Ethereum koers test $3.515 steun terwijl BitMine ETF $32 mln aantrekt

Ethereum staat onder spanning rond belangrijke steunpunten. Tegelijkertijd laat de lancering van een nieuw ETF zien dat institutionele investeerders hun interesse in de token vergroten. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort herstellen? Ethereum koers, de belangrijke steunpunten Ethereum beweegt al enige tijd onder de grens van $4.000. Analisten noemen $3.515 een belangrijk niveau omdat er rond dit punt veel transacties zijn uitgevoerd. Dit wijst op sterke liquiditeit en vergroot de kans dat kopers bereid zijn hier posities op te bouwen. Als dit niveau niet standhoudt, kijken analisten naar zones rond $3.020 en $2.772. Deze prijsniveaus worden gezien als mogelijke nieuwe steunpunten waar vraag kan ontstaan. Vooral bij markten met veel volatiliteit spelen zulke zones een rol omdat ze vaak fungeren als draaipunten waar bears en bulls elkaar ontmoeten. Naast deze vaste niveaus geven technische patronen ook signalen af. Het huidige koersverloop past binnen een rising wedge, een patroon dat meestal duidt op een verzwakkende trend. Dit betekent dat de kans op een terugval blijft bestaan zolang de koers moeite heeft om boven $4.000 te blijven. Three support levels to watch for Ethereum $ETH: $3,515, $3,020, and $2,772. pic.twitter.com/M6UiTUGvjz — Ali (@ali_charts) September 27, 2025 ETF lancering trekt grote instroom Terwijl de grafieken waarschuwen voor risico's, gebeurt er aan de fundamentele kant iets opmerkelijks. De lancering van de T Rex BitMine ETF zorgde op de eerste handelsdag voor een instroom van $32 miljoen. Voor een nieuw fonds is dat een opvallend hoge instroom. Volgens Eric Balchunas, ETF-analist bij Bloomberg, behoort deze start tot de drie grootste eerste-daginstromen van alle Amerikaanse ETF’s in 2025. Dat is een duidelijke aanwijzing dat institutionele partijen actief op zoek zijn naar gereguleerde manieren om blootstelling te krijgen aan Ethereum. Het product is zo ingericht dat investeerders indirect profiteren van de waardeontwikkeling van Ethereum via aandelen van BitMine. Dit verlaagt voor veel bedrijven de drempel om exposure op te bouwen, omdat ze geen tokens hoeven te holden of wallets hoeven te beheren. De sterke start van dit ETF laat zien dat Ethereum steeds meer wordt gezien als een serieuze beleggingsoptie binnen een bredere portefeuille. Het contrast met de technische onzekerheid op de grafieken maakt dit bijzonder interessant. Huge Day One volume number for T Rex’s 2x BitMine ETF $BMNU with $32m, making it the 3rd best first day of any of the 650-ish ETFs launched this year after XRP ETF and Dan Ives ETF pic.twitter.com/bWzULsA7Yj — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 26, 2025 Technische vooruitzichten blijven onzeker Hoewel de ETF-lancering vertrouwen uitstraalt, tonen de indicatoren op de grafiek een ander beeld. De Bollinger Bands zijn de afgelopen periode breder geworden. Dat is een signaal van toenemende volatiliteit. De koers beweegt bovendien dicht bij de onderkant van de band, wat wijst op neerwaartse druk. Zolang Ethereum moeite heeft om $4.000 duurzaam te doorbreken, blijft een terugval richting lagere niveaus realistisch. Een doorbraak boven dit niveau zou daarentegen ruimte kunnen geven om opnieuw hogere zones rond $4.373 te testen. Voor traders en analisten zijn de eerder genoemde steunpunten van $3.515, $3.020 en $2.772 daarbij de belangrijkste ijkpunten. Deze niveaus zullen bepalen of kopers de controle behouden of dat bears de overhand krijgen. Marktcontext en bredere betekenis Het contrast tussen de instroom in de ETF en de technische signalen op de grafieken illustreert de complexiteit van de huidige situatie. Aan de ene kant groeit de institutionele betrokkenheid. Aan de andere kant vertonen de grafieken nog geen overtuigende tekenen van herstel. Institutionele instroom via een gereguleerd product betekent vaak dat nieuwe geldstromen voor langere tijd in de markt blijven. Dit kan de schommelingen verminderen en de liquiditeit verhogen. Toch is het effect op de korte termijn afhankelijk van hoe de Ethereum koers zich gedraagt rond de steun- en weerstandszones. Bovendien speelt ook het bredere sentiment op de cryptomarkt een rol. Terwijl Bitcoin vaak als graadmeter fungeert, blijft Ethereum door zijn rol in smart contracts en DeFi een eigen dynamiek behouden. De combinatie van fundamentele adoptie en technische onzekerheid maakt de situatie extra gelaagd. 