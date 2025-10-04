In the past 24 hours, the entire network contract liquidation of 437 million US dollars, both long and short

PANews reported on October 4th that Coinglass data showed that over the past 24 hours, the cryptocurrency market saw $437 million in liquidated contracts across the network, including $227 million in long positions and $210 million in short positions. The total liquidation amount for BTC was $185 million, and the total liquidation amount for ETH was $68.3325 million.
