit en ontwikkelaarsgemeenschappen. Technologie voor tokenisatie “Hadron by Tether”: Bij de lancering van de nieuwe U.S.-stablecoin USAT kondigde Tether aan dat die zal gebruikmaken van de technologie “Hadron by Tether”, een platform voor tokenisatie van real-world assets (RWA’s). Transparantie / audit-initiatieven: Tether is in gesprek met een van de Big Four accountants (PwC, EY, Deloitte of KPMG) om eindelijk een volledige audit van haar reserves uit te voeren.  Dit is relevant omdat Tether tot nu toe vooral kwartaalrapporten heeft gepubliceerd in plaats van een onafhankelijke, complete controle. Strategische investeringen in technologie en infrastructuur: Onder leiding van CEO Paolo Ardoino investeert Tether verder in AI, infrastructuur, energie en technologiebedrijven, deels met eigen winst, los van klantreserves.  Ook wordt er meer nadruk gelegd op het verbinden van stablecoins aan “hard assets” (zoals Bitcoin, landbouwgrond, edelmetalen) als onderdeel van een robuuster ecosysteem. Regulering / compliance De Amerikaanse GENIUS Act en binnenlandse stablecoin (USAT). De Verenigde Staten heeft de GENIUS Act aangenomen. Een wet die formeel regelgeving biedt voor stablecoin-uitgifte, onder meer met eisen voor reserves, audits en transparantie. In antwoord daarop kondigde Tether USAT aan, een stablecoin specifiek ontworpen om te voldoen aan die Amerikaanse regelgeving. Uit te geven via een gereguleerde bank (Anchorage Digital). Tether zegt dat ook hun bestaande stablecoin USDT is afgestemd op de eisen van de GENIUS Act. Bijvoorbeeld via het “foreign issuer”-mechanisme waarmee buitenlandse uitgevers toegang krijgen tot de VS onder bepaalde voorwaarden. Regulatoire druk en verschuiving van focus naar buitenlandse markten. Door toenemende onzekerheden in de VS (en veranderende wetgeving) legt Tether meer nadruk op markten buiten de VS, vooral in opkomende economieën waar USDT veel gebruikt is als “veilige” dollarproxy.  Sommige analyses waarschuwen dat Tether reguleringsgaten vertoont en dat het ophouden met transparantie, gebrek aan audits en activakeuzes onder de loep komen te liggen. Meer transparantie, auditverplichtingen, reservestructuur. Nieuwe regelgeving vereist dat stablecoin-uitgevers hun reserves onderbrengen in “safe assets” (zoals cash en kortlopende Amerikaanse staatsobligaties). En zij zijn verplicht tot periodieke audits en openbaarmaking. Tether heeft aangegeven deze verplichtingen te accepteren en haar producten (USDT én USAT) te aligneren met die normen. Samenwerking met opsporingsdiensten / complianceclaims. Tether beweert actief samen te werken met wetshandhavingsinstanties om frauduleuze of illegale stromen op te sporen. Bijvoorbeeld: het bedrijf hielp de Canadese politie (RCMP) bij het terugvorderen van ~$460.000 in USDT die betrokken waren bij een investeringsfraude.  CEO Ardoino zei eerder dat USDT “één van de meest juridisch betrokken stablecoins” is. Dat wil zeggen: dat Tether regelmatig betrokken is bij verzoeken van autoriteiten om data of bevriezing van fondsen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Stablecoinuitgever Tether heeft zijn Bitcoin reserves opnieuw uitgebreid. Wat is er aan de hand en wat betekent dit voor de koers?  Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) Volgens on-chain data voegde het bedrijf op 30 september 8.888,889 BTC toe aan zijn schatkist. Daarmee stijgen de totale holdings naar 86.335,46 BTC, wat Tether stevig positioneert als een van de grootste institutionele bezitters van de cryptomunt. Just In: Tether (@Tether_to) has bought 8,888.889 $BTC worth $1B, on the last day of Q3 2025. Address: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Data @nansen_ai pic.twitter.com/5GwX50ZXou — Onchain Lens (@OnchainLens) September 30, 2025 De aankoop past binnen Tether’s bredere strategie om reserves te ondersteunen met duurzame, fysieke bezittingen. Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het naast Bitcoin ook ruim 50 ton goud in bezit heeft. Bovendien is 15.000 BTC ondergebracht bij Bitcoin-treasurybedrijf XXI en verwierf Tether een meerderheidsbelang in Adecoagro, een Latijns-Amerikaanse agribusiness die ruim 210.000 hectare landbouwgrond beheert. Deze diversificatie geeft Tether niet alleen een stevig fundament voor zijn stablecoins, maar onderstreept ook het streven naar een bredere rol als investeerder in schaarse activa. Nieuwe producten en regulering Naast het uitbreiden van de balans richt Tether zich op de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo lanceerde het onlangs USAT, een op de Verenigde Staten gerichte stablecoin die specifiek is ontworpen om te voldoen aan de lokale regelgeving. Met deze stap wil Tether zijn marktaandeel vergroten en inspelen op toenemende regulatoire eisen in belangrijke markten. