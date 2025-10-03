Megadeal van 50.000 Bitcoin miners, Canaan-aandelen stijgen 26%

แลกเปลี่ยนDEX+
ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์ส500XEarnกิจกรรม
เพิ่มเติม
มหกรรมเทรด CHZ
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Amerikaanse Bitcoin-miningmarkt laat opnieuw groei zien. De aandelen van Canaan schoten donderdag met meer dan 26% omhoog nadat het bedrijf zijn grootste order in ruim drie jaar aankondigde: een verkoop van 50.000 gloednieuwe Avalon A15 Pro-miners aan een niet nader genoemde koper in de Verenigde Staten. Grootste deal sinds 2021 door Canaan De verkoop wordt gezien als een keerpunt voor Canaan, dat sinds 2013 actief is in de productie van mininghardware. Volgens CEO Nangeng Zhang onderstreept de deal het vertrouwen in de lange termijn van de Bitcoin-sector en de toenemende vraag naar energie-efficiënte infrastructuur. Met de nieuwe order zet Canaan voet aan de grond in de VS, het land dat al 36% van de wereldwijde hashrate levert. Dat is het totale rekenvermogen dat miners inzetten om het Bitcoin-netwerk te beveiligen en transacties te valideren. Beweging op de aandelenmarkt Canaan-aandelen stegen met 26,4% naar $1,31 op de Nasdaq. Ondanks een daling van 40% op jaarbasis, staat het aandeel in de afgelopen zes maanden ruim 50% hoger. Beleggers zien de deal als signaal dat institutionele vraag naar mininghardware in de VS weer aantrekt. Toenemende moeilijkheid van Bitcoin-mining Bitcoin-mining wordt steeds zwaarder. De moeilijkheidsgraad, die elke 2.016 blokken (ongeveer twee weken) wordt aangepast, bereikte in augustus een record van 127,6 biljoen. Op 5 september steeg dit naar 134,7 biljoen en afgelopen donderdag naar 150,84 biljoen. Dit maakt mining kostbaarder en drijft kleine spelers uit de markt. Grote institutionele partijen zoals Marathon Digital (MARA), Iris Energy (IREN), Cango en CleanSpark domineren inmiddels bijna 20% van de block rewards. Toch bewijzen incidentele successen van solominers dat kleinschalige deelname nog steeds mogelijk is. Zo verdienden twee solominers in juli respectievelijk $350.000 en $373.000 met het vinden van een block. Verschillen per land: waar wordt Bitcoin gemined? Volgens Hashrate Index zijn er tien landen die in 2025 samen het overgrote deel van de wereldwijde Bitcoin-mining in handen hebben. – Verenigde Staten (36%) – Grootste miningmarkt ter wereld met sterke institutionele betrokkenheid, gunstige regelgeving in staten als Texas en Wyoming en een groeiende inzet van duurzame energiebronnen. – Rusland (16%) – Belangrijke speler dankzij enorme energievoorraden, met name aardgas en waterkracht. Siberië biedt lage koelingskosten, maar geopolitieke risico’s en sancties beperken buitenlandse investeerders. – China (14%) – Ondanks een officieel verbod speelt China nog steeds een grote rol via ondergrondse mining. Goedkope waterkracht in Sichuan en decennialange hardware-expertise houden het land relevant. – Verenigde Arabische Emiraten (3,75%) – Zet zwaar in op mining met staatssteun, kapitaal en innovatieve technologieën zoals immersiekoeling. Energie komt zowel uit fossiele brandstoffen als uit hernieuwbare bronnen. – Paraguay (3,5%) – Profiteert van de enorme waterkracht van de Itaipú-dam en extreem lage energiekosten. Het gebrek aan stabiele regelgeving vormt wel een risico. – Canada (3%) – Groot potentieel dankzij waterkracht in Quebec en British Columbia. Regelgeving verschilt sterk per provincie, waardoor miners zich strategisch moeten positioneren. – Kazachstan (2,5%) – Na China’s miningban groeide Kazachstan snel, maar strengere energieregels en milieubeperkingen zorgen voor dalende marktaandelen. – Noorwegen (1,63%) – Bekend om duurzame waterkracht en een koel klimaat dat miners helpt besparen op koeling. Politieke discussie over milieu-impact zorgt voor onzekerheid. – Ethiopië (1,5%) – Snelle groeier dankzij overvloedige waterkracht en steun van de overheid. Politieke instabiliteit vormt echter een belangrijk risico. – Argentinië (0,75%) – Zet aardgasoverschotten en anti-flaringprojecten in voor mining. Economische instabiliteit en inflatie blijven uitdagingen, maar de lage energieprijs trekt investeerders aan. Canaan zet door De deal van Canaan bevestigt dat de VS de wereldwijde koploper blijft in Bitcoin-mining en dat institutionele interesse opnieuw groeit. Toch laat de stijgende moeilijkheidsgraad zien dat mining steeds meer een spel wordt voor grote spelers met toegang tot goedkope en duurzame energie. De geografische spreiding van hashrate benadrukt dat geopolitiek, energiebeleid en regelgeving de komende jaren doorslaggevend zullen zijn voor de richting van de sector. