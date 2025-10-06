Morgan Stanley opent deur voor crypto in beleggingsportefeuilles

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Wat ooit gold als een risicovol experiment, begint nu terrein te winnen bij traditionele banken. Morgan Stanley moedigt klanten aan om voorzichtig blootstelling aan crypto te overwegen. Niet als gok, maar als klein onderdeel van een bredere beleggingsstrategie. Beperkte maar betekenisvolle stap In een nieuw rapport van de Global Investment Committee schrijft de bank dat crypto een plek kan krijgen in moderne portefeuilles, mits beheerst en in beperkte mate. Adviseurs mogen klanten wijzen op kansen, maar ook op de grilligheid van de markt. Afhankelijk van hun risicoprofiel raadt Morgan Stanley aan om tussen de 2 en 4 procent in digitale activa te houden. Voor behoudende beleggers blijft de aanbeveling nul. De richtlijn geldt voor meer dan 16.000 financieel adviseurs die samen ruim 2 biljoen dollar aan klantvermogen beheren. Volgens het rapport kunnen digitale activa zoals bitcoin op lange termijn waarde toevoegen, maar alleen binnen een gebalanceerde portefeuille en met regelmatige rebalancing. Crypto kan een kleine diversificatievoordeel opleveren, mits beleggers hun posities actief beheren. Zonder periodieke herbalancering kunnen winsten snel omslaan in overmatige risico’s. Aanbevolen blootstelling: 2 tot 4 procent Voor zogeheten Opportunistic Growth-portefeuilles, gericht op hogere rendementen, adviseert de bank een maximum van 4 procent in crypto. Balanced Growth-portefeuilles, die stabieler groeien, blijven beperkt tot 2 procent. Beleggers die zich richten op inkomensbescherming of vermogensbehoud wordt aangeraden om crypto volledig te vermijden. De bank vergelijkt bitcoin met digital gold: een schaars digitaal activum dat niet zomaar kan worden bijgedrukt. Volgens analisten trekken meer beleggers naar bitcoin als bescherming tegen inflatie en valutarisico’s. De prijs van BTC brak dit weekend opnieuw door een record van $125.000, terwijl de hoeveelheid munten op beurzen het laagste punt in zes jaar bereikte — een teken dat steeds meer investeerders hun coins zelf bewaren. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Bitcoin start sterk aan Q4, en dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat altcoins snel gaan volgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit artikel nemen we je mee langs de projecten die eruit springen en mogelijk… Continue reading Morgan Stanley opent deur voor crypto in beleggingsportefeuilles document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Institutionele adoptie groeit snel De timing van het rapport is geen toeval. Morgan Stanley bereidt zich voor op de lancering van crypto-handel via E*Trade in 2026, in samenwerking met het infrastructuurbedrijf Zerohash. Klanten zullen daar bitcoin, ether en solana kunnen kopen en verkopen. Het plan past binnen een bredere trend waarin grote banken crypto-producten aanbieden via vertrouwde platforms. Bitwise-CEO Hunter Horsley noemde de stap “een kantelpunt”: “Wanneer een bank van dit formaat structureel advies geeft over crypto, verandert dat de perceptie van beleggers fundamenteel.” This is huge. New Special Report from Morgan Stanley GIC: “we aim to support our Financial Advisors and clients, who may flexibly allocate to cryptocurrency as part of their multiasset portfolios.” GIC guides 16,000 advisors managing $2 trillion in savings and wealth for… pic.twitter.com/RBWFxlRNkS — Hunter Horsley (@HHorsley) October 5, 2025 Wat dit betekent voor beleggers Voor particuliere en institutionele klanten is het signaal duidelijk: crypto hoort erbij, maar in beperkte mate. Morgan Stanley benadrukt dat digitale activa geen vervanging zijn voor aandelen of obligaties, maar een aanvulling binnen een gedisciplineerde strategie. De stap toont dat crypto definitief de grens van traditionele vermogensbeheer overschrijdt. Niet als hype, maar als nieuwe, gereguleerde beleggingscategorie. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Morgan Stanley opent deur voor crypto in beleggingsportefeuilles is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Wat ooit gold als een risicovol experiment, begint nu terrein te winnen bij traditionele banken. Morgan Stanley moedigt klanten aan om voorzichtig blootstelling aan crypto te overwegen. Niet als gok, maar als klein onderdeel van een bredere beleggingsstrategie. Beperkte maar betekenisvolle stap In een nieuw rapport van de Global Investment Committee schrijft de bank dat crypto een plek kan krijgen in moderne portefeuilles, mits beheerst en in beperkte mate. Adviseurs mogen klanten wijzen op kansen, maar ook op de grilligheid van de markt. Afhankelijk van hun risicoprofiel raadt Morgan Stanley aan om tussen de 2 en 4 procent in digitale activa te houden. Voor behoudende beleggers blijft de aanbeveling nul. De richtlijn geldt voor meer dan 16.000 financieel adviseurs die samen ruim 2 biljoen dollar aan klantvermogen beheren. Volgens het rapport kunnen digitale activa zoals bitcoin op lange termijn waarde toevoegen, maar alleen binnen een gebalanceerde portefeuille en met regelmatige rebalancing. Crypto kan een kleine diversificatievoordeel opleveren, mits beleggers hun posities actief beheren. Zonder periodieke herbalancering kunnen winsten snel omslaan in overmatige risico’s. Aanbevolen blootstelling: 2 tot 4 procent Voor zogeheten Opportunistic Growth-portefeuilles, gericht op hogere rendementen, adviseert de bank een maximum van 4 procent in crypto. Balanced Growth-portefeuilles, die stabieler groeien, blijven beperkt tot 2 procent. Beleggers die zich richten op inkomensbescherming of vermogensbehoud wordt aangeraden om crypto volledig te vermijden. De bank vergelijkt bitcoin met digital gold: een schaars digitaal activum dat niet zomaar kan worden bijgedrukt. Volgens analisten trekken meer beleggers naar bitcoin als bescherming tegen inflatie en valutarisico’s. De prijs van BTC brak dit weekend opnieuw door een record van $125.000, terwijl de hoeveelheid munten op beurzen het laagste punt in zes jaar bereikte — een teken dat steeds meer investeerders hun coins zelf bewaren. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Bitcoin start sterk aan Q4, en dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat altcoins snel gaan volgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit artikel nemen we je mee langs de projecten die eruit springen en mogelijk… Continue reading Morgan Stanley opent deur voor crypto in beleggingsportefeuilles document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Institutionele adoptie groeit snel De timing van het rapport is geen toeval. Morgan Stanley bereidt zich voor op de lancering van crypto-handel via E*Trade in 2026, in samenwerking met het infrastructuurbedrijf Zerohash. Klanten zullen daar bitcoin, ether en solana kunnen kopen en verkopen. Het plan past binnen een bredere trend waarin grote banken crypto-producten aanbieden via vertrouwde platforms. Bitwise-CEO Hunter Horsley noemde de stap “een kantelpunt”: “Wanneer een bank van dit formaat structureel advies geeft over crypto, verandert dat de perceptie van beleggers fundamenteel.” This is huge. New Special Report from Morgan Stanley GIC: “we aim to support our Financial Advisors and clients, who may flexibly allocate to cryptocurrency as part of their multiasset portfolios.” GIC guides 16,000 advisors managing $2 trillion in savings and wealth for… pic.twitter.com/RBWFxlRNkS — Hunter Horsley (@HHorsley) October 5, 2025 Wat dit betekent voor beleggers Voor particuliere en institutionele klanten is het signaal duidelijk: crypto hoort erbij, maar in beperkte mate. Morgan Stanley benadrukt dat digitale activa geen vervanging zijn voor aandelen of obligaties, maar een aanvulling binnen een gedisciplineerde strategie. De stap toont dat crypto definitief de grens van traditionele vermogensbeheer overschrijdt. Niet als hype, maar als nieuwe, gereguleerde beleggingscategorie. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Morgan Stanley opent deur voor crypto in beleggingsportefeuilles is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.