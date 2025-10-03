Bitcoin surpasses Amazon again and rises to 7th place in global asset market capitalization

PANews reported on October 3 that according to 8MarketCap data, as the price of Bitcoin rose above $120,000, its market value has exceeded $2.4 trillion, with a 24-hour increase of 1.84%, once again surpassing Amazon (US$2.371 trillion) and rising to 7th place in the global asset market value ranking, temporarily behind silver.
