WorldShards: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นเกม NFT MMORPG ใหม่

ในบรรดาเกม MMORPG มากมาย WorldShards โดดเด่นในเรื่องฉากที่เป็นเอกลักษณ์และวิธีการเล่นที่สร้างสรรค์ เกมเล่นตามบทบาทออนไลน์หลายผู้เล่นแบบแซนด์บ็อกซ์ที่พัฒนาโดย LowKick Games นี้จะพาผู้เล่นไปสู่โลกแห่งจินตนาการที่เรียกว่า Murrlandia ซึ่งเป็นโลกที่แตกสลายเป็นเสี่ยง ๆ ที่เต็มไปด้วยหมู่เกาะลอยฟ้า ใน WorldShards ผู้เล่นสามารถสำรวจ ต่อสู้ และสร้างได้อย่างอิสระ ในขณะที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ในเกมอย่างแท้จริงผ่านเทคโนโลยีบล็อคเชน บทความนี้ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวในเกม กลไกการเล่นเกม ระบบเศรษฐกิจ และคุณสมบัติของโทเค็น
WorldShards คือเกม MMORPG ที่ผสมผสานองค์ประกอบแซนด์บ็อกซ์เข้ากับเทคโนโลยีบล็อคเชน เกมนี้มีฉากอยู่ที่ Murrlandia โลกที่ถูกทำลายจากเหตุการณ์มหาวินาศกรรม โดยมีเกาะลอยฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนให้ผู้เล่นได้สำรวจ ในฐานะนักสำรวจ คุณจะค้นพบความลับที่สูญหาย ต่อสู้กับผู้รุกราน และมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกขึ้นมาใหม่ WorldShards ยกเลิกระบบเลเวลและคลาสแบบเดิมๆ โดยนำเสนอความก้าวหน้าที่ยืดหยุ่นตามการผสมผสานเกียร์และทักษะ ช่วยให้ผู้เล่นสามารถสร้างเส้นทางของตัวเองและปรับแต่งประสบการณ์ของตนเองได้
WorldShards กำหนดนิยามใหม่ให้กับรูปแบบการเล่น MMORPG ด้วยคุณสมบัติใหม่ๆ มากมาย:
1) ไม่มีความก้าวหน้าตามระดับ: แทนที่จะทำตามระบบระดับและคลาสแบบเดิมๆ WorldShards จะช่วยให้ผู้เล่นปรับแต่งความก้าวหน้าของตนได้โดยใช้ชุดเกียร์และทักษะที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของตนเอง
2) ระบบการต่อสู้แบบไดนามิก: การต่อสู้เน้นไปที่กลยุทธ์ ช่วยให้ผู้เล่นสามารถต่อสู้กับศัตรูได้โดยใช้กลวิธีต่างๆ ตั้งแต่การโจมตีโดยตรงและการลอบเร้น ไปจนถึงการใช้ไอเทมและการผสมผสานอาวุธ
3) อาคารเกาะลอยน้ำ: ผู้เล่นแต่ละคนเป็นเจ้าของเกาะลอยน้ำส่วนตัวซึ่งพวกเขาสามารถสร้างบ้าน ตั้งสถานีทำงาน ประมวลผลทรัพยากร และประดิษฐ์อุปกรณ์ได้
4) เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยผู้เล่น: เกมนี้มีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยผู้เล่น โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การรวบรวมทรัพยากร การประมวลผล และการซื้อขาย
5) การเป็นเจ้าของสินทรัพย์บล็อคเชน: ด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในเกมได้อย่างแท้จริง รวมถึงเกาะ อุปกรณ์ และโทเค็น
การเริ่มต้นใช้งาน WorldShards นั้นง่ายมาก และนี่คือขั้นตอนที่สำคัญ:
1) รับสิทธิ์เข้าถึง: ปัจจุบัน WorldShards อยู่ในช่วงการเข้าถึงล่วงหน้า ผู้เล่นจะต้องซื้อรหัสการเข้าถึงผ่านแพลตฟอร์ม OpenLoot หรือเป็นเจ้าของของสะสมรุ่นผู้ก่อตั้งเพื่อจะเข้าได้
2) เลือกเส้นทางการพัฒนาของคุณ: เมื่อไม่มีความก้าวหน้าตามระดับ คุณจึงมีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่การประดิษฐ์ การต่อสู้ หรือการสำรวจ สร้างตัวละครของคุณตามความต้องการของคุณ
3) รับอุปกรณ์: การเลือกอาวุธและอุปกรณ์จะกำหนดรูปแบบการเล่นของคุณ ผสมและจับคู่อุปกรณ์ที่แตกต่างกันเพื่อพัฒนากลยุทธ์การต่อสู้ที่คุณต้องการ
4) สร้างและปรับแต่งเกาะลอยน้ำของคุณ: ปรับแต่งเกาะลอยน้ำของคุณด้วยการรวบรวมทรัพยากร ประดิษฐ์และปรับแต่งให้สะท้อนถึงตัวตนของคุณ