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Megadeal van 50.000 Bitcoin miners, Canaan-aandelen stijgen 26% is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Amerikaanse Bitcoin-miningmarkt laat opnieuw groei zien. De aandelen van Canaan schoten donderdag met meer dan 26% omhoog nadat het bedrijf zijn grootste order in ruim drie jaar aankondigde: een verkoop van 50.000 gloednieuwe Avalon A15 Pro-miners aan een niet nader genoemde koper in de Verenigde Staten. Grootste deal sinds 2021 door Canaan De verkoop wordt gezien als een keerpunt voor Canaan, dat sinds 2013 actief is in de productie van mininghardware. Volgens CEO Nangeng Zhang onderstreept de deal het vertrouwen in de lange termijn van de Bitcoin-sector en de toenemende vraag naar energie-efficiënte infrastructuur. Met de nieuwe order zet Canaan voet aan de grond in de VS, het land dat al 36% van de wereldwijde hashrate levert. Dat is het totale rekenvermogen dat miners inzetten om het Bitcoin-netwerk te beveiligen en transacties te valideren. Beweging op de aandelenmarkt Canaan-aandelen stegen met 26,4% naar $1,31 op de Nasdaq. Ondanks een daling van 40% op jaarbasis, staat het aandeel in de afgelopen zes maanden ruim 50% hoger. Beleggers zien de deal als signaal dat institutionele vraag naar mininghardware in de VS weer aantrekt. Toenemende moeilijkheid van Bitcoin-mining Bitcoin-mining wordt steeds zwaarder. De moeilijkheidsgraad, die elke 2.016 blokken (ongeveer twee weken) wordt aangepast, bereikte in augustus een record van 127,6 biljoen. Op 5 september steeg dit naar 134,7 biljoen en afgelopen donderdag naar 150,84 biljoen. Dit maakt mining kostbaarder en drijft kleine spelers uit de markt. Grote institutionele partijen zoals Marathon Digital (MARA), Iris Energy (IREN), Cango en CleanSpark domineren inmiddels bijna 20% van de block rewards. Toch bewijzen incidentele successen van solominers dat kleinschalige deelname nog steeds mogelijk is. Zo verdienden twee solominers in juli respectievelijk $350.000 en $373.000 met het vinden van een block. Verschillen per land: waar wordt Bitcoin gemined? Volgens Hashrate Index zijn er tien landen die in 2025 samen het overgrote deel van de wereldwijde Bitcoin-mining in handen hebben. – Verenigde Staten (36%) – Grootste miningmarkt ter wereld met sterke institutionele betrokkenheid, gunstige regelgeving in staten als Texas en Wyoming en een groeiende inzet van duurzame energiebronnen. – Rusland (16%) – Belangrijke speler dankzij enorme energievoorraden, met name aardgas en waterkracht. Siberië biedt lage koelingskosten, maar geopolitieke risico’s en sancties beperken buitenlandse investeerders. – China (14%) – Ondanks een officieel verbod speelt China nog steeds een grote rol via ondergrondse mining. Goedkope waterkracht in Sichuan en decennialange hardware-expertise houden het land relevant. – Verenigde Arabische Emiraten (3,75%) – Zet zwaar in op mining met staatssteun, kapitaal en innovatieve technologieën zoals immersiekoeling. Energie komt zowel uit fossiele brandstoffen als uit hernieuwbare bronnen. – Paraguay (3,5%) – Profiteert van de enorme waterkracht van de Itaipú-dam en extreem lage energiekosten. Het gebrek aan stabiele regelgeving vormt wel een risico. – Canada (3%) – Groot potentieel dankzij waterkracht in Quebec en British Columbia. Regelgeving verschilt sterk per provincie, waardoor miners zich strategisch moeten positioneren. – Kazachstan (2,5%) – Na China’s miningban groeide Kazachstan snel, maar strengere energieregels en milieubeperkingen zorgen voor dalende marktaandelen. – Noorwegen (1,63%) – Bekend om duurzame waterkracht en een koel klimaat dat miners helpt besparen op koeling. Politieke discussie over milieu-impact zorgt voor onzekerheid. – Ethiopië (1,5%) – Snelle groeier dankzij overvloedige waterkracht en steun van de overheid. Politieke instabiliteit vormt echter een belangrijk risico. – Argentinië (0,75%) – Zet aardgasoverschotten en anti-flaringprojecten in voor mining. Economische instabiliteit en inflatie blijven uitdagingen, maar de lage energieprijs trekt investeerders aan. Canaan zet door De deal van Canaan bevestigt dat de VS de wereldwijde koploper blijft in Bitcoin-mining en dat institutionele interesse opnieuw groeit. Toch laat de stijgende moeilijkheidsgraad zien dat mining steeds meer een spel wordt voor grote spelers met toegang tot goedkope en duurzame energie. De geografische spreiding van hashrate benadrukt dat geopolitiek, energiebeleid en regelgeving de komende jaren doorslaggevend zullen zijn voor de richting van de sector. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Megadeal van 50.000 Bitcoin miners, Canaan-aandelen stijgen 26% is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Megadeal van 50.000 Bitcoin miners, Canaan-aandelen stijgen 26%