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Strategische positie in de markt Met deze laatste Bitcoin-aankoop en het verbreden van zijn portefeuille onderstreept Tether zijn rol als een van de meest invloedrijke spelers in de cryptomarkt. De combinatie van digitale activa, edelmetalen en agrarische investeringen wijst op een strategie die verder gaat dan alleen het uitgeven van stablecoins. Door reserves te verankeren in hard assets en tegelijkertijd innovatieve stablecoins te introduceren, zet Tether een koers uit die niet alleen zijn eigen balans versterkt, maar ook invloed kan hebben op de bredere markt voor digitale valuta. Tether, technologie en regulering Wat is er gebeurd op het gebied van technologie en regulering? Uitfasering van legacy blockchains: Tether heeft aangekondigd dat het de ondersteuning voor vijf “legacy” blockchains zal afbouwen: Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, en Algorand.  Reden: deze netwerken zijn amper gebruikt, en Tether wil zich concentreren op platformen met betere schaalbaarheid, activiteit en ontwikkelaarsgemeenschappen. Technologie voor tokenisatie “Hadron by Tether”: Bij de lancering van de nieuwe U.S.-stablecoin USAT kondigde Tether aan dat die zal gebruikmaken van de technologie “Hadron by Tether”, een platform voor tokenisatie van real-world assets (RWA’s). Transparantie / audit-initiatieven: Tether is in gesprek met een van de Big Four accountants (PwC, EY, Deloitte of KPMG) om eindelijk een volledige audit van haar reserves uit te voeren.  Dit is relevant omdat Tether tot nu toe vooral kwartaalrapporten heeft gepubliceerd in plaats van een onafhankelijke, complete controle. Strategische investeringen in technologie en infrastructuur: Onder leiding van CEO Paolo Ardoino investeert Tether verder in AI, infrastructuur, energie en technologiebedrijven, deels met eigen winst, los van klantreserves.  Ook wordt er meer nadruk gelegd op het verbinden van stablecoins aan “hard assets” (zoals Bitcoin, landbouwgrond, edelmetalen) als onderdeel van een robuuster ecosysteem. Regulering / compliance De Amerikaanse GENIUS Act en binnenlandse stablecoin (USAT). De Verenigde Staten heeft de GENIUS Act aangenomen. Een wet die formeel regelgeving biedt voor stablecoin-uitgifte, onder meer met eisen voor reserves, audits en transparantie. In antwoord daarop kondigde Tether USAT aan, een stablecoin specifiek ontworpen om te voldoen aan die Amerikaanse regelgeving. Uit te geven via een gereguleerde bank (Anchorage Digital). Tether zegt dat ook hun bestaande stablecoin USDT is afgestemd op de eisen van de GENIUS Act. Bijvoorbeeld via het “foreign issuer”-mechanisme waarmee buitenlandse uitgevers toegang krijgen tot de VS onder bepaalde voorwaarden. Regulatoire druk en verschuiving van focus naar buitenlandse markten. Door toenemende onzekerheden in de VS (en veranderende wetgeving) legt Tether meer nadruk op markten buiten de VS, vooral in opkomende economieën waar USDT veel gebruikt is als “veilige” dollarproxy.  Sommige analyses waarschuwen dat Tether reguleringsgaten vertoont en dat het ophouden met transparantie, gebrek aan audits en activakeuzes onder de loep komen te liggen. Meer transparantie, auditverplichtingen, reservestructuur. Nieuwe regelgeving vereist dat stablecoin-uitgevers hun reserves onderbrengen in “safe assets” (zoals cash en kortlopende Amerikaanse staatsobligaties). En zij zijn verplicht tot periodieke audits en openbaarmaking. Tether heeft aangegeven deze verplichtingen te accepteren en haar producten (USDT én USAT) te aligneren met die normen. Samenwerking met opsporingsdiensten / complianceclaims. Tether beweert actief samen te werken met wetshandhavingsinstanties om frauduleuze of illegale stromen op te sporen. Bijvoorbeeld: het bedrijf hielp de Canadese politie (RCMP) bij het terugvorderen van ~$460.000 in USDT die betrokken waren bij een investeringsfraude.  CEO Ardoino zei eerder dat USDT “één van de meest juridisch betrokken stablecoins” is. Dat wil zeggen: dat Tether regelmatig betrokken is bij verzoeken van autoriteiten om data of bevriezing van fondsen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit

โดย: Coinstats
2025/10/01 03:46
Bitcoin
BTC$101,748.43-1.04%
Wink
LIKE$0.005332+0.62%
OP
OP$0.403-1.82%
COM
COM$0.005658-3.90%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Stablecoinuitgever Tether heeft zijn Bitcoin reserves opnieuw uitgebreid. Wat is er aan de hand en wat betekent dit voor de koers?  Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) Volgens on-chain data voegde het bedrijf op 30 september 8.888,889 BTC toe aan zijn schatkist. Daarmee stijgen de totale holdings naar 86.335,46 BTC, wat Tether stevig positioneert als een van de grootste institutionele bezitters van de cryptomunt. Just In: Tether (@Tether_to) has bought 8,888.889 $BTC worth $1B, on the last day of Q3 2025. Address: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Data @nansen_ai pic.twitter.com/5GwX50ZXou — Onchain Lens (@OnchainLens) September 30, 2025 De aankoop past binnen Tether’s bredere strategie om reserves te ondersteunen met duurzame, fysieke bezittingen. Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het naast Bitcoin ook ruim 50 ton goud in bezit heeft. Bovendien is 15.000 BTC ondergebracht bij Bitcoin-treasurybedrijf XXI en verwierf Tether een meerderheidsbelang in Adecoagro, een Latijns-Amerikaanse agribusiness die ruim 210.000 hectare landbouwgrond beheert. Deze diversificatie geeft Tether niet alleen een stevig fundament voor zijn stablecoins, maar onderstreept ook het streven naar een bredere rol als investeerder in schaarse activa. Nieuwe producten en regulering Naast het uitbreiden van de balans richt Tether zich op de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo lanceerde het onlangs USAT, een op de Verenigde Staten gerichte stablecoin die specifiek is ontworpen om te voldoen aan de lokale regelgeving. Met deze stap wil Tether zijn marktaandeel vergroten en inspelen op toenemende regulatoire eisen in belangrijke markten. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Strategische positie in de markt Met deze laatste Bitcoin-aankoop en het verbreden van zijn portefeuille onderstreept Tether zijn rol als een van de meest invloedrijke spelers in de cryptomarkt. De combinatie van digitale activa, edelmetalen en agrarische investeringen wijst op een strategie die verder gaat dan alleen het uitgeven van stablecoins. Door reserves te verankeren in hard assets en tegelijkertijd innovatieve stablecoins te introduceren, zet Tether een koers uit die niet alleen zijn eigen balans versterkt, maar ook invloed kan hebben op de bredere markt voor digitale valuta. Tether, technologie en regulering Wat is er gebeurd op het gebied van technologie en regulering? Uitfasering van legacy blockchains: Tether heeft aangekondigd dat het de ondersteuning voor vijf “legacy” blockchains zal afbouwen: Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, en Algorand.  Reden: deze netwerken zijn amper gebruikt, en Tether wil zich concentreren op platformen met betere schaalbaarheid, activiteit en ontwikkelaarsgemeenschappen. Technologie voor tokenisatie “Hadron by Tether”: Bij de lancering van de nieuwe U.S.-stablecoin USAT kondigde Tether aan dat die zal gebruikmaken van de technologie “Hadron by Tether”, een platform voor tokenisatie van real-world assets (RWA’s). Transparantie / audit-initiatieven: Tether is in gesprek met een van de Big Four accountants (PwC, EY, Deloitte of KPMG) om eindelijk een volledige audit van haar reserves uit te voeren.  Dit is relevant omdat Tether tot nu toe vooral kwartaalrapporten heeft gepubliceerd in plaats van een onafhankelijke, complete controle. Strategische investeringen in technologie en infrastructuur: Onder leiding van CEO Paolo Ardoino investeert Tether verder in AI, infrastructuur, energie en technologiebedrijven, deels met eigen winst, los van klantreserves.  Ook wordt er meer nadruk gelegd op het verbinden van stablecoins aan “hard assets” (zoals Bitcoin, landbouwgrond, edelmetalen) als onderdeel van een robuuster ecosysteem. Regulering / compliance De Amerikaanse GENIUS Act en binnenlandse stablecoin (USAT). De Verenigde Staten heeft de GENIUS Act aangenomen. Een wet die formeel regelgeving biedt voor stablecoin-uitgifte, onder meer met eisen voor reserves, audits en transparantie. In antwoord daarop kondigde Tether USAT aan, een stablecoin specifiek ontworpen om te voldoen aan die Amerikaanse regelgeving. Uit te geven via een gereguleerde bank (Anchorage Digital). Tether zegt dat ook hun bestaande stablecoin USDT is afgestemd op de eisen van de GENIUS Act. Bijvoorbeeld via het “foreign issuer”-mechanisme waarmee buitenlandse uitgevers toegang krijgen tot de VS onder bepaalde voorwaarden. Regulatoire druk en verschuiving van focus naar buitenlandse markten. Door toenemende onzekerheden in de VS (en veranderende wetgeving) legt Tether meer nadruk op markten buiten de VS, vooral in opkomende economieën waar USDT veel gebruikt is als “veilige” dollarproxy.  Sommige analyses waarschuwen dat Tether reguleringsgaten vertoont en dat het ophouden met transparantie, gebrek aan audits en activakeuzes onder de loep komen te liggen. Meer transparantie, auditverplichtingen, reservestructuur. Nieuwe regelgeving vereist dat stablecoin-uitgevers hun reserves onderbrengen in “safe assets” (zoals cash en kortlopende Amerikaanse staatsobligaties). En zij zijn verplicht tot periodieke audits en openbaarmaking. Tether heeft aangegeven deze verplichtingen te accepteren en haar producten (USDT én USAT) te aligneren met die normen. Samenwerking met opsporingsdiensten / complianceclaims. Tether beweert actief samen te werken met wetshandhavingsinstanties om frauduleuze of illegale stromen op te sporen. Bijvoorbeeld: het bedrijf hielp de Canadese politie (RCMP) bij het terugvorderen van ~$460.000 in USDT die betrokken waren bij een investeringsfraude.  CEO Ardoino zei eerder dat USDT “één van de meest juridisch betrokken stablecoins” is. Dat wil zeggen: dat Tether regelmatig betrokken is bij verzoeken van autoriteiten om data of bevriezing van fondsen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความที่โพสต์ซ้ำในไซต์นี้มาจากแพลตฟอร์มสาธารณะและมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองของ MEXC แต่อย่างใด ลิขสิทธิ์ทั้งหมดยังคงเป็นของผู้เขียนดั้งเดิม หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม โปรดติดต่อ service@mexc.com เพื่อลบออก MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความทันเวลาของเนื้อหาใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อมูลที่ให้มา เนื้อหานี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน กฎหมาย หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือการรับรองจาก MEXC

