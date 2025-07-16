เมื่อเย็นวันที่ 27 เมษายน พาดหัวข่าวที่อ้างว่า "ProShares ได้รับไฟเขียวจาก SEC สำหรับกองทุน XRP ETF สามกองทุน" แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความตื่นเต้นไปทั่วตลาดสกุลเงินดิจิทัล การใช้สำนวนดังกลเมื่อเย็นวันที่ 27 เมษายน พาดหัวข่าวที่อ้างว่า "ProShares ได้รับไฟเขียวจาก SEC สำหรับกองทุน XRP ETF สามกองทุน" แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความตื่นเต้นไปทั่วตลาดสกุลเงินดิจิทัล การใช้สำนวนดังกล
ความสับสนเกี่ยวกับ XRP Futures ETF: สิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเหตุใดจึงสำคัญ

เมื่อเย็นวันที่ 27 เมษายน พาดหัวข่าวที่อ้างว่า "ProShares ได้รับไฟเขียวจาก SEC สำหรับกองทุน XRP ETF สามกองทุน" แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความตื่นเต้นไปทั่วตลาดสกุลเงินดิจิทัล การใช้สำนวนดังกล่าวซึ่งอ้างถึง "XRP ETF" อย่างง่ายๆ ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าสหรัฐฯ ได้อนุมัติ ETF จุดซื้อขาย altcoin ตัวแรกแล้ว หลังจากที่มีการเปิดตัว ETF จุดซื้อขาย BTC และ ETH เมื่อไม่นานมานี้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงสั้นๆ



แต่เสียงฮือฮาดังกล่าวก็อยู่ได้ไม่นาน ข่าวนี้ได้รับการชี้แจงอย่างรวดเร็ว: ProShares กำลังเปิดตัว ETF ที่ใช้ฟิวเจอร์ส ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แบบสปอต แม้ว่าจะเป็นสัญญาณเตือนภัยเท็จ แต่เหตุการณ์นี้กลับเผยให้เห็นว่าตลาดมีความพร้อมแค่ไหนสำหรับ XRP Spot ETF และความรู้สึกของนักลงทุนยังคงอ่อนไหวเพียงใดเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบ

1. ProShares กำลังเปิดตัวอะไรอยู่


ProShares กำลังเปิดตัว ETF ฟิวเจอร์ส XRP สามตัวโดยอ้างอิงตามสัญญาที่ซื้อขายบน Chicago Mercantile Exchange (CME) โดยเสนอการเปิดรับความเสี่ยงผ่านข้อตกลงสวอป ไม่ใช่การถือโทเค็น XRP จริง

ETF ที่มีกำหนดเปิดตัวในวันที่ 30 เมษายน ได้แก่: กองทุน ETF Ultra XRP (ให้การเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาฟิวเจอร์ส XRP ที่มีการเลเวอเรจ 2 เท่า) กองทุน ETF Short XRP (ให้การเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาฟิวเจอร์ส XRP ผกผัน 1 เท่า) และกองทุน ETF Ultra Short XRP (ให้การเปิดรับความเสี่ยงจากสัญญาฟิวเจอร์ส XRP ผกผัน 2 เท่า) ตราสารเหล่านี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา XRP ไม่ว่าจะยาวหรือสั้นก็ตามโดยที่ไม่ต้องถือครองสินทรัพย์นั้นเอง

2. การขยายตลาดอนุพันธ์ XRP: โอกาสและผลกระทบ


2.1 การขยายตัวและผลกระทบของอนุพันธ์ XRP


การเปิดตัว ETF ของ ProShares ถือเป็นการขยายตลาดอนุพันธ์ XRP เพิ่มเติม ไม่เหมือนกับ ETF แบบจุด ETF ฟิวเจอร์สจะติดตามการดำเนินการตามราคาของสัญญาฟิวเจอร์ส XRP ไม่ใช่ติดตามสินทรัพย์นั้นเอง ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อขายระยะสั้น นักลงทุนที่มีการกู้ยืม และสถาบันที่กำลังมองหากลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงโดยไม่ต้องเสี่ยงด้านการดูแล การลดอุปสรรคในการเข้าร่วมทำให้ ETF เหล่านี้มีความหลากหลายมากขึ้นในการใช้ชุดเครื่องมือในการดำเนินราคา XRP

2.2 บราซิลเป็นผู้นำ: ETF XRP Spot แห่งแรกของโลก


ในขณะที่สหรัฐฯ ยังคงพิจารณาอนุมัติ XRP Spot ETF บราซิลก็ได้ดำเนินการก้าวสำคัญไปอีกขั้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน Hashdex เปิดตัว ETF จุด XRP ตัวแรกของโลก โดยซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ XRPH11 บนตลาดหลักทรัพย์ B3 ETF ซึ่งบริหารจัดการโดย Genial Investimentos ติดตามดัชนีราคาอ้างอิง Nasdaq XRP และจัดสรรสินทรัพย์อย่างน้อย 95% ให้กับ XRP โดยตรง การพัฒนาครั้งนี้ไม่เพียงแต่มอบช่องทางเข้าสู่ตลาด XRP โดยตรงและได้รับการควบคุมดูแลให้กับนักลงทุนชาวบราซิลเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความชอบธรรมในระดับโลกและการยอมรับของสถาบันที่มีต่อสินทรัพย์ดังกล่าวอีกด้วย

