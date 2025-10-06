Dogecoin koers breekt weerstand: duwt een stijgende volatiliteit de prijs naar $0,70?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Dogecoin koers blijft in de belangstelling doordat nieuwe patronen op een mogelijk grote koersbeweging wijzen. Crypto-analisten zien dat de huidige structuur lijkt op eerdere fasen waarin de cryptomunt zich langzaam opbouwde voordat er een sterke prijsstijging volgde. Kan de DOGE koers hierdoor binnenkort verder stijgen? Technische patronen wijzen op groei voor DOGE token Op de tweewekelijkse grafiek valt volgens crypto-analist Tardigrade op dat Dogecoin zich opnieuw binnen een bekend patroon beweegt. In 2022 en 2023 vormde DOGE eerst een dalende driehoek, waarna een scherpe stijging volgde zodra deze weerstand werd doorbroken. De recente Dogecoin koersontwikkeling vertoont dezelfde opbouw. De DOGE prijs beweegt boven een oude trendlijn en laat hogere bodems zien. Dat wijst vaak op koopdruk en vertrouwen onder traders. Elke correctie werd tot nu toe snel opgevangen, wat duidt op accumulatie. Dat betekent dat de bulls hun handelsposities rustig uitbreiden in afwachting van een doorbraak. Zulke periodes van rust en samendrukking gingen in het verleden vaak vooraf aan sterke koersstijgingen. De huidige situatie lijkt daarop aan te sluiten. $Doge/2-week#Dogecoin Massive Surge is coming pic.twitter.com/OgNDtUWM8I — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) October 4, 2025 Dogecoin koers zit in een stijgend kanaal EtherNasyonaL, een andere crypto-analist, beschrijft dat er op de driedaagse grafiek een zogenoemde 'rising megaphone' te vinden is. Dat is een patroon waarin de prijsschommelingen steeds groter worden. Zulke vormen wijzen meestal op toenemende volatiliteit voordat een duidelijke richting ontstaat. Dogecoin bevindt zich volgens deze analyse dicht bij de bovenkant van dat kanaal. Als de koers daar overtuigend doorheen breekt, kan dat de weg vrijmaken richting hogere koersniveaus rond $0,60 tot $0,70. In een latere fase ligt een verdere prijsstijging richting de psychologische grens van $1 in het vizier. De combinatie van toenemende volatiliteit, terugkerende fractals en een reeks hogere bodems ondersteunt volgens analisten de kans op een aanhoudende opwaartse trend. Deze beweging lijkt consistent met eerdere cycli waarin de Dogecoin koers zich eerst langzaam opbouwde voordat de bulls het momentum overnamen. Locked in $DOGE Dogecoin \ Similar structures, similar accumulations before every rise. The Ascending Megaphone pattern is expanding towards + $1 Ascending megaphone⤴️ https://t.co/KNhaMscyUK pic.twitter.com/mxkT4tbV5C — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL (@EtherNasyonaL) October 4, 2025 Accumulatie en het sentiment op de cryptomarkt Naast de technische signalen toont on-chain data dat grotere investeerders tijdens recente dips extra Dogecoin tokens kochten. Zulke aankopen duiden meestal op vertrouwen in het bredere koersverloop. Elke test van de steunzone bracht opnieuw kopers op de markt, waardoor de neerwaartse risico’s beperkter lijken. Het marktsentiment blijft overwegend positief. Terwijl de Bitcoin koers zich rond belangrijke niveaus stabiliseert, vloeit steeds meer liquiditeit naar altcoins. Dit zorgt voor extra handelsvolume in memecoins zoals Dogecoin. De algemene risicobereidheid op de cryptomarkt neemt toe nu de regelgeving in meerdere regio’s steeds duidelijker is geworden. Ook het politieke klimaat speelt een rol. Sinds de regering van president Trump meer nadruk legt op financiële innovatie en deregulering, voelen bedrijven zich zekerder om blockchain oplossingen verder te integreren. Dat vergroot indirect de belangstelling voor bekende tokens met een groot gebruikersnetwerk. De toenemende adoptie van DOGE in betalingen Dogecoin blijft een van de meest gebruikte tokens voor online betalingen en fooien. Veel integraties in webshops en socialmediaplatforms versterken die positie. Vooral het gebruik als micropaymentsysteem groeit, omdat deze transacties snel en goedkoop zijn. Dit ondersteunt de praktische waarde van het netwerk enorm en houdt bovendien de interesse levend, ook tijdens minder actieve periodes op de cryptomarkt. De sterke community rond Dogecoin blijft bovendien een unieke factor. Door constante activiteit op X en andere kanalen blijft de cryptomunt volop zichtbaar. Deze betrokkenheid maakt het verschil met veel kleinere projecten die na hun hypefase verdwijnen. Marktstructuur ondersteunt verder herstel De Dogecoin koers stond recent rond $0,255, met een stijging van 0,38% in de afgelopen 24 uur en een winst van 11,74% over de week. Op maandbasis steeg de koers met 18,95%. Technische indicatoren, zoals de RSI en MACD, tonen lichte verbeteringen in het momentum. Crypto-analisten stellen dat zolang DOGE boven het steungebied rond $0,20 blijft, het positieve beeld standhoudt. Een overtuigende doorbraak boven $0,30 kan het pad openen naar het volgende weerstandsniveau rond $0,70. Deze niveaus worden vaak gezien als testpunten voor de kracht van de bulls. Een toename van het handelsvolume bij zulke doorbraken bevestigt veelal dat er nieuwe kopers instappen en de bestaande holders hun handelspositie behouden. Deze opwaartse trend lijkt voorlopig intact, vooral zolang het algemene marktsentiment gunstig blijft. Grote marktspelers blijven actief in de markt en de liquiditeit verschuift langzaam richting altcoins met een herkenbare merkwaarde. Vooruitblik op de Dogecoin koers in de komende maanden Dogecoin laat opnieuw een technische opbouw zien die vergelijkbaar is met eerdere periodes voorafgaand aan sterke koersstijgingen. De combinatie van hogere bodems, stijgende volatiliteit en toenemende adoptie schetst een constructief beeld. Zolang de Dogecoin koers boven de belangrijkste steunzones blijft en het handelsvolume toeneemt bij doorbraken, kan het herstel verder aan kracht winnen. De komende maanden zullen uitwijzen of de bulls voldoende momentum hebben om de koers dichter bij het all-time high van $0,7375 te brengen. 