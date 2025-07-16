Zora: การกำหนดอนาคตของการเป็นเจ้าของสื่อใหม่

Zora เป็นแพลตฟอร์ม Web3 ล้ำสมัยที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้สร้างสรรค์ผ่านการเป็นเจ้าของสื่อแบบกระจายอำนาจ นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2020 ก็เติบโตเป็นระบบนิเวศที่แข็งแกร่งที่นำตลาด NFT เครือข่ายเลเยอร์ 2 ประสิทธิภาพสูง ฟีเจอร์โซเชียล และเครื่องมือที่ปรับแต่งมาสำหรับผู้สร้างสรรค์มาไว้ด้วยกัน หัวใจหลักๆ ของ Zora คือการเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้าง แชร์ และสร้างรายได้จากเนื้อหาดิจิทัล โดยมอบการควบคุมกลับคืนสู่มือของผู้สร้างเนื้อหาเหล่านั้น
อินเทอร์เน็ตได้มีการพัฒนาอย่างมากตั้งแต่ยุคแรกของเว็บ 1.0 ไปจนถึงยุคเว็บ 2.0 ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเปลี่ยนจากระบบเปิดแต่ไม่มีประสิทธิภาพไปเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงแต่รวมศูนย์มากขึ้น การรวมศูนย์ดังกล่าวทำให้ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้สร้างสรรค์และผู้ชมอ่อนแอลง เนื่องจากแพลตฟอร์มหลักๆ เข้ามาควบคุมข้อมูลของผู้ใช้และการเข้าถึง ส่งผลให้ผูกขาดวิธีการกำหนดมูลค่าของสื่อไปโดยปริยาย ในเวลาเดียวกัน ความปลอดภัยและความคงอยู่ของเนื้อหาดิจิทัลยังคงเปราะบาง โดยการห้ามบุคคลสาธารณะบ่อยครั้งทำให้เกิดความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเซ็นเซอร์และการไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูล
โปรโตคอล Zora เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโปรโตคอลสากลสำหรับการเป็นเจ้าของสื่อ มันช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาเป็นเจ้าของเนื้อหาของตนเองอย่างแท้จริงและมีส่วนร่วมโดยตรงกับผู้ชมโดยข้ามแพลตฟอร์มรวมศูนย์แบบเดิมๆ แก่นแท้ของ Zora คือการจินตนาการถึงระบบนิเวศสื่อที่กระจายอำนาจ ทนต่อการเซ็นเซอร์ เข้าถึงได้ และเป็นของผู้ใช้ การทำเช่นนี้จะทำให้ผู้สร้างสรรค์สามารถควบคุมผลงานของตนได้ ตัดสินใจว่าจะแบ่งปันมูลค่าอย่างไร และเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดกว้างและโปร่งใส
ด้วยกระแสความนิยมของ NFT ทำให้ Zora สามารถดึงดูดความสนใจของชุมชน Web3 ได้อย่างรวดเร็วด้วยแนวทางใหม่ในการเป็นเจ้าของสื่อ ในเดือนพฤษภาคม 2022 แพลตฟอร์มดังกล่าวระดมทุนได้ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในรอบการระดมทุนที่นำโดย Haun Ventures พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก Coinbase Ventures, Kindred Ventures และอื่นๆ ส่งผลให้มูลค่าบริษัทพุ่งสูงถึง 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เงินทุนนี้ช่วยเร่งการเติบโตของ Zora และเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของบริษัทในฐานะผู้เล่นหลักในภูมิทัศน์ NFT ที่กำลังพัฒนา
สื่อเป็นตลาด: Zora จินตนาการถึงความเป็นเจ้าของสื่อใหม่โดยปฏิบัติต่อเนื้อหาแต่ละชิ้นเหมือนเป็นตลาดของตัวเอง ผู้ใช้สามารถเสนอราคา NFT และผู้สร้างจะมีอิสระในการยอมรับข้อเสนอและดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ รูปแบบนี้ยังช่วยให้สามารถได้รับค่าลิขสิทธิ์ในการขายต่อได้ ช่วยให้ผู้สร้างดั้งเดิมยังคงได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในตลาดรอง
กลไกค่าลิขสิทธิ์ในการขายต่อ: ด้วยกรอบค่าลิขสิทธิ์อันสร้างสรรค์ Zora ช่วยให้เจ้าของสื่อสามารถเก็บส่วนแบ่งจากรายได้จากการขายต่อในอนาคตได้ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นแรงจูงใจให้เกิดการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังมอบมุมมองผลตอบแทนที่มั่นคงยิ่งขึ้นแก่ผู้ลงทุนอีกด้วย ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนมากขึ้นโดยขับเคลื่อนการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์สื่อในระยะยาว
แนวคิด Cryptomedia: Zora แนะนำแนวคิดของ "Cryptomedia" เพื่ออธิบายมัลติมีเดียแบบโทเค็น เช่น ภาพ เสียง และวิดีโอ ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายในรูปแบบ NFT แนวทางนี้ช่วยให้มั่นใจถึงความเป็นเอกลักษณ์ ความสามารถในการตรวจสอบ และการป้องกันการเซ็นเซอร์ แม้ว่าสื่อต่างๆ จะสามารถแบ่งปันกันได้อย่างแพร่หลาย แต่แหล่งที่มาและคุณค่าดั้งเดิมของสื่อเหล่านั้นยังคงได้รับการปกป้อง
โปรโตคอล Zora ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสามประการ:
สัญญาอัจฉริยะของ Zora: ใช้งานบนเครือข่ายหลัก Ethereum เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำเหรียญ ประมูล และซื้อขายสินทรัพย์สื่อ