3. การอนุมัติ XRP Spot ETF: ถนนข้างหน้า


3.1 ความคาดหวังของตลาดสำหรับ XRP Spot ETF


แม้ว่าการเปิดตัว ETF ฟิวเจอร์ส XRP จะให้ตัวเลือกในการซื้อขายเพิ่มมากขึ้นสำหรับตลาด แต่จากมุมมองของการไหลเวียนของเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาวและการลงทุนเพื่อมูลค่า จุดเน้นที่แท้จริงยังคงอยู่ที่การอนุมัติ ETF จุด XRP ในที่สุด การนำ ETF แบบจุดมาใช้จะดึงดูดเงินทุนจากสถาบันแบบดั้งเดิม และทำให้มีเงินทุนไหลเข้ามาเพิ่มเติม Eric Balchunas นักวิเคราะห์ ETF อาวุโสของ Bloomberg กล่าวว่าถึงแม้จะยังไม่ได้รับการอนุมัติ แต่โอกาสที่ XRP Spot ETF จะได้รับไฟเขียวก็ค่อนข้างสูง


3.2 ความท้าทายด้านกฎระเบียบ


ถึงอย่างนั้น การอนุมัติตามกฎระเบียบก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ก.ล.ต. ยังคงมีมาตรการระมัดระวังต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับ ETF แบบสปอต ในอดีต SEC เคยชะลอหรือปฏิเสธการสมัคร Bitcoin และ Ethereum Spot ETF หลายครั้งแล้ว สำหรับ XRP ความท้าทายด้านกฎระเบียบอาจซับซ้อนยิ่งกว่านี้ ในอีกด้านหนึ่ง สถานะทางกฎหมายของ XRP ในสหรัฐฯ ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่าง Ripple และ SEC ยังคงดำเนินต่อไป ในทางกลับกัน ขนาดตลาดและสภาพคล่องของ XRP ค่อนข้างเล็ก ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการตอบสนองข้อกำหนดของ SEC ในเรื่องสภาพคล่อง ความโปร่งใส และการคุ้มครองนักลงทุนของ ETF

3.3 การแข่งขันระหว่างผู้จัดการสินทรัพย์


แม้ว่าจะมีอุปสรรคด้านกฎระเบียบ บริษัทจัดการสินทรัพย์หลายแห่งก็ยังคงวางตำแหน่งตนเองอย่างแข็งขันในตลาด XRP Spot ETF นอกเหนือจาก ProShares แล้ว บริษัทต่างๆ เช่น Grayscale, 21Shares และ Bitwise ยังได้ส่งใบสมัครกองทุนสปอตลักษณะเดียวกันนี้ด้วย การมีส่วนร่วมของบริษัทเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติสำหรับ XRP Spot ETF อีกด้วย

4. ผลกระทบระยะยาวของ XRP Spot ETF ต่อตลาด


การอนุมัติและเปิดตัว XRP Spot ETF จะมีความหมายอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางต่อตลาด XRP ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและความโปร่งใสอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันก็เร่งการบูรณาการสินทรัพย์เข้ากับระบบการเงินโลกด้วย

ETF จะนำเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ XRP อย่างต่อเนื่องโดยเสนอจุดเข้าที่มีการควบคุมและเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนแบบดั้งเดิม ทำให้ความลึกของตลาดดีขึ้นและง่ายต่อการซื้อขาย ในเวลาเดียวกัน ความโปร่งใสของโครงสร้างของ ETF จะเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนไปที่ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานของ XRP เช่น ยูทิลิตี้ การนำไปใช้ และประสิทธิภาพของเครือข่าย มากกว่าการเก็งกำไรเพียงอย่างเดียว เมื่อกิจกรรมการซื้อขายที่ขับเคลื่อนโดย ETF เพิ่มขึ้น การค้นพบราคาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ตลาดสะท้อนอุปสงค์และอุปทานที่แท้จริงได้ดีขึ้น สิ่งนี้จะช่วยลดความผันผวน จำกัดโอกาสในการจัดการ และสนับสนุนสภาพแวดล้อมตลาดที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ในท้ายที่สุด การอนุมัติ XRP spot ETF จะถือเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการโทเค็นเข้ากับระบบการเงินแบบดั้งเดิมอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบนิเวศทางการเงินที่กว้างขึ้น

5. บทส่งท้าย: อนาคตที่ทั้งสดใสและท้าทาย


สิ่งที่เริ่มต้นด้วยการอ่านข่าวที่ผิดกลายมาเป็นช่วงเวลาสำคัญของ XRP แม้ว่า ETF ฟิวเจอร์สของ ProShares จะก่อให้เกิดความสับสน แต่ยังตอกย้ำถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของสถาบันในการเปิดรับ XRP อีกด้วย

แต่รางวัลสูงสุดซึ่งก็คือ XRP Spot ETF ที่ได้รับการอนุมัติจากสหรัฐฯ ยังคงจับต้องไม่ได้ ความคลุมเครือทางกฎหมาย การอนุรักษ์กฎระเบียบ และการแข่งขันที่รุนแรงในหมู่ผู้จัดการกองทุน หมายความว่าการเดินทางจะไม่ราบรื่น

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่อุปสรรคลดลงและความสนใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้น XRP ETF ไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์สหรือสปอต ก็พร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการบรรจบกันครั้งต่อไปของการเงินดิจิทัล

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้



