SWIFT kiest Ethereum’s Linea voor blockchainbetalingen, Ripple buiten spel?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De internationale betaalreus SWIFT zet een stap richting blockchain. Het netwerk, dat jaarlijks meer dan $150 biljoen aan transacties verwerkt, gaat samen met Consensys experimenteren met Ethereum-layer 2 Linea. Consensys-topman Joe Lubin bevestigde dit tijdens Token2049 in Singapore. Lubin bevestigt Linea samenwerking met SWIFT Eerder deze week maakte SWIFT bekend samen te werken met Consensys en ruim dertig grote banken aan een nieuw blockchain-betalingsraamwerk. Welke keten werd gebruikt, bleef toen onduidelijk. Lubin bevestigde donderdag dat Linea de basis vormt. Volgens hem reageerden banken positief: “Het werd tijd om DeFi en TradFi samen te brengen.” Linea is Where Ethereum Wins Swift Picks Linea@LineaBuild @ethereum @swiftcommunity https://t.co/jAwtUtwP3w pic.twitter.com/hKrTvFUf5e — Angelica Saldaña S.T.B.❤️‍ (@AngelofYHVH) October 3, 2025 Waarom Linea? Linea is ontwikkeld door Consensys en gebruikt zk-EVM rollup-technologie. Het netwerk verwerkt transacties veel goedkoper dan Ethereum zelf en heeft inmiddels meer dan $2,2 miljard aan waarde vastgezet. Daarmee behoort het tot de vier grootste Ethereum L2s, naast Arbitrum, Base en OP Mainnet. Voor SWIFT is de aantrekkingskracht duidelijk: 24/7-afwikkeling, lagere foutenmarges en directe settlement zonder afhankelijkheid van traditionele clearing. Zelfs als slechts een fractie van de $150 biljoen aan jaarlijkse SWIFT-betalingen via Linea loopt, zou dat een van de grootste blockchain-integraties ooit zijn. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Bitcoin start sterk aan Q4, en dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat altcoins snel gaan volgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit artikel nemen we je mee langs de projecten die eruit springen en mogelijk… Continue reading SWIFT kiest Ethereum’s Linea voor blockchainbetalingen, Ripple buiten spel? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Banken doen mee Tot de eerste testpartners behoren zwaargewichten als Bank of America, Citi, JPMorgan Chase en Toronto-Dominion Bank. Zij nemen deel aan de pilot die de komende maanden draait. SWIFT kiest met Linea voor een route die Ripple al langer bewandelt met de XRP Ledger. Het verschil is dat nu de grootste banken ter wereld meedoen. Daarmee krijgt Ethereum een kans om zich te bewijzen in een domein dat tot dusver vooral door Ripple werd opgeëist. Breder dan betalingen Lubin benadrukte dat Linea niet alleen voor betalingen wordt ontwikkeld. Hij ziet het als infrastructuur voor bredere toepassingen, van decentrale communities tot governance-modellen. In zijn woorden: “We zullen user-generated civilisations bouwen op Linea.” Hoewel dat voorlopig toekomstmuziek is, maakt het duidelijk dat Consensys de ambitie heeft om Linea verder te positioneren dan alleen financiële rails. Joseph Lubin Joseph Lubin is medeoprichter van Ethereum en oprichter van ConsenSys, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van infrastructuur en applicaties voor het Ethereum-ecosysteem. Met zijn werk speelt hij een sleutelrol in de adoptie van smart contracts en Web3-toepassingen. Lubin wordt vaak genoemd in de context van Ethereum-upgrades en de bredere toekomst van gedecentraliseerde netwerken. Wat nu? SWIFT heeft nog geen datum voor een commerciële uitrol genoemd. Eerst volgt een testperiode met de aangesloten banken. Of en wanneer dit uitgroeit tot grootschalige toepassing, hangt af van toezichthouders en de snelheid waarmee banken durven mee te schakelen. Wat nu al vaststaat: met Linea schuift Ethereum een stuk dichter richting de dagelijkse infrastructuur waar biljoenen aan betalingen doorheen lopen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht SWIFT kiest Ethereum’s Linea voor blockchainbetalingen, Ripple buiten