YieldNest (YND) คำอธิบาย: สำรวจ Yield Engine ใหม่สำหรับ Ethereum Resttaking

เมื่อเศรษฐกิจสเตคกิ้ง Ethereum เติบโตเต็มที่ การจัดการสินทรัพย์ที่สเตคกิ้งอย่างมีประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพผลตอบแทนได้กลายมาเป็นหัวข้อสำคัญในโลก DeFi YieldNest เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มรวมผลตอบแทนที่เน้นที่ LSDFi (Liquid Staking Derivatives Finance) YieldNest จึงตั้งเป้าที่จะปลดล็อคมูลค่าเต็มของสินทรัพย์ Ethereum Staking ผ่านกลยุทธ์แบบโมดูลาร์และกลไกการปรับสมดุลใหม่อัตโนมัติ YieldNest เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์อัจฉริยะที่เชี่ยวชาญในการสเตคกิ้งอนุพันธ์สเตคกิ้งสภาพคล่อง (LSD) ที่ใช้ Ethereum ใหม่ ด้วยการบูรณาการ EigenLayer กับโปรโตคอล LSD หลักๆ ต่างๆ เช่น Lido, Ether.fi และ Renzo ทำให้สามารถแปลงสินทรัพย์ LSD ของผู้ใช้เป็นโทเค็นตามกลยุทธ์ (เรียกว่า yTokens) โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ สร้างเป็นองค์ประกอบได้ และสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้มีเส้นทางผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ภารกิจของ YieldNest คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเรสแท็กกิ้ง LSDFi แบบแยกส่วน อัตโนมัติ และมีความปลอดภัยสูง ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มผลตอบแทนสูงสุดโดยไม่กระทบความปลอดภัย
ไฮไลท์ของแพลตฟอร์มประกอบด้วย:
กลยุทธ์การรีเซ็ตอัตโนมัติ: การบูรณาการอย่างราบรื่นกับโปรโตคอล EigenLayer และ LSD ไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเอง
การดูแลในระดับสถาบัน: ร่วมมือกับ Sygnum Bank, Fireblocks และอื่นๆ เพื่อการดูแลสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
สถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์: โมดูลกลยุทธ์ที่ปรับแต่งได้รองรับการบูรณาการสินทรัพย์หลายประเภทและหลายโปรโตคอล
การกำกับดูแลที่ยืดหยุ่นและโปร่งใส: การกำกับดูแลชุมชนและการอัปเกรดกลยุทธ์ขับเคลื่อนโดยโทเค็น YND
หัวใจสำคัญของ YieldNest อยู่ที่ Strategy Engine และโมเดล yTokens ที่สร้างขึ้นบนกรอบงานโมดูลาร์พร้อมด้วยระบบอัตโนมัติบนเชน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในกลยุทธ์ผลตอบแทน LSDFi ขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย มาสำรวจส่วนประกอบหลักทั้งสามนี้กัน
เมื่อผู้ใช้ฝากสินทรัพย์ LSD เช่น stETH, weETH หรือ ezETH เข้าสู่ YieldNest สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกแปลงเป็น yTokens โดยอัตโนมัติ (เช่น yETH) yToken แต่ละรายการแสดงถึงกลยุทธ์การ restaking อัจฉริยะเฉพาะตัวที่นำกำไรมาลงทุนซ้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทบต้น ในขณะที่บันทึกองค์ประกอบสินทรัพย์และผลตอบแทนอย่างโปร่งใส
คุณสมบัติหลักของ yTokens:
เป็นตัวแทนส่วนแบ่งของพอร์ตโฟลิโอกลยุทธ์การทำกำไรซ้ำที่หลากหลาย
การมองเห็นแบบออนไลน์เกี่ยวกับแหล่งผลตอบแทนและการจัดสรรสินทรัพย์
การสนับสนุนในอนาคตสำหรับ LSD เพิ่มเติมและการปรับใช้แบบครอสเชน
ข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งของ YieldNest คือกลไกกลยุทธ์แบบโมดูลาร์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อบูรณาการกับโปรโตคอล LSD และ AVS (Active Validation Services) ต่างๆ ปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าอย่างไดนามิกตามโปรไฟล์ความเสี่ยง น้ำหนักโปรโตคอล และพารามิเตอร์การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต เพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ชั้นกลยุทธ์ช่วยให้สามารถ:
การเลือกชุดการเดิมพันความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
การบูรณาการดั้งเดิมกับ EigenLayer เพื่อรับรางวัล AVS
บริการการดูแลที่ขยายได้สำหรับ DAO กองทุน และสถาบัน
ในภูมิทัศน์ที่โปรโตคอลการสเตคซ้ำพบความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า YieldNest ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใด กลยุทธ์การควบคุมตัวประกอบด้วย:
การบูรณาการการดูแลที่เชื่อถือได้: ความร่วมมือกับ Sygnum Bank, Fireblocks และผู้ดูแลระดับ 1 รายอื่นๆ
การแยก Multisig และ Permission: สัญญาสำคัญที่ควบคุมโดย multisig และการอัปเดตกลยุทธ์ต้องได้รับการอนุมัติจาก DAO
การตรวจสอบที่โปร่งใส: กลยุทธ์ทั้งหมดสามารถดูได้บนเครือข่ายและผ่านการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม (เช่น OtterSec)
YieldNest นำเอาโมเดลโทเค็นคู่มาใช้: YND (โทเค็นยูทิลิตี้และการกำกับดูแลดั้งเดิม) และ veYND (โทเค็นเอสโครว์การลงคะแนนเสียง) ร่วมกันสร้างรากฐานกลไกการกำกับดูแลและสร้างแรงจูงใจของ YieldNest โดยสร้างสมดุลระหว่างแรงจูงใจในระยะสั้นกับการมีส่วนร่วมเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