5) เข้าร่วมภารกิจและกิจกรรมทางสังคม: ร่วมทีมกับกิลด์ เข้าร่วมภารกิจ PvE แบบร่วมมือ หรือเจาะลึกเข้าไปในคุกใต้ดินเพื่อรับรางวัลอันมีค่า เมืองหลวงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร การค้าขาย และการสร้างพันธมิตรของชุมชน
WorldShards มีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยผู้เล่นโดยเน้นที่การรวบรวมทรัพยากร การประมวลผล และการซื้อขาย ผู้เล่นสามารถรวบรวมทรัพยากรได้โดยการสำรวจเกาะ ทำภารกิจให้สำเร็จ และเอาชนะศัตรู จากนั้นจึงกลั่นกรองทรัพยากรบนเกาะลอยฟ้าให้เป็นอุปกรณ์และไอเทมต่างๆ ไอเทมเหล่านี้สามารถใช้เพื่อการพัฒนาตัวเองหรือขายในห้องประมูลในเกมได้
กลไกเฉพาะตัวที่เรียกว่า รอยแยกโบราณ จะทำให้ผู้เล่นสามารถรวบรวมและปรับแต่งรอยแยกเหล่านี้เพื่อเพิ่มความหายากและคุณสมบัติของอุปกรณ์ของพวกเขา ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาดด้วย WorldShards ยังจะเปิดตัวระบบการประมูลเต็มรูปแบบในไตรมาสที่ 2 ปี 2025 เพื่อกระตุ้นการซื้อขายระหว่างผู้เล่นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไป
SHARDS คือโทเค็นหลักในเกมที่มีการเปิดตัวอย่างยุติธรรมโดยขับเคลื่อนโดยชุมชน มีอุปทานทั้งหมด 5 พันล้านโทเค็น ซึ่งค่อยๆ ปล่อยออกมาในช่วงเวลา 6 ปี 60% ของอุปทานจะถูกจัดสรรให้กับรางวัลผู้เล่น 25% พัฒนาระบบนิเวศ และ 15% สำหรับการตลาดและการเติบโตของชุมชน
ผู้เล่นสามารถรับโทเค็น SHARDS ได้โดย:
การดรอปแบบสุ่ม: เมื่อติดตั้งของสะสมที่มีเอฟเฟกต์แรงดึงดูด ผู้เล่นจะมีโอกาสได้รับโทเค็นแบบสุ่มขณะดำเนินการบางอย่างในเกม เช่น ต่อสู้กับศัตรู รวบรวมทรัพยากร หรือเปิดหีบ
นำเข้าผ่าน Crypto Wallet: ผู้เล่นสามารถนำ SHARDS เข้าสู่เกมได้โดยการนำเข้าโดยตรงจากกระเป๋าเงิน crypto เพื่อใช้ในเกม
โทเค็น SHARDS มีประโยชน์หลากหลายภายในเกม รวมถึง:
การปรับปรุงสถิติไอเทมสะสม: เมื่ออัปเกรดของสะสมแล้ว คุณสมบัติโชคจะต้องได้รับการปรับปรุงแยกต่างหากโดยใช้ SHARDS
การอัพเกรดความหายาก: เพิ่มความหายากของของสะสมของคุณเพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพ
การประมวลผลริฟท์: ใช้โทเค็น SHARDS เพื่อประมวลผล Rift ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหายากของไอเทม
การซื้อไอเทมหายาก: สามารถใช้ SHARDS เพื่อซื้อไอเทมหายากและมีค่าต่างๆ ในเกมได้
สถิติไอเทมหมุนเวียนใหม่: สุ่มสถิติอุปกรณ์ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้การผสมผสานหรือค่าที่ดีขึ้น
การซื้อขาย: เนื่องจาก SHARDS เป็นสกุลเงินดิจิทัล จึงสามารถถอนออกจากเกมและนำไปซื้อขายบนกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้
ผู้เล่นยังสามารถถอน SHARDS ไปยังกระเป๋าเงิน crypto ส่วนตัวของตนได้ผ่านแพลตฟอร์ม Open Loot และนำไปแลกเปลี่ยนบนกระดานแลกเปลี่ยนภายนอกได้
ด้วยการผสมผสานระหว่างรูปแบบการเล่นที่ดื่มด่ำและการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนโดยบล็อคเชน WorldShards กำลังสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับอนาคตของ MMORPG ไม่ว่าคุณจะชอบการสำรวจ การต่อสู้ การประดิษฐ์หรือการค้าขาย เกมนี้มีบางอย่างสำหรับทุกคน เนื่องจากเกมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและชุมชนก็เติบโตขึ้น WorldShards จึงพร้อมที่จะกลายเป็นเกมที่โดดเด่นในพื้นที่เกมบล็อคเชน เข้าร่วมโลกแห่งจินตนาการแห่งนี้และเริ่มต้นการเดินทางของคุณใน Murrlandia!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้