Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Solana koers staat momenteel rond $229. Op weekbasis steeg de koers met 12,72%. Het all-time high ligt op $294. De bulls bleven de afgelopen weken actief rond $180 tot $200, waardoor dit bereik nog steeds een stevige basis vormt. Kan de Solana koers binnenkort genoeg kracht tonen om opnieuw richting $253 te bewegen? Solana koers: de technische zones blijven bepalend Het prijsverloop laat zien dat de bulls en bears elkaar rond vaste zones blijven treffen. Tussen $180 en $200 duwen de bulls de koers telkens omhoog. Deze herhaalde steun geeft het Solana netwerk een stabiele basis. De weerstand ligt hoger, rond $253 en $260. Een wekelijkse candle boven $260 kan de consolidatie doorbreken. Vanuit daar wijzen de Fibonacci extensies op koersdoelen rond $350 en mogelijk richting $520. Deze methode berekent toekomstige niveaus door eerdere bewegingen te vermenigvuldigen, waardoor handelaren inzicht krijgen in potentiële uitbreidingen. Zolang de Solana koers rond $229 blijft handelen, ligt de focus op de prijszone tussen $200 en $260. A weekly close above $260 could ignite a Solana $SOL bull rally to $520. pic.twitter.com/ZfkD2gcaHV — Ali (@ali_charts) October 3, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Solana koers kan richting $350 en $520 bij wekelijkse candle boven $260 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); De SOL liquidity schuift van long- naar shortposities Een recente daling kwam voort uit een liquiditeitsschok. Overmatig gebruik van leverage door longposities gaf marketmakers de kans om miljarden aan SOL posities te liquideren. Dat zorgde voor een snelle terugval naar lagere niveaus. If you wondered why $SOL had such amazing pullback. Very simple. Degens MAX long Solana. MM dumped it all the way down and grabbed billions. Now the shorts liquidity is above us. God willing pic.twitter.com/th4kH5mi3o — Crypto Seth (@seth_fin) October 3, 2025 Na deze reset stapelen de shorts zich nu juist boven de huidige Solana koers op. Dit betekent dat een doorbraak omhoog veel shortposities kan dwingen te sluiten. Dat mechanisme staat bekend als een short squeeze en kan rallies versnellen doordat de bears worden gedwongen om terug te kopen. Het verschil in liquiditeit fungeert zo als brandstof voor een nieuwe impuls. $253 blijft het kortetermijn kantelpunt voor SOL Op kortere tijdframes ligt de nadruk voor de SOL prijs op $253. Hier strandden meerdere pogingen van de Solana koers om hoger te sluiten. Crypto-analist Crypto Tony stelt dat een duidelijke candle boven dit niveau ruimte biedt richting $280 tot $300. Met de actuele SOL koers rond $229 is dat niveau nog niet in zicht, waardoor consolidatie voorlopig het overheersende beeld blijft. $SOL / $USD – Update Your safest long is a reclaim of $253. Then it is show time pic.twitter.com/njBedixCFx — Crypto Tony (@CryptoTony__) October 3, 2025 On-chain Solana signalen versterken de fundamentele basis Naast de prijsactie geeft de on-chain data een sterk signaal. Het stablecoin aanbod binnen Solana heeft een all-time high bereikt. Dit betekent dat steeds meer liquiditeit het netwerk binnenstroomt. Stablecoins vormen vaak het startpunt voor handel en DeFi activiteiten. Solana ATH in stablecoins onchain pic.twitter.com/K3SAwAFYeB — mert | helius.dev (@0xMert_) October 3, 2025 Meer stablecoins in omloop binnen het ecosysteem verhogen de kapitaal efficiëntie. Dit maakt het eenvoudiger om handel, leningen en liquiditeitspools te voeden. In eerdere SOL cycli liep een stijging in stablecoinreserves vaak vooruit op een bredere koersstijging. Dat wijst op vertrouwen van investeerders dat het Solana netwerk verdere groei kan opvangen. Lange termijn patroon met oplopende druk Op de lange termijn vormt de Solana koers al vier jaar een grote ascending triangle. Dit is een patroon waarbij hogere bodems blijven terugkeren terwijl de weerstand horizontaal blijft. Zo ontstaat een wig die spanning opbouwt. De bovenkant van dit patroon ligt rond $260 tot $270. Elke poging om dit niveau te doorbreken, vergroot de kans dat de opgebouwde druk zich ontlaadt. Technisch gezien is dit een van de meest herkenbare patronen voor een opwaartse uitbraak. Als de Solana koers dit niveau overtuigend weet te doorbreken, bevestigt dat dat het vizier op hogere regionen wordt gericht, mogelijk boven $500. 