คุณอาจชอบเช่นกัน

Building the DevGPT Dataset for Developer–ChatGPT Studies

Building the DevGPT Dataset for Developer–ChatGPT Studies

This study examines how the DevGPT dataset was created, cleaned, and prepared for research into developer–ChatGPT interactions. Drawing from over 16,000 shared GitHub conversations, researchers filtered out duplicates, non-English exchanges, and limited analyses to eight-turn dialogues. The final dataset offers a rich foundation for exploring how developers use ChatGPT within real-world coding workflows.
Ostrich
RICH$3.037+1.16%
RealLink
REAL$0.06425-3.35%
แชร์
Hackernoon2025/11/12 23:30
CME Group to Launch Solana and XRP Futures Options

CME Group to Launch Solana and XRP Futures Options

The post CME Group to Launch Solana and XRP Futures Options appeared on BitcoinEthereumNews.com. An announcement was made by CME Group, the largest derivatives exchanger worldwide, revealed that it would introduce options for Solana and XRP futures. It is the latest addition to CME crypto derivatives as institutions and retail investors increase their demand for Solana and XRP. CME Expands Crypto Offerings With Solana and XRP Options Launch According to a press release, the launch is scheduled for October 13, 2025, pending regulatory approval. The new products will allow traders to access options on Solana, Micro Solana, XRP, and Micro XRP futures. Expiries will be offered on business days on a monthly, and quarterly basis to provide more flexibility to market players. CME Group said the contracts are designed to meet demand from institutions, hedge funds, and active retail traders. According to Giovanni Vicioso, the launch reflects high liquidity in Solana and XRP futures. Vicioso is the Global Head of Cryptocurrency Products for the CME Group. He noted that the new contracts will provide additional tools for risk management and exposure strategies. Recently, CME XRP futures registered record open interest amid ETF approval optimism, reinforcing confidence in contract demand. Cumberland, one of the leading liquidity providers, welcomed the development and said it highlights the shift beyond Bitcoin and Ethereum. FalconX, another trading firm, added that rising digital asset treasuries are increasing the need for hedging tools on alternative tokens like Solana and XRP. High Record Trading Volumes Demand Solana and XRP Futures Solana futures and XRP continue to gain popularity since their launch earlier this year. According to CME official records, many have bought and sold more than 540,000 Solana futures contracts since March. A value that amounts to over $22 billion dollars. Solana contracts hit a record 9,000 contracts in August, worth $437 million. Open interest also set a record at 12,500 contracts.…
Micro GPT
MICRO$0.000228-0.86%
Moonveil
MORE$0.003965-0.82%
XRP
XRP$2.3473-2.75%
แชร์
BitcoinEthereumNews2025/09/18 01:39
Ripple Exec Reveals Why The Bitcoin Price Is So High Now

