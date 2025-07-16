YieldNest (YND) คำอธิบาย: สำรวจ Yield Engine ใหม่สำหรับ Ethereum Resttaking

เมื่อเศรษฐกิจสเตคกิ้ง Ethereum เติบโตเต็มที่ การจัดการสินทรัพย์ที่สเตคกิ้งอย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนได้กลายมาเป็นหัวข้อสำคัญในโลก DeFi YieldNest เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนีเมื่อเศรษฐกิจสเตคกิ้ง Ethereum เติบโตเต็มที่ การจัดการสินทรัพย์ที่สเตคกิ้งอย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนได้กลายมาเป็นหัวข้อสำคัญในโลก DeFi YieldNest เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนี
เมื่อเศรษฐกิจสเตคกิ้ง Ethereum เติบโตเต็มที่ การจัดการสินทรัพย์ที่สเตคกิ้งอย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนได้กลายมาเป็นหัวข้อสำคัญในโลก DeFi YieldNest เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มรวมผลตอบแทนที่เน้นที่ LSDFi (Liquid Staking Derivatives Finance) YieldNest จึงตั้งเป้าที่จะปลดล็อคมูลค่าเต็มของสินทรัพย์ Ethereum Staking ผ่านกลยุทธ์แบบโมดูลาร์และกลไกการปรับสมดุลใหม่อัตโนมัติ

1. YieldNest คืออะไร?


YieldNest เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์อัจฉริยะที่เชี่ยวชาญในการสเตคกิ้งอนุพันธ์สเตคกิ้งสภาพคล่อง (LSD) ที่ใช้ Ethereum ใหม่ ด้วยการบูรณาการ EigenLayer กับโปรโตคอล LSD หลักๆ ต่างๆ เช่น Lido, Ether.fi และ Renzo ทำให้สามารถแปลงสินทรัพย์ LSD ของผู้ใช้เป็นโทเค็นตามกลยุทธ์ (เรียกว่า yTokens) โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ สร้างเป็นองค์ประกอบได้ และสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้มีเส้นทางผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ภารกิจของ YieldNest คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเรสแท็กกิ้ง LSDFi แบบแยกส่วน อัตโนมัติ และมีความปลอดภัยสูง ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มผลตอบแทนสูงสุดโดยไม่กระทบความปลอดภัย

ไฮไลท์ของแพลตฟอร์มประกอบด้วย:

  • กลยุทธ์การรีเซ็ตอัตโนมัติ: การบูรณาการอย่างราบรื่นกับโปรโตคอล EigenLayer และ LSD ไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง
  • การดูแลในระดับสถาบัน: ร่วมมือกับ Sygnum Bank, Fireblocks และอื่นๆ เพื่อการดูแลสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
  • สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์: โมดูลกลยุทธ์ที่ปรับแต่งได้รองรับการบูรณาการสินทรัพย์หลายประเภทและหลายโปรโตคอล
  • การกำกับดูแลที่ยืดหยุ่นและโปร่งใส: การกำกับดูแลชุมชนและการอัปเกรดกลยุทธ์ขับเคลื่อนโดยโทเค็น YND

2. คุณสมบัติหลักและสถาปัตยกรรมของ YieldNest


หัวใจสำคัญของ YieldNest อยู่ที่ Strategy Engine และโมเดล yTokens ที่สร้างขึ้นบนกรอบงานโมดูลาร์พร้อมด้วยระบบอัตโนมัติบนเชน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ผลตอบแทน LSDFi ขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย มาสำรวจส่วนประกอบหลักทั้งสามนี้กัน

2.1 yToken: สินทรัพย์ที่ได้รับการจัดการใหม่ที่มีโครงสร้างผลตอบแทน


เมื่อผู้ใช้ฝากสินทรัพย์ LSD เช่น stETH, weETH หรือ ezETH เข้าสู่ YieldNest สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น yTokens โดยอัตโนมัติ (เช่น yETH) yToken แต่ละรายการแสดงถึงกลยุทธ์การ restaking อัจฉริยะเฉพาะตัวที่นำกำไรมาลงทุนซ้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทบต้น ในขณะที่บันทึกองค์ประกอบสินทรัพย์และผลตอบแทนอย่างโปร่งใส

คุณสมบัติหลักของ yTokens:

  • เป็นตัวแทนส่วนแบ่งของพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การทำกำไรซ้ำที่หลากหลาย
  • การมองเห็นแบบออนไลน์เกี่ยวกับแหล่งผลตอบแทนและการจัดสรรสินทรัพย์
  • การสนับสนุนในอนาคตสำหรับ LSD เพิ่มเติมและการปรับใช้แบบครอสเชน

