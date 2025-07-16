เครือข่าย Zephyr (ZEFY): ตลาดการพยากรณ์แบบกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการพยากรณ์ชุมชนที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ในขณะที่เทคโนโลยี Web3 ยังคงก้าวหน้าต่อไป ตลาดการคาดการณ์กำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการเปลี่ยนแปลง Zephyr Network แพลตฟอร์มการทำนายแบบกระจายอำนาจที่สร้างขึ้นบนบล็อคเชน Solana ใช้ประโยชน์จาก AI และโครงสร้างพื้นฐานบนเชนเพื่อกำหนดนิยามของ “ปัญญาประดิษฐ์แบบรวมกลุ่ม” ใหม่ ด้วยระบบจูงใจโทเค็นที่ทรงพลัง ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น และระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Zephyr ก้าวขึ้นมาเป็นโปรเจ็กต์ที่โดดเด่นในภูมิทัศน์ Web3 อย่างรวดเร็ว เพื่อเฉลิมฉลองการเติบโต Zephyr กำลังเปิดตัวแคมเปญ Airdrop ทั่วโลก โดยมีรางวัลรวมสูงสุดถึง 150,000 ดอลลาร์ โครงการนี้มอบโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายได้ขณะใช้งานแพลตฟอร์ม อย่าพลาด เข้าร่วมเลยตอนนี้ผ่านMEXC Airdrop+
Zephyr Network เป็นแพลตฟอร์มการคาดการณ์แบบกระจายอำนาจที่ให้ผู้ใช้สามารถคาดการณ์หัวข้อต่างๆ เช่น ตลาดสกุลเงินดิจิทัล แนวโน้มทางสังคม และงานบันเทิงต่างๆ และรับรางวัลสำหรับการพยากรณ์ที่แม่นยำ แพลตฟอร์มนี้ใช้ประโยชน์จากโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และรวมเข้ากับกลไกการชำระเงินบนเชนที่โปร่งใสเพื่อลดอคติในการคาดการณ์ ทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วม
สิ่งที่ทำให้ Zephyr แตกต่างคืออุปสรรคในการเข้าที่ต่ำ โครงสร้างรางวัลที่ชัดเจน และโมเดลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนที่แข็งแกร่ง ตลาดการทำนายซึ่ง Zephyr ดำเนินการอยู่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และถือเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งานที่มีแนวโน้มทางการค้ามากที่สุดใน Web3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลและการเสนอระบบที่โปร่งใส ยุติธรรม และน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับค่านิยมของชุมชนดั้งเดิมของการเข้ารหัสโดยธรรมชาติ
Zephyr Network ได้รับการออกแบบด้วยระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ประกอบไปด้วยโมดูลหลัก 3 โมดูลที่ตอบสนองความสนใจและการยอมรับความเสี่ยงของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน:
การแข่งขันทำนายราคาในตลาด – การแข่งขันทำนายราคา
ผู้เข้าร่วมคาดการณ์การเคลื่อนไหวราคาของสกุลเงินดิจิทัลหลักเช่น BTC และ ETH ผลลัพธ์จะได้รับการชำระอย่างโปร่งใสบนเครือข่ายและรางวัลจะถูกแจกจ่ายโดยอัตโนมัติ โมดูลนี้ผสมผสานการมีส่วนร่วมในรูปแบบเกมเข้ากับศักยภาพในการสร้างรายได้จริง
การคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนของ IDO – การคาดการณ์โครงการในระยะเริ่มต้น
ผู้ใช้คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของโครงการ IDO ที่กำลังจะเกิดขึ้น ฟีเจอร์ความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูงนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องมือในการรับผู้ใช้และกลไกการส่งเสริมการขายที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน โดยมอบโอกาสให้ผู้สนับสนุนในช่วงเริ่มต้นได้รับผลตอบแทนที่สำคัญ
Triad Economic Model – ระบบนิเวศโทเค็นที่ยั่งยืน
หัวใจสำคัญของระบบนิเวศของ Zephyr คือเศรษฐกิจโทเค็นแบบวงจรปิดที่เน้นไปที่สินทรัพย์สามประเภท: ZEFY, USDZ และ Mallow โมเดลนี้บูรณาการตลาดการทำนายกับองค์ประกอบการเดิมพันและความบันเทิง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการเติบโตของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
คุณสมบัติเหล่านี้เมื่อนำมารวมกันจะก่อให้เกิดกรอบงานที่ครอบคลุมและปรับขนาดได้ ช่วยปูทางไปสู่โมดูลต่างๆ ในอนาคต เช่น การคาดการณ์ทางการเมือง การคาดการณ์กีฬาอีสปอร์ต และอื่นๆ อีกมากมาย