Ripple Exec Reveals Why The Bitcoin Price Is So High Now

Ripple’s Chief Technology Officer (CTO), David Schwartz, has provided a clear explanation for why the Bitcoin price remains so high, currently the most expensive cryptocurrency on the market. Notably, Schwartz’s statement had sparked new discussions across the crypto community. His remarks focused on how people view and use BTC in transactions, revealing a simple economic truth that helps explain the market’s continued confidence in the world’s leading cryptocurrency.  Ripple CTO Explains Logic Behind Elevated Bitcoin Price On Tuesday, Schwartz shared his thoughts on X, offering a simple but insightful explanation for Bitcoin’s current price strength. Responding to a community member’s question about why anyone would spend BTC given its potential for future appreciation, Schwartz explained that the reason lies in the asset’s perceived value and future expectations.  Related Reading: Why Did The Bitcoin And Ethereum Prices Crash On October 10 And Will It Happen Again? According to the Ripple CTO, when individuals use Bitcoin to pay for goods or services, they are essentially realizing the full expected value of its future growth today. Rather than holding Bitcoin as a long-term investment and waiting for price gains, these users convert its potential into immediate utility. This behavior, he noted, reflects a broader belief in BTC’s enduring value and is one of the primary reasons why the cryptocurrency’s price remains so high.  Notably, Schwartz’s remarks followed a conversation that began when Jack Dorsey, co-founder of Square, a business technology company, announced that Bitcoin payments had gone live across the firm’s platforms. Dorsey revealed that Square customers can now pay for services and products using Bitcoin directly, and sellers can choose between multiple settlement options, including BTC-to-BTC, BTC-to-fiat, and fiat-to-BTC transactions. Funds received through Bitcoin payments will be automatically stored in a user’s Square wallet, with self-custody transfer limits of up to $15,000 per day or $50,000 per week.  Interestingly, the timing of Schwartz’s explanation comes a month after BTC reached a new all-time high of over $126,000. Compared to other digital assets, Bitcoin is the only cryptocurrency in the six-figure territory, even surpassing traditional investments like gold and major stock indices. While some analysts argue that Bitcoin is overvalued, many investors remain convinced that it could still climb significantly higher in the long term. Bitcoin Price Expected To Rise Even Higher  The Bitcoin price is currently sitting above the $100,000 level, but analysts believe it could rise even further. The leading cryptocurrency is hovering near $103,300, experiencing some volatility, which has triggered a nearly 2% dip in the past 24 hours amid whale capitulations. Crypto analyst Joe Francesco noted that Bitcoin had initially surged to $107,000 following a wave of optimism sparked by US President Donald Trump’s proposed $2,000 stimulus plan.  Related Reading: New XRP ETF Just Dropped, But Will Anything Be Different This Time? However, the rally proved short-lived, as BTC fell a few days later. Despite the pullback, Francesco has described the cryptocurrency’s chart setup as positive, predicting that Bitcoin could soon break through $107,000, with the potential to reach $115,000 and even $120,000 if upward momentum continues.  Featured image created with Dall.E, chart from Tradingview.com
WHY
WHY$0.00000002859+25.06%
Nowchain
NOW$0.00232-0.85%
Everclear
CLEAR$0.01051-2.41%
แชร์
NewsBTC2025/11/13 02:30

ข่าวที่กำลังมาแรง

มากกว่า

Building the DevGPT Dataset for Developer–ChatGPT Studies

CME Group to Launch Solana and XRP Futures Options

Ripple Exec Reveals Why The Bitcoin Price Is So High Now

Market News: Pooled Order Books Under Scrutiny in EU MiCA Shakeup

Academic Publishing and Fairness: A Game-Theoretic Model of Peer-Review Bias

ราคาคริปโต

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,730.48
$101,730.48$101,730.48

-0.49%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,427.22
$3,427.22$3,427.22

-0.02%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$154.29
$154.29$154.29

-0.91%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3500
$2.3500$2.3500

-0.76%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11300
$0.11300$0.11300

+5.59%