2.2 เครื่องมือสร้างกลยุทธ์


ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของ YieldNest คือกลไกกลยุทธ์แบบโมดูลาร์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อบูรณาการกับโปรโตคอล LSD และ AVS (Active Validation Services) ต่างๆ ปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าอย่างไดนามิกตามโปรไฟล์ความเสี่ยง น้ำหนักโปรโตคอล และพารามิเตอร์การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต เพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ชั้นกลยุทธ์ช่วยให้สามารถ:

  • การเลือกชุดการเดิมพันความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
  • การบูรณาการดั้งเดิมกับ EigenLayer เพื่อรับรางวัล AVS
  • บริการการดูแลที่ขยายได้สำหรับ DAO กองทุน และสถาบัน

2.3 ความปลอดภัยและการดูแล: การสร้างความไว้วางใจของสถาบัน


ในภูมิทัศน์ที่โปรโตคอลการสเตคซ้ำพบความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า YieldNest ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใด กลยุทธ์การควบคุมตัวประกอบด้วย:

  • การบูรณาการการดูแลที่เชื่อถือได้: ความร่วมมือกับ Sygnum Bank, Fireblocks และผู้ดูแลระดับ 1 รายอื่นๆ
  • การแยก Multisig และ Permission: สัญญาสำคัญที่ควบคุมโดย multisig และการอัปเดตกลยุทธ์ต้องได้รับการอนุมัติจาก DAO
  • การตรวจสอบที่โปร่งใส: กลยุทธ์ทั้งหมดสามารถดูได้บนเครือข่ายและผ่านการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม (เช่น OtterSec)

3. โทเค็นโนมิกส์ YieldNest


YieldNest นำเอาโมเดลโทเค็นคู่มาใช้: YND (โทเค็นยูทิลิตี้และการกำกับดูแลดั้งเดิม) และ veYND (โทเค็นเอสโครว์การลงคะแนนเสียง) ร่วมกันสร้างรากฐานกลไกการกำกับดูแลและสร้างแรงจูงใจของ YieldNest โดยสร้างสมดุลระหว่างแรงจูงใจในระยะสั้นกับการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

3.1 YND: โทเค็นยูทิลิตี้หลัก


YND คือโทเค็นดั้งเดิมของ YieldNest โดยมีอุปทานทั้งหมด 1 พันล้านดอลลาร์ กรณีการใช้งานที่สำคัญ ได้แก่:


  • การกำกับดูแล: สามารถล็อค YND เพื่อสร้าง veYND สำหรับการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลได้
  • การแบ่งปันรายได้: YND ที่ล็อคไว้จะสร้าง veYND ทำให้ผู้ถือสามารถรับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มได้
  • แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ: ใช้สำหรับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ การกำหนดรางวัลใหม่ การส่งทางอากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย

YND จะถูกกระจายอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านโปรแกรมจูงใจเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดตัวจะยุติธรรมและควบคุมอัตราเงินเฟ้อ

3.2 การติดตาม: หลักธรรมาภิบาลและแรงจูงใจ


veYND (Voting Escrow YND) คือโทเค็นที่ไม่สามารถโอนได้ซึ่งแสดงถึง YND ที่ถูกล็อค ได้รับแรงบันดาลใจจากโมเดล veToken ของ Curve ผู้ใช้จะล็อค YND ไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง (ขั้นต่ำ 1 สัปดาห์ สูงสุด 1 ปี) เพื่อรับ veYND

  • ยิ่งล็อคนานขึ้น = ยิ่งมีอัตราการสูญเสียมากขึ้น
  • veYND สลายตัวเมื่อระยะเวลาล็อคสั้นลง
  • ใช้สำหรับการกำกับดูแล การแบ่งปันรายได้ และการลงคะแนนกลยุทธ์
สิ่งนี้จะช่วยปรับแรงจูงใจของผู้ใช้ให้สอดคล้องกับการเติบโตของแพลตฟอร์มในระยะยาว และป้องกันการเก็งกำไรในระยะสั้น

3.3 การกำกับดูแล: ยุทธศาสตร์อำนาจอธิปไตยโดยชุมชน


ผู้ถือ veYND สามารถลงคะแนนเสียงในประเด็นการกำกับดูแลได้หลากหลาย รวมถึง:

  • การเลือกกลยุทธ์ yToken และการปรับพารามิเตอร์
  • โครงสร้างค่าธรรมเนียมโปรโตคอลและกฎการแจกจ่าย
  • ข้อเสนอสำหรับสินทรัพย์ใหม่ แผนจูงใจ และการเติบโตของระบบนิเวศ