โดย: Coinstats
2025/10/03 05:01
Wink
LIKE$0,005337+0,79%
OP
OP$0,3957-4,76%
Qitmeer Network
MEER$0,00378-4,35%
Orderly Network
ORDER$0,1557-5,00%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Amerikaanse Bitcoin-miningmarkt laat opnieuw groei zien. De aandelen van Canaan schoten donderdag met meer dan 26% omhoog nadat het bedrijf zijn grootste order in ruim drie jaar aankondigde: een verkoop van 50.000 gloednieuwe Avalon A15 Pro-miners aan een niet nader genoemde koper in de Verenigde Staten. Grootste deal sinds 2021 door Canaan De verkoop wordt gezien als een keerpunt voor Canaan, dat sinds 2013 actief is in de productie van mininghardware. Volgens CEO Nangeng Zhang onderstreept de deal het vertrouwen in de lange termijn van de Bitcoin-sector en de toenemende vraag naar energie-efficiënte infrastructuur. Met de nieuwe order zet Canaan voet aan de grond in de VS, het land dat al 36% van de wereldwijde hashrate levert. Dat is het totale rekenvermogen dat miners inzetten om het Bitcoin-netwerk te beveiligen en transacties te valideren. Beweging op de aandelenmarkt Canaan-aandelen stegen met 26,4% naar $1,31 op de Nasdaq. Ondanks een daling van 40% op jaarbasis, staat het aandeel in de afgelopen zes maanden ruim 50% hoger. Beleggers zien de deal als signaal dat institutionele vraag naar mininghardware in de VS weer aantrekt. Toenemende moeilijkheid van Bitcoin-mining Bitcoin-mining wordt steeds zwaarder. De moeilijkheidsgraad, die elke 2.016 blokken (ongeveer twee weken) wordt aangepast, bereikte in augustus een record van 127,6 biljoen. Op 5 september steeg dit naar 134,7 biljoen en afgelopen donderdag naar 150,84 biljoen. Dit maakt mining kostbaarder en drijft kleine spelers uit de markt. Grote institutionele partijen zoals Marathon Digital (MARA), Iris Energy (IREN), Cango en CleanSpark domineren inmiddels bijna 20% van de block rewards. Toch bewijzen incidentele successen van solominers dat kleinschalige deelname nog steeds mogelijk is. Zo verdienden twee solominers in juli respectievelijk $350.000 en $373.000 met het vinden van een block. Verschillen per land: waar wordt Bitcoin gemined? Volgens Hashrate Index zijn er tien landen die in 2025 samen het overgrote deel van de wereldwijde Bitcoin-mining in handen hebben. – Verenigde Staten (36%) – Grootste miningmarkt ter wereld met sterke institutionele betrokkenheid, gunstige regelgeving in staten als Texas en Wyoming en een groeiende inzet van duurzame energiebronnen. – Rusland (16%) – Belangrijke speler dankzij enorme energievoorraden, met name aardgas en waterkracht. Siberië biedt lage koelingskosten, maar geopolitieke risico’s en sancties beperken buitenlandse investeerders. – China (14%) – Ondanks een officieel verbod speelt China nog steeds een grote rol via ondergrondse mining. Goedkope waterkracht in Sichuan en decennialange hardware-expertise houden het land relevant. – Verenigde Arabische Emiraten (3,75%) – Zet zwaar in op mining met staatssteun, kapitaal en innovatieve technologieën zoals immersiekoeling. Energie komt zowel uit fossiele brandstoffen als uit hernieuwbare bronnen. – Paraguay (3,5%) – Profiteert van de enorme waterkracht van de Itaipú-dam en extreem lage energiekosten. Het gebrek aan stabiele regelgeving vormt wel een risico. – Canada (3%) – Groot potentieel dankzij waterkracht in Quebec en British Columbia. Regelgeving verschilt sterk per provincie, waardoor miners zich strategisch moeten positioneren. – Kazachstan (2,5%) – Na China’s miningban groeide Kazachstan snel, maar strengere energieregels en milieubeperkingen zorgen voor dalende marktaandelen. – Noorwegen (1,63%) – Bekend om duurzame waterkracht en een koel klimaat dat miners helpt besparen op koeling. Politieke discussie over milieu-impact zorgt voor onzekerheid. – Ethiopië (1,5%) – Snelle groeier dankzij overvloedige waterkracht en steun van de overheid. Politieke instabiliteit vormt echter een belangrijk risico. – Argentinië (0,75%) – Zet aardgasoverschotten en anti-flaringprojecten in voor mining. Economische instabiliteit en inflatie blijven uitdagingen, maar de lage energieprijs trekt investeerders aan. Canaan zet door De deal van Canaan bevestigt dat de VS de wereldwijde koploper blijft in Bitcoin-mining en dat institutionele interesse opnieuw groeit. Toch laat de stijgende moeilijkheidsgraad zien dat mining steeds meer een spel wordt voor grote spelers met toegang tot goedkope en duurzame energie. De geografische spreiding van hashrate benadrukt dat geopolitiek, energiebeleid en regelgeving de komende jaren doorslaggevend zullen zijn voor de richting van de sector. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Megadeal van 50.000 Bitcoin miners, Canaan-aandelen stijgen 26% is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความที่โพสต์ซ้ำในไซต์นี้มาจากแพลตฟอร์มสาธารณะและมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองของ MEXC แต่อย่างใด ลิขสิทธิ์ทั้งหมดยังคงเป็นของผู้เขียนดั้งเดิม หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม โปรดติดต่อ service@mexc.com เพื่อลบออก MEXC ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความทันเวลาของเนื้อหาใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อมูลที่ให้มา เนื้อหานี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน กฎหมาย หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือการรับรองจาก MEXC

