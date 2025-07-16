Zypher Network: การสร้าง AI บนเชนที่ปลอดภัยและชาญฉลาด

Zypher Network เป็นเลเยอร์การคำนวณขับเคลื่อนด้วย ZK ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับตัวแทน AI ที่ไม่ต้องไว้วางใจ ด้วยโซลูชันมิดเดิลแวร์เช่น Proof of Prompt และ Proof of Inference รับประกันความสอดคล้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยไม่เปิดเผยเนื้อหาที่ละเอียดอ่อน ด้วยการเปิดใช้งานโครงสร้างพื้นฐานแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนโดย ZK ทำให้ Zypher เพิ่มศักยภาพให้กับทั้งมนุษย์และตัวแทน AI ในการดำเนินการบนเชนที่ปลอดภัย อัตโนมัติ และละเอียดอ่อนทางการเงิน
Zypher Network เป็นเลเยอร์การคำนวณแบบพิสูจน์ความรู้เป็นศูนย์ (ZK) แรกที่ออกแบบมาสำหรับตัวแทน AI ที่ไม่น่าเชื่อถือและ dApps ขนาดใหญ่ รองรับการทำงานของ AI บนเชนที่ปลอดภัย อัตโนมัติ และตรวจสอบได้ โซลูชันมิดเดิลแวร์ของเรา ได้แก่ Proof of Prompt และ Proof of Inference ตรวจสอบข้อมูลอินพุตและเอาต์พุตจากตัวแทน AI พร้อมทั้งรักษาความลับไว้
Zypher ซึ่งสร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ต้องมีความรู้เป็นศูนย์ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างและใช้งานแอปพลิเคชัน AI สำหรับสถานการณ์ที่สำคัญต่อภารกิจ ทางการเงิน และความเป็นส่วนตัว โครงสร้างพื้นฐานไร้ก๊าซและการแยกส่วนที่ไร้เซิร์ฟเวอร์มอบบริการ AI ที่มีประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ และปรับขนาดได้ ทำให้ AI บนเชนเป็นมิตรต่อผู้ใช้เช่นเดียวกับแอป Web2 แบบดั้งเดิม
ZK Middleware: ตรวจสอบข้อมูลอินพุต (หลักฐานการแจ้งเตือน) และเอาต์พุต (หลักฐานการอนุมาน) ของโมเดล AI โดยไม่เปิดเผยข้อมูลต้นฉบับ
การดำเนินการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์: การทำงานแบบขนานและปราศจากแก๊สช่วยให้การประมวลผล AI มีเวลาแฝงต่ำและมีปริมาณงานสูง
ตัวแทน AI แบบกระจายอำนาจ: โมเดล AI ที่ไม่น่าเชื่อถือและอิสระในภาคการเงิน เกม และสังคม
ระบบนิเวศแบบเปิด: โครงสร้างพื้นฐานแบบไม่ต้องขออนุญาตและประกอบได้ ช่วยให้สามารถบูรณาการโมเดลและข้อมูลของบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่น
มีสมาชิกชุมชนที่กระตือรือร้นมากกว่า 500,000 รายที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศ
Zytron ซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะที่เน้นด้าน AI โดย Zypher มีผู้ใช้ถึง 3 ล้านรายแล้ว และขับเคลื่อนแอปพลิเคชันที่ใช้ AI มากกว่า 50 แอปพลิเคชัน
Zytron คือเครือข่ายสาธารณะที่เน้น AI ของ Zypher Network ที่สร้างขึ้นบน Linea ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเมนเน็ตเลเยอร์ 3 ของ Zytron Zytron คือกรอบงาน Rollup แบบไร้ก๊าซที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับตัวแทน AI ที่ไม่น่าเชื่อถือ โดยปรับให้เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบที่ป้องกัน ZK ด้วยเทมเพลตตัวแทน AI ในตัว ผู้ใช้และนักพัฒนาสามารถใช้งานโซลูชันที่ใช้ AI ได้อย่างง่ายดาย
Zytron นำเสนอการประมวลผลความรู้เป็นศูนย์ที่เหนือชั้นกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโซลูชัน Layer-2 ทั่วไป โดยมีการประมวลผลที่เร็วขึ้นถึง 10 เท่าและค่าธรรมเนียมก๊าซต่ำกว่า 200 เท่า สัญญาที่คอมไพล์ไว้ล่วงหน้าช่วยให้มีฟังก์ชันขั้นสูงมากขึ้น เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการดำเนินการที่ใช้ทรัพยากรมาก เช่น การบวกจุดเส้นโค้งวงรี การคูณสเกลาร์ และการจับคู่ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจสอบ zkSNARK บนเชนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: การบูรณาการอย่างล้ำลึกและได้รับการปรับให้เหมาะสมสูงในระดับโปรโตคอลสำหรับการคำนวณทางการเข้ารหัส
ค่าแก๊สที่ถูกลง: ลดต้นทุนก๊าซได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยการใช้สัญญาที่จัดทำไว้ล่วงหน้า
การทำธุรกรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น: ด้วยขีดจำกัดแก๊สของ Ethereum ที่ 30 ล้านต่อบล็อก สัญญาที่คอมไพล์ไว้ล่วงหน้าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแก๊สที่เกี่ยวข้องกับ zkSNARK ช่วยให้ทำธุรกรรมได้มากขึ้นต่อบล็อก
การพัฒนาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น: นักพัฒนาหลีกเลี่ยงการเข้ารหัสที่ซับซ้อนโดยใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันในตัว
การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: Zytron แนะนำเส้นโค้งวงรีที่เป็นมิตรกับ SNARK และปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยแก้ไขข้อจำกัดของ altbn128 ของ Ethereum (ด้วยความปลอดภัยเพียง 100–110 บิต)
Zypher Network แนะนำโมเดลโทเค็นรุ่นถัดไปที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI แบบกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นใหม่ และสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงสำหรับอนาคต Web3 ที่ขับเคลื่อนด้วย ZK + AI
ระบบโทเค็นคู่ประกอบด้วย ZYPH สำหรับการกำกับดูแลและแรงจูงใจทางระบบนิเวศ และ ZKASH สำหรับการขุดและยูทิลิตี้การทำงาน ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างแอป AI และการเติบโตของผู้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตในระดับขนาดใหญ่
แรงจูงใจแบบเนทีฟ: รองรับทั้งกลไก Proof of Prompt และ Proof of Inference
การขุดหลายโหมด: ครอบคลุมการคำนวณ AI การโต้ตอบ และการมีส่วนร่วมทางพฤติกรรม
การขุดทางสังคมในตัว: เพิ่มการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
การจัดตำแหน่งค่า: มูลค่าในระยะยาวมีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับการมีส่วนสนับสนุนบนเครือข่ายที่แท้จริง กิจกรรมการคำนวณ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