spel? is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De internationale betaalreus SWIFT zet een stap richting blockchain. Het netwerk, dat jaarlijks meer dan $150 biljoen aan transacties verwerkt, gaat samen met Consensys experimenteren met Ethereum-layer 2 Linea. Consensys-topman Joe Lubin bevestigde dit tijdens Token2049 in Singapore. Lubin bevestigt Linea samenwerking met SWIFT Eerder deze week maakte SWIFT bekend samen te werken met Consensys en ruim dertig grote banken aan een nieuw blockchain-betalingsraamwerk. Welke keten werd gebruikt, bleef toen onduidelijk. Lubin bevestigde donderdag dat Linea de basis vormt. Volgens hem reageerden banken positief: “Het werd tijd om DeFi en TradFi samen te brengen.” Linea is Where Ethereum Wins Swift Picks Linea@LineaBuild @ethereum @swiftcommunity https://t.co/jAwtUtwP3w pic.twitter.com/hKrTvFUf5e — Angelica Saldaña S.T.B.❤️‍ (@AngelofYHVH) October 3, 2025 Waarom Linea? Linea is ontwikkeld door Consensys en gebruikt zk-EVM rollup-technologie. Het netwerk verwerkt transacties veel goedkoper dan Ethereum zelf en heeft inmiddels meer dan $2,2 miljard aan waarde vastgezet. Daarmee behoort het tot de vier grootste Ethereum L2s, naast Arbitrum, Base en OP Mainnet. Voor SWIFT is de aantrekkingskracht duidelijk: 24/7-afwikkeling, lagere foutenmarges en directe settlement zonder afhankelijkheid van traditionele clearing. Zelfs als slechts een fractie van de $150 biljoen aan jaarlijkse SWIFT-betalingen via Linea loopt, zou dat een van de grootste blockchain-integraties ooit zijn. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Bitcoin start sterk aan Q4, en dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat altcoins snel gaan volgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit artikel nemen we je mee langs de projecten die eruit springen en mogelijk… Continue reading SWIFT kiest Ethereum’s Linea voor blockchainbetalingen, Ripple buiten spel? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Banken doen mee Tot de eerste testpartners behoren zwaargewichten als Bank of America, Citi, JPMorgan Chase en Toronto-Dominion Bank. Zij nemen deel aan de pilot die de komende maanden draait. SWIFT kiest met Linea voor een route die Ripple al langer bewandelt met de XRP Ledger. Het verschil is dat nu de grootste banken ter wereld meedoen. Daarmee krijgt Ethereum een kans om zich te bewijzen in een domein dat tot dusver vooral door Ripple werd opgeëist. Breder dan betalingen Lubin benadrukte dat Linea niet alleen voor betalingen wordt ontwikkeld. Hij ziet het als infrastructuur voor bredere toepassingen, van decentrale communities tot governance-modellen. In zijn woorden: “We zullen user-generated civilisations bouwen op Linea.” Hoewel dat voorlopig toekomstmuziek is, maakt het duidelijk dat Consensys de ambitie heeft om Linea verder te positioneren dan alleen financiële rails. Joseph Lubin Joseph Lubin is medeoprichter van Ethereum en oprichter van ConsenSys, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van infrastructuur en applicaties voor het Ethereum-ecosysteem. Met zijn werk speelt hij een sleutelrol in de adoptie van smart contracts en Web3-toepassingen. Lubin wordt vaak genoemd in de context van Ethereum-upgrades en de bredere toekomst van gedecentraliseerde netwerken. Wat nu? SWIFT heeft nog geen datum voor een commerciële uitrol genoemd. Eerst volgt een testperiode met de aangesloten banken. Of en wanneer dit uitgroeit tot grootschalige toepassing, hangt af van toezichthouders en de snelheid waarmee banken durven mee te schakelen. Wat nu al vaststaat: met Linea schuift Ethereum een stuk dichter richting de dagelijkse infrastructuur waar biljoenen aan betalingen doorheen lopen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht SWIFT kiest Ethereum’s Linea voor blockchainbetalingen, Ripple buiten spel? is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.