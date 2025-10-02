SEC schort handel crypto treasury bedrijf QMMM op – manipulatie ontdekt

แลกเปลี่ยนDEX+
i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. De SEC (Securities and Exchange Commission) heeft QMMM Holdings een handelsverbod opgelegd na een verdenking van handelsmanipulatie. Wat betekent dit voor de crypto markt? QMMM Holdings ligt de komende tien dagen stil Bedrijfsactiviteiten van QMMM Holdings liggen de komende tien dagen stil. De cryptobeheerder zou vermoedelijk investeerders via social media aangespoord hebben om het aandeel van QMMM Holdings aan te schaffen. Hierdoor zou er gesjoemeld zijn met de koers van het aandeel en de intrinsieke waarde ten onder ging. Het aandeel van de cryptobeheerder doet het dit jaar ontzettend goed op de aandelenmarkt. Op 9 september steeg het aandeel met meer dan 3300% binnen een dag. De strategie van QMMM is identiek aan andere crypto bedrijven en bewaard BTC, ETH en SOL in de treasury van het bedrijf. Na de forse stegen besloot de SEC een onderzoek te verrichten naar QMMM. Wie exact achter de promotie van het aandeel zit is onduidelijk. Wel zijn de straffen op koersmanipulatie fors, wat kan oplopen van een geldboete tot een gevangenisstraf. Bron: X post – @Crypo_TownHall Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Crypto treasury bedrijven onder vuur door SEC Niet alleen QMMM lijkt onder vuur van de SEC te liggen. De beurswaakhond lijkt een heksenjacht uit te voeren op crypto treasury bedrijven. Zo zijn er meer bedrijven waarvan hun aandeel flink steeg voordat bekend werd gemaakt dat het bedrijf zich met crypto-gerelateerde activiteiten zou bezig houden. Volgens de SEC is het achterhouden van informatie tegenover het publiek een strafbaar feit. Insiders kunnen met deze informatie een voordeel behalen op latere investeerders door bijvoorbeeld het aandeel vroegtijdig te kopen of verkopen. In het verleden hebben we vaker gezien dat de koers van een aandeel de lucht in schoot toen werd aangekondigd dat het bedrijf zich zou mengen in activiteiten rondom cryptocurrencies. De SEC waarschuwt investeerders voor deze bedrijven. Het zal niet lang duren voordat een aantal van deze bedrijven zullen omvallen, omdat de markt te verzadigd is. Welke sancties de SEC QMMM zal opleggen na de handelsstop van tien dagen, is nog onduidelijk. SEC schort handel crypto treasury bedrijf QMMM op – manipulatie ontdekt

2025/10/02 05:31