การกำกับดูแลถูกดำเนินการแบบออนไลน์เพื่อให้แน่ใจถึงความโปร่งใสและการเสริมอำนาจให้กับผู้ใช้

3.4 การกระจายรายได้: ส่วนลดค่าธรรมเนียมและรางวัลการเดิมพัน


YieldNest มีรายได้จากการเดิมพันผลตอบแทน ค่าธรรมเนียมการจัดการกลยุทธ์ และค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ส่วนหนึ่งจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือ veYND เพื่อเป็นแรงจูงใจในระยะยาว:

  • การแบ่งปันค่าธรรมเนียมโปรโตคอล: ผู้ถือ veYND จะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากโปรโตคอลตามสัดส่วน
  • สิทธิพิเศษเพิ่มเติม: โทเค็น YND แจกจ่ายตามน้ำหนัก veYND เพื่อตอบแทนผู้สนับสนุนระยะยาว
  • กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพ: ผู้ถือ veYND จะได้รับผลตอบแทน yToken ที่สูงขึ้น

3.5 Y-Airdrop และแรงจูงใจในการเปิดตัว


เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ที่นำมาใช้ก่อนใคร YieldNest จึงได้เปิดตัวแคมเปญ Y-Airdrop โดยมอบคะแนน YND ให้กับ:

  • ผู้ใช้ทำการรีสเตคผ่าน EigenLayer
  • ผู้ถือ LSD ที่ฝากเงินเข้าในกลยุทธ์ yToken
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและการรณรงค์ส่งเสริม

หลังจากกิจกรรมสร้างโทเค็น (TGE) คะแนนเหล่านี้จะนำไปแลกเป็นโทเค็น YND ได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสอดคล้องของชุมชน

4. แผนการพัฒนาและการจัดหาเงินทุน


YieldNest เปิดตัวในช่วงปลายปี 2023 ทีมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก Ethereum, Avalanche, StarkWare และ BitDAO ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้าน DeFi สเตกกิ้ง และการเงินแบบออนเชน

เหตุการณ์สำคัญ:

  • Q1 2024: การทดสอบเมนเน็ตและการตรวจสอบกลยุทธ์
  • Q2 2024: ระดมทุนเริ่มต้นมูลค่า 3.5 ล้านเหรียญจาก GSR, Bankless Ventures, Figment Capital และอื่นๆ
  • Q3 2024: เปิดตัวอย่างเป็นทางการของ yETH และโปรแกรมคะแนนชุมชน

5. แผนงานในอนาคต


YieldNest ยังคงขยายระบบนิเวศการเรสแท็กกิ้ง LSDFi ต่อไป แผนการในอนาคตมีดังนี้:

  • เปิดตัวกลยุทธ์ yToken ใหม่ (เช่น weETH, sfrxETH)
  • การขยายการรองรับข้ามสายโซ่ (L2s, EigenDA, Ethereum rollups)
  • แผนจูงใจ YND 2.0 (คลังชุมชน, รางวัลสเตกกิ้งระยะยาว)
  • เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์แบบโมดูลาร์สำหรับ DAO และนักลงทุนสถาบัน
  • โครงการด้านการศึกษาผ่าน YieldNest Academy เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการกำกับดูแล

6. วิธีการซื้อโทเค็น YND บน MEXC


ด้วยการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานการยึดครองใหม่เช่น EigenLayer แพลตฟอร์มกลยุทธ์เช่น YieldNest อาจกลายเป็นแนวหน้าถัดไปหลังจาก LST สถาปัตยกรรมของ YieldNest (NestVaults แบบโมดูลาร์ อนุพันธ์สเตคกิ้งแบบมีสภาพคล่อง และการจัดการกลยุทธ์อัจฉริยะ) ทำให้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในการเชื่อมโยงผู้ใช้ระดับมืออาชีพและผู้ใช้รายย่อย และปลดล็อกการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในพื้นที่สเตคกิ้งอีกครั้ง

ตอนนี้โทเค็น YND เปิดให้บริการบน MEXC แล้ว การซื้อขาย:

  • เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
  • ค้นหา "YND" ในแถบค้นหาเพื่อเข้าถึงการซื้อขาย Spot หรือ Futures
  • เลือกประเภทคำสั่งซื้อ ป้อนจำนวนเงิน/ราคา และดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสิ้น

คุณสามารถเยี่ยมชมหน้า MEXC Airdrop+ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม YND Airdrop และรับรางวัลพิเศษเพิ่มเติม!

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