คุณอาจชอบเช่นกัน

Building the DevGPT Dataset for Developer–ChatGPT Studies

Building the DevGPT Dataset for Developer–ChatGPT Studies

This study examines how the DevGPT dataset was created, cleaned, and prepared for research into developer–ChatGPT interactions. Drawing from over 16,000 shared GitHub conversations, researchers filtered out duplicates, non-English exchanges, and limited analyses to eight-turn dialogues. The final dataset offers a rich foundation for exploring how developers use ChatGPT within real-world coding workflows.
Ostrich
RICH$2,999-1,60%
RealLink
REAL$0,06379-4,33%
แชร์
Hackernoon2025/11/12 23:30
CME Group to Launch Solana and XRP Futures Options

CME Group to Launch Solana and XRP Futures Options

The post CME Group to Launch Solana and XRP Futures Options appeared on BitcoinEthereumNews.com. An announcement was made by CME Group, the largest derivatives exchanger worldwide, revealed that it would introduce options for Solana and XRP futures. It is the latest addition to CME crypto derivatives as institutions and retail investors increase their demand for Solana and XRP. CME Expands Crypto Offerings With Solana and XRP Options Launch According to a press release, the launch is scheduled for October 13, 2025, pending regulatory approval. The new products will allow traders to access options on Solana, Micro Solana, XRP, and Micro XRP futures. Expiries will be offered on business days on a monthly, and quarterly basis to provide more flexibility to market players. CME Group said the contracts are designed to meet demand from institutions, hedge funds, and active retail traders. According to Giovanni Vicioso, the launch reflects high liquidity in Solana and XRP futures. Vicioso is the Global Head of Cryptocurrency Products for the CME Group. He noted that the new contracts will provide additional tools for risk management and exposure strategies. Recently, CME XRP futures registered record open interest amid ETF approval optimism, reinforcing confidence in contract demand. Cumberland, one of the leading liquidity providers, welcomed the development and said it highlights the shift beyond Bitcoin and Ethereum. FalconX, another trading firm, added that rising digital asset treasuries are increasing the need for hedging tools on alternative tokens like Solana and XRP. High Record Trading Volumes Demand Solana and XRP Futures Solana futures and XRP continue to gain popularity since their launch earlier this year. According to CME official records, many have bought and sold more than 540,000 Solana futures contracts since March. A value that amounts to over $22 billion dollars. Solana contracts hit a record 9,000 contracts in August, worth $437 million. Open interest also set a record at 12,500 contracts.…
Micro GPT
MICRO$0,000228-0,43%
Moonveil
MORE$0,00394-3,54%
XRP
XRP$2,3385-3,52%
แชร์
BitcoinEthereumNews2025/09/18 01:39
Ripple Exec Reveals Why The Bitcoin Price Is So High Now