Zora Developer Kit (ZDK): SDK บนพื้นฐาน TypeScript ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและการบูรณาการ
ซับกราฟ Zora: ชั้นการจัดทำดัชนีข้อมูลและการค้นหาที่ขับเคลื่อนโดย The Graph ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบนเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ Zora ยังเปิดตัวเครือข่าย Ethereum Layer 2 ของตัวเองด้วย นั่นก็คือ Zora Network ซึ่งสร้างขึ้นบน OP Stack ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงและค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่ต่ำ
Zora Network คือบล็อคเชนเลเยอร์ 2 ที่พัฒนาบน Optimism OP Stack ซึ่งสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรองรับ NFT และแอปพลิเคชันที่เน้นสื่อ คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่:
การกระจายอำนาจและการต่อต้านการเซ็นเซอร์: Zora สร้างขึ้นบน Ethereum ช่วยให้ผู้สร้างสามารถเป็นเจ้าของ ควบคุม และสร้างรายได้จากเนื้อหาของตนเองได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ โครงสร้างพื้นฐานบล็อคเชนทำให้แน่ใจถึงความไม่เปลี่ยนแปลงของข้อมูลและความต้านทานการเซ็นเซอร์ที่แข็งแกร่ง
การตรวจสอบความเป็นเอกลักษณ์และความสมบูรณ์ของเนื้อหา: เพื่อปกป้องความเป็นเอกลักษณ์และความสมบูรณ์ของสื่อ Zora จึงใช้การตรวจสอบความถูกต้อง SHA-256 สินทรัพย์แต่ละรายการมีตัวชี้ URI สองตัว ตัวหนึ่งสำหรับข้อมูลเมตาและอีกตัวสำหรับเนื้อหานั้นเอง ควบคู่ไปกับแฮชที่สอดคล้องกัน ช่วยให้ตรวจสอบความถูกต้องได้แบบโปร่งใสและอยู่บนเชน
รองรับการแสดงค่าหลายค่า: Zora รองรับรูปแบบการแสดงมูลค่าหลายรูปแบบ ช่วยให้สามารถทำธุรกรรมกับโทเค็น ERC-20 ที่ใช้ Ethereum ได้ ซึ่งรวมถึง Stablecoin, โทเค็นการขุดสภาพคล่อง และแม้แต่โทเค็นการกำกับดูแลที่เชื่อมโยงกับการเป็นสมาชิกของ DAO
ความสามารถในการเรียบเรียง: การออกแบบของ Zora ให้ความสำคัญกับเนื้อหาเป็นหลัก โดยส่งเสริมความสามารถในการจัดองค์ประกอบ แพลตฟอร์มต่างๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยใช้เนื้อหาเป็นหลัก ไม่ใช่ในทางกลับกัน นักพัฒนาสามารถบูรณาการ Zora เข้ากับโปรโตคอลบล็อคเชนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อปลดล็อกความเป็นไปได้ทางความคิดสร้างสรรค์และการใช้งานที่หลากหลาย
Zora กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งเมื่อทีมงาน Base เปิดตัวโทเค็น "Base is for everyone" บนแพลตฟอร์มของตน อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและความสับสนแพร่หลายเกี่ยวกับ memecoins ส่งผลให้ราคาผันผวนอย่างรุนแรง ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้จากชุมชน
แม้จะมีการโต้แย้งกัน แต่ Zora ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และดึงดูดชุมชนผู้ใช้และนักพัฒนาที่ขยายตัวมากขึ้น ทั้งสตูดิโอและผู้สร้างอิสระต่างพากันใช้แพลตฟอร์มนี้โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้าง ซื้อขาย และสร้างรายได้จาก NFT ในขณะที่ระบบนิเวศ NFT มีการพัฒนา Zora ยังคงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อรองรับความต้องการของฐานผู้ใช้ที่เติบโตขึ้นได้ดียิ่งขึ้น
ในขณะที่เศรษฐกิจของแพลตฟอร์มและผู้สร้างยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว Zora กำลังนิยามใหม่ว่าการจับมูลค่าจะเป็นอย่างไร โดยใช้ประโยชน์จากโมเดลโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตแบบกระจายอำนาจ Zora ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำ NFT รุ่นใหม่ แต่ยังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจของผู้สร้าง Web3 อีกด้วย
ความร่วมมือกับ MEXC ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของโลก ช่วยเพิ่มแรงผลักดันให้กับการเติบโตของบริษัทอย่างมาก MEXC ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลกเนื่องจากมีชื่อเสียงในเรื่องค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ การดำเนินการที่รวดเร็วทันใจ การครอบคลุมสินทรัพย์ที่กว้างขวาง และสภาพคล่องที่ลึก ความมุ่งมั่นในการสนับสนุนโครงการใหม่ ๆ ทำให้เป็นฐานการเปิดตัวที่เหมาะสมสำหรับนวัตกรรม
ปัจจุบัน ZORA พร้อมให้บริการสำหรับการซื้อขาย Spot และ Futures บน MEXC แล้ว โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสภาพคล่องสูงและค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำ ทำให้เข้าร่วมได้ง่ายกว่าที่เคย
วิธีการซื้อ ZORA บน MEXC:
2. ค้นหา "ZORA" และเลือกการซื้อขายแบบ Spot หรือ Futures
3. เลือกประเภทคำสั่งซื้อของคุณ ป้อนจำนวนและราคา และยืนยันการซื้อขายของคุณ
