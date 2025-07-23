WLFI คืออะไร? พลังใหม่ใน DeFi และผู้บุกเบิก Stablecoins ที่กำหนดเป็นดอลลาร์

World Liberty Financial (ชื่อย่อ WLF หรือ WLFI) เป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ที่ริเริ่มโดยตระกูลทรัมป์ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลบนพื้นฐานของค่านิยมดั้งเดิมแบบอWorld Liberty Financial (ชื่อย่อ WLF หรือ WLFI) เป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ที่ริเริ่มโดยตระกูลทรัมป์ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลบนพื้นฐานของค่านิยมดั้งเดิมแบบอ
World Liberty Financial (ชื่อย่อ WLF หรือ WLFI) เป็นแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ที่ริเริ่มโดยตระกูลทรัมป์ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลบนพื้นฐานของค่านิยมดั้งเดิมแบบอเมริกัน

ด้วยภารกิจในการเป็น "สะพานแห่ง DeFi ของอเมริกา" โปรเจ็กต์ WLFI ผสานอิทธิพลทางการเมืองเข้ากับเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อเชื่อมโยงการเงินแบบดั้งเดิมและแบบสกุลเงินดิจิทัล มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนและเพิ่มการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

1. เบื้องหลังโครงการ WLFI


ในขณะที่ภาคส่วนของสกุลเงินดิจิทัลและ DeFi ยังคงเติบโตต่อไป ข้อจำกัดของระบบการเงินแบบดั้งเดิมก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ค่าธรรมเนียมธุรกรรมข้ามพรมแดนที่สูง ระยะเวลาการชำระเงินที่ยาวนาน และปัญหาด้านความน่าเชื่อถือกับสถาบันรวมศูนย์เป็นแรงผลักดันให้เกิดความต้องการนวัตกรรมทางการเงินระดับโลก

World Liberty Financial (WLFI) เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ โครงการนี้ได้รับการพัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพด้านคริปโตที่มีประสบการณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์และสมาชิกในครอบครัวของเขา มุ่งหวังที่จะมอบสภาพแวดล้อมแบบส่วนตัวแบบเพียร์ทูเพียร์สำหรับการกู้ยืม การให้ยืม และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางทางการเงินแบบดั้งเดิม

วิสัยทัศน์ของ WLFI คือการสร้างแพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจระดับโลก ส่งเสริมการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างแพร่หลายในพื้นที่ DeFi ผ่านทางสกุลเงินดอลลาร์ดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ (USD1) และท้ายที่สุดก็ส่งเสริมความเป็นอิสระและการรวมทางการเงิน

2. ผลิตภัณฑ์หลักของ WLFI


โทเค็น WLFI: โทเค็นการกำกับดูแลที่ใช้สำหรับข้อเสนอของชุมชนและการลงคะแนนเสียงในการตัดสินใจเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม
USD1 สเตเบิลคอยน์: Stablecoin ที่ตรึงกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้รับการหนุนหลัง 1:1 โดยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ออกผ่านบล็อคเชนหลายแห่ง
โครงสร้างพื้นฐาน DeFi: รวมถึงแผนการให้กู้ยืม การกู้ยืม การสร้างผลตอบแทน และคุณลักษณะระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

3. คุณสมบัติและฟังก์ชันหลักของ WLFI


3.1 ฟังก์ชันเครื่องยนต์คู่: การกำกับดูแลและ Stablecoin


WLFI (โทเค็นการกำกับดูแล): ส่งเสริมการลงคะแนนเสียงของชุมชน การเสนอแนวทางการกำกับดูแล และการอัปเกรดบนเครือข่ายในอนาคต
USD1 (Stablecoin): ตรึงอัตราส่วน 1:1 กับดอลลาร์สหรัฐฯ และได้รับการสนับสนุนจากดอลลาร์สหรัฐฯ และดอลลาร์สหรัฐ หลักทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ใช้สำหรับการชำระเงินแบบออนเชน การให้กู้ยืม การสร้างผลตอบแทน และกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ

เมื่อรวมกันแล้ว โทเค็นทั้งสองนี้จะสร้างรากฐานของระบบนิเวศ WLFI โดยสนับสนุนและเสริมกำลังซึ่งกันและกัน

3.2 กรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสหรัฐอเมริกา


WLFI ปฏิบัติตามรูปแบบการลงทะเบียนของเดลาแวร์ โดยบูรณาการโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการกับกระบวนการกำกับดูแลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน การดำเนินการปฏิบัติตามโปรโตคอลได้รับการจัดการโดยหน่วยงานที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ซึ่งร่วมมือกับชุมชนเพื่อนำการกำกับดูแลแบบออนเชนมาใช้