Ripple Exec Reveals Why The Bitcoin Price Is So High Now

Ripple’s Chief Technology Officer (CTO), David Schwartz, has provided a clear explanation for why the Bitcoin price remains so high, currently the most expensive cryptocurrency on the market. Notably, Schwartz’s statement had sparked new discussions across the crypto community. His remarks focused on how people view and use BTC in transactions, revealing a simple economic truth that helps explain the market’s continued confidence in the world’s leading cryptocurrency.  Ripple CTO Explains Logic Behind Elevated Bitcoin Price On Tuesday, Schwartz shared his thoughts on X, offering a simple but insightful explanation for Bitcoin’s current price strength. Responding to a community member’s question about why anyone would spend BTC given its potential for future appreciation, Schwartz explained that the reason lies in the asset’s perceived value and future expectations.  Related Reading: Why Did The Bitcoin And Ethereum Prices Crash On October 10 And Will It Happen Again? According to the Ripple CTO, when individuals use Bitcoin to pay for goods or services, they are essentially realizing the full expected value of its future growth today. Rather than holding Bitcoin as a long-term investment and waiting for price gains, these users convert its potential into immediate utility. This behavior, he noted, reflects a broader belief in BTC’s enduring value and is one of the primary reasons why the cryptocurrency’s price remains so high.  Notably, Schwartz’s remarks followed a conversation that began when Jack Dorsey, co-founder of Square, a business technology company, announced that Bitcoin payments had gone live across the firm’s platforms. Dorsey revealed that Square customers can now pay for services and products using Bitcoin directly, and sellers can choose between multiple settlement options, including BTC-to-BTC, BTC-to-fiat, and fiat-to-BTC transactions. Funds received through Bitcoin payments will be automatically stored in a user’s Square wallet, with self-custody transfer limits of up to $15,000 per day or $50,000 per week.  Interestingly, the timing of Schwartz’s explanation comes a month after BTC reached a new all-time high of over $126,000. Compared to other digital assets, Bitcoin is the only cryptocurrency in the six-figure territory, even surpassing traditional investments like gold and major stock indices. While some analysts argue that Bitcoin is overvalued, many investors remain convinced that it could still climb significantly higher in the long term. Bitcoin Price Expected To Rise Even Higher  The Bitcoin price is currently sitting above the $100,000 level, but analysts believe it could rise even further. The leading cryptocurrency is hovering near $103,300, experiencing some volatility, which has triggered a nearly 2% dip in the past 24 hours amid whale capitulations. Crypto analyst Joe Francesco noted that Bitcoin had initially surged to $107,000 following a wave of optimism sparked by US President Donald Trump’s proposed $2,000 stimulus plan.  Related Reading: New XRP ETF Just Dropped, But Will Anything Be Different This Time? However, the rally proved short-lived, as BTC fell a few days later. Despite the pullback, Francesco has described the cryptocurrency’s chart setup as positive, predicting that Bitcoin could soon break through $107,000, with the potential to reach $115,000 and even $120,000 if upward momentum continues.  Featured image created with Dall.E, chart from Tradingview.com
WHY
WHY$0,00000002859+25,06%
Nowchain
NOW$0,00231--%
Everclear
CLEAR$0,01074-0,27%
แชร์
NewsBTC2025/11/13 02:30

ข่าวที่กำลังมาแรง

มากกว่า

Building the DevGPT Dataset for Developer–ChatGPT Studies

CME Group to Launch Solana and XRP Futures Options

Ripple Exec Reveals Why The Bitcoin Price Is So High Now

Forward Industries Files $4 Billion ATM Offering to Boost Solana Treasury

Market News: Pooled Order Books Under Scrutiny in EU MiCA Shakeup

ราคาคริปโต

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101 257,53
$101 257,53$101 257,53

-0,96%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 405,01
$3 405,01$3 405,01

-0,67%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$152,96
$152,96$152,96

-1,76%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,3405
$2,3405$2,3405

-1,16%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0,11470
$0,11470$0,11470

+7,18%