ZEFY ทำหน้าที่เป็นโทเค็นยูทิลิตี้หลักของเครือข่าย Zephyr โดยทำหน้าที่มากกว่าแค่สกุลเงินรางวัล มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล แรงจูงใจ การวางเดิมพัน และการควบคุมการเข้าถึงภายในระบบนิเวศ ด้วยโมเดลโทเค็นโนมิกส์ที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน Zephyr สามารถสร้างสมดุลระหว่างสภาพคล่องและความขาดแคลนได้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงความยืดหยุ่นของผู้ใช้และมูลค่าโทเค็นในระยะยาว
โมดูล
กรณีการใช้งาน
การแบ่งปันรายได้จากแพลตฟอร์ม
เดิมพัน ZEFY เพื่อรับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมธุรกรรมและรายได้จากแพลตฟอร์ม
การกำกับดูแลกิจการ
ผู้ถือสามารถลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อมีอิทธิพลต่อทิศทางในอนาคตของแพลตฟอร์มได้
การเข้าถึงคุณสมบัติ
เครื่องมือการคาดการณ์ขั้นสูงบางอย่างจำเป็นต้องมีการถือครองหรือการชำระเงิน ZEFY
แบบจำลองภาวะเงินฝืด
ภาษีธุรกรรมเบื้องต้น 2% และการเผาโทเค็นตามกำหนดการช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
แรงจูงใจชุมชน
รางวัลกระดานผู้นำ, การแจกทางอากาศตามภารกิจ และโบนัสแคมเปญจะได้รับการชำระใน ZEFY
นอกจากนี้ คาดว่า ZEFY จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำคัญๆ รวมถึง MEXC ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการเปิดรับตลาด ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างกลไกการค้นพบมูลค่าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
งานแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:
การเข้าร่วมแคมเปญนี้ง่ายมาก ผู้ใช้เพียงเชื่อมต่อกระเป๋าเงินและดำเนินการขั้นพื้นฐานให้เสร็จสิ้นเพื่อเริ่มสะสมคะแนน ผู้ใช้ใหม่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างรวดเร็วและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเพื่อรับรายได้
Zephyr มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว มากกว่าการเก็งกำไรในระยะสั้น แผนงานอย่างเป็นทางการของโครงการระบุถึงกลยุทธ์ที่ชัดเจนซึ่งเน้นทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเสริมพลังชุมชน:
Q1 2025: Zephyr วางแผนที่จะเปิดตัวโมดูลการคาดการณ์ขั้นสูง แนะนำฟังก์ชันการคัดลอกการซื้อขาย ปรับปรุงอินเทอร์เฟซผู้ใช้ และรายชื่อโทเค็น ZEFY บนการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
Q2 2025: Zephyr มีเป้าหมายที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะ ขยายเข้าสู่ตลาดการทำนายผลใหม่ๆ เช่น อีสปอร์ตและเหตุการณ์ทางการเมือง ส่วนโอเพ่นซอร์สของโมเดล AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ และริเริ่มกรอบการกำกับดูแลบนพื้นฐาน DAO
ปรัชญาการพัฒนาของ Zephyr ซึ่งยึดหลักการปรับปรุงฟังก์ชันหลักให้ดีขึ้นพร้อมๆ กับการกระจายการควบคุมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถือเป็นตัวอย่างของแนวทางที่รอบคอบและปรับขนาดได้ในการสร้างใน Web3
Zephyr Network กำลังบุกเบิกยุคใหม่ของตลาดการคาดการณ์แบบกระจายอำนาจด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี AI ขั้นสูงกับโมเดลแรงจูงใจโทเค็นที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน แพลตฟอร์มนี้มอบประสบการณ์ Web3 ที่โปร่งใส ยุติธรรม และมีส่วนร่วม ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ที่ชื่นชอบการคาดการณ์และผู้ใช้ Web3 ไปจนถึงนักลงทุนคริปโตที่มากประสบการณ์
ในปัจจุบัน Zephyr อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา โดยถือเป็นโอกาสอันน่าดึงดูดในการมีส่วนร่วมกับระบบนิเวศน์ที่กำลังเติบโตผ่านแคมเปญ airdrop ที่กำลังดำเนินอยู่ ด้วยอุปสรรคในการเริ่มต้นที่ต่ำและศักยภาพระยะยาวที่แข็งแกร่ง การมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับการเปิดเผยต่อโครงการที่มีแนวโน้มดีและปลดล็อกมูลค่าในอนาคตที่เป็นไปได้
ตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องดำเนินการ เข้าร่วม MEXC วันนี้ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับ ZEFY รับรางวัล Airdrop และรักษาตำแหน่งของคุณที่แถวหน้าของระบบนิเวศนวัตกรรมนี้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้