3.3 การปรับใช้และการทำงานร่วมกันแบบหลายเชน


USD1 เปิดใช้งานแล้วบน Ethereum, BNB Chain และ Tron และมีแผนที่จะขยายโทเค็น WLFI และการลงคะแนนการกำกับดูแลให้ครอบคลุมเครือข่ายอื่นๆ เพิ่มเติม สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจถึงสภาพคล่องข้ามสายโซ่และการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นตลอดทั้งระบบนิเวศ

3.4 กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน


สมาชิกชุมชนสามารถส่งข้อเสนอผ่านฟอรั่มการกำกับดูแล เมื่อได้รับการอนุมัติผ่านการโหวต Snapshot แล้ว แพลตฟอร์มจะดำเนินการ อำนาจในการลงคะแนนเสียงขึ้นอยู่กับจำนวน WLFI ที่ถือครอง แต่กระเป๋าสตางค์แต่ละใบจะถูกจำกัดไว้ที่สูงสุด 5% ของอุปทานทั้งหมด เพื่อป้องกันการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง

4. โทเคโนมิกส์ WLFI


4.1 ข้อมูลโทเค็นพื้นฐาน


1) ชื่อโทเค็น: WLFI
2) เครือข่าย: Ethereum Mainnet
3) อุปทานรวม: 100 พันล้านโทเค็น

4.2 โครงสร้างการจัดสรรโทเค็น


ตามเอกสาร Gold Paper อย่างเป็นทางการ การแจกจ่ายโทเค็น WLFI ที่คาดการณ์ไว้มีดังต่อไปนี้:

การขายโทเค็น: 35%
การเติบโตและแรงจูงใจของชุมชน: 32.5%
การจัดสรรผู้สนับสนุนเบื้องต้น: 30%
ทีมงานและที่ปรึกษา: 2.5%


4.3 ยูทิลิตี้โทเค็น


WLFI เป็นโทเค็นที่เน้นการกำกับดูแลโดยเฉพาะ โดยไม่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการได้รับเงินปันผลหรือการแบ่งปันผลกำไรใดๆ คุณค่าของมันอยู่ที่บทบาทในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มและการตัดสินใจของชุมชนเป็นหลัก

5. ภาพรวมการขายล่วงหน้าของโทเค็น WLFI


โทเค็น WLFI ทั้งหมดอยู่ภายใต้การล็อคในปัจจุบัน โครงการได้เสร็จสิ้นรอบการขายล่วงหน้าไปแล้ว 3 รอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

รอบที่ 1: เปิดตัวในเดือนตุลาคม 2024 ในราคา 0.015 ดอลลาร์ต่อโทเค็น โดยมีการเสนอโทเค็นจำนวน 20,000 ล้านโทเค็น (20% ของอุปทานทั้งหมด) ระดมทุนได้ทั้งหมด 300 ล้านดอลลาร์

รอบที่ 2: ตามมาด้วยรอบแรกทันที โดยมีราคาอยู่ที่ 0.05 ดอลลาร์ต่อโทเค็น โดยเสนอโทเค็นจำนวน 5 พันล้านโทเค็น (5% ของอุปทานทั้งหมด) รอบนี้สิ้นสุดในวันที่ 14 มีนาคม 2025 ระดมทุนได้ 250 ล้านเหรียญสหรัฐ

รอบการขายล่วงหน้าสองรอบแรกของ WLFI เปิดให้สาธารณชนเข้าร่วม ในขณะที่รอบที่สามเป็นรอบสำหรับสถาบันและไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าถึงได้ โดยมีราคาโทเค็นอยู่ที่ 0.10 ดอลลาร์

ตามข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ WLFI ขายโทเค็นรวมทั้งสิ้น 26.05 พันล้านโทเค็นในสามรอบ คิดเป็น 26.05% ของอุปทานทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรอบที่สามไม่ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชม ตัวเลขการขายล่วงหน้าจริงจึงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

6. แผนงานระบบนิเวศและแนวโน้มเชิงกลยุทธ์


6.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน DeFi แบบข้ามสายโซ่


WLFI วางแผนที่จะบูรณาการกับโปรโตคอล DeFi หลัก เช่น Aave ซึ่งจะทำให้ USD1 สามารถเข้าร่วมในตลาดการให้สินเชื่อและการทำฟาร์มผลตอบแทนได้ โครงการนี้ยังมีเป้าหมายที่จะสร้าง DEX, เกตเวย์ NFT และเครื่องมือกระเป๋าเงินเพื่อรองรับระบบนิเวศทางการเงินบนเชนที่ครอบคลุม

6.2 ความร่วมมือกองทุนอธิปไตยและการขยายตัวทั่วโลก


WLFI ได้ร่วมมือกับกองทุน Aqua 1