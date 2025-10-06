The post PancakeSwap Launches CakePad for Early Token Access appeared first on Coinpedia Fintech News
PancakeSwap has launched CakePad, a fresh platform that offers users early access to new tokens before they hit exchanges. This new and improved launchpad helps crypto startups raise funds and allows investors to get in on promising projects early. CakePad also offers seamless support, security, and multi-chain compatibility, making token launches smoother and safer for everyone.