YND คือโทเค็นดั้งเดิมของ YieldNest โดยมีอุปทานทั้งหมด 1 พันล้านดอลลาร์ กรณีการใช้งานที่สำคัญ ได้แก่:
การกำกับดูแล: สามารถล็อค YND เพื่อสร้าง veYND สำหรับการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลได้
การแบ่งปันรายได้: YND ที่ล็อคไว้จะสร้าง veYND ทำให้ผู้ถือสามารถรับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มได้
แรงจูงใจด้านระบบนิเวศ: ใช้สำหรับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ การกำหนดรางวัลใหม่ การส่งทางอากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย
YND จะถูกกระจายอย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านโปรแกรมจูงใจเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดตัวจะยุติธรรมและควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
veYND (Voting Escrow YND) คือโทเค็นที่ไม่สามารถโอนได้ซึ่งแสดงถึง YND ที่ถูกล็อค ได้รับแรงบันดาลใจจากโมเดล veToken ของ Curve ผู้ใช้จะล็อค YND ไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง (ขั้นต่ำ 1 สัปดาห์ สูงสุด 1 ปี) เพื่อรับ veYND
ยิ่งล็อคนานขึ้น = ยิ่งมีอัตราการสูญเสียมากขึ้น
veYND สลายตัวเมื่อระยะเวลาล็อคสั้นลง
ใช้สำหรับการกำกับดูแล การแบ่งปันรายได้ และการลงคะแนนกลยุทธ์
สิ่งนี้จะช่วยปรับแรงจูงใจของผู้ใช้ให้สอดคล้องกับการเติบโตของแพลตฟอร์มในระยะยาว และป้องกันการเก็งกำไรในระยะสั้น
ผู้ถือ veYND สามารถลงคะแนนเสียงในประเด็นการกำกับดูแลได้หลากหลาย รวมถึง:
การเลือกกลยุทธ์ yToken และการปรับพารามิเตอร์
โครงสร้างค่าธรรมเนียมโปรโตคอลและกฎการแจกจ่าย
ข้อเสนอสำหรับสินทรัพย์ใหม่ แผนจูงใจ และการเติบโตของระบบนิเวศ
การกำกับดูแลถูกดำเนินการแบบออนไลน์เพื่อให้แน่ใจถึงความโปร่งใสและการเสริมอำนาจให้กับผู้ใช้
YieldNest มีรายได้จากการเดิมพันผลตอบแทน ค่าธรรมเนียมการจัดการกลยุทธ์ และค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ส่วนหนึ่งจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือ veYND เพื่อเป็นแรงจูงใจในระยะยาว:
การแบ่งปันค่าธรรมเนียมโปรโตคอล: ผู้ถือ veYND จะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากโปรโตคอลตามสัดส่วน
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม: โทเค็น YND แจกจ่ายตามน้ำหนัก veYND เพื่อตอบแทนผู้สนับสนุนระยะยาว
กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพ: ผู้ถือ veYND จะได้รับผลตอบแทน yToken ที่สูงขึ้น
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ที่นำมาใช้ก่อนใคร YieldNest จึงได้เปิดตัวแคมเปญ Y-Airdrop โดยมอบคะแนน YND ให้กับ:
ผู้ใช้ทำการรีสเตคผ่าน EigenLayer
ผู้ถือ LSD ที่ฝากเงินเข้าในกลยุทธ์ yToken
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนและการรณรงค์ส่งเสริม
หลังจากกิจกรรมสร้างโทเค็น (TGE) คะแนนเหล่านี้จะนำไปแลกเป็นโทเค็น YND ได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสอดคล้องของชุมชน
YieldNest เปิดตัวในช่วงปลายปี 2023 ทีมงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก Ethereum, Avalanche, StarkWare และ BitDAO ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้าน DeFi สเตกกิ้ง และการเงินแบบออนเชน
เหตุการณ์สำคัญ:
Q1 2024: การทดสอบเมนเน็ตและการตรวจสอบกลยุทธ์
Q2 2024: ระดมทุนเริ่มต้นมูลค่า 3.5 ล้านเหรียญจาก GSR, Bankless Ventures, Figment Capital และอื่นๆ
Q3 2024: เปิดตัวอย่างเป็นทางการของ yETH และโปรแกรมคะแนนชุมชน
YieldNest ยังคงขยายระบบนิเวศการเรสแท็กกิ้ง LSDFi ต่อไป แผนการในอนาคตมีดังนี้:
เปิดตัวกลยุทธ์ yToken ใหม่ (เช่น weETH, sfrxETH)
การขยายการรองรับข้ามสายโซ่ (L2s, EigenDA, Ethereum rollups)
แผนจูงใจ YND 2.0 (คลังชุมชน, รางวัลสเตกกิ้งระยะยาว)
เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์แบบโมดูลาร์สำหรับ DAO และนักลงทุนสถาบัน
โครงการด้านการศึกษาผ่าน YieldNest Academy เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการกำกับดูแล
ด้วยการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานการยึดครองใหม่เช่น EigenLayer แพลตฟอร์มกลยุทธ์เช่น YieldNest อาจกลายเป็นแนวหน้าถัดไปหลังจาก LST สถาปัตยกรรมของ YieldNest (NestVaults แบบโมดูลาร์ อนุพันธ์สเตคกิ้งแบบมีสภาพคล่อง และการจัดการกลยุทธ์อัจฉริยะ) ทำให้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในการเชื่อมโยงผู้ใช้ระดับมืออาชีพและผู้ใช้รายย่อย และปลดล็อกการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในพื้นที่สเตคกิ้งอีกครั้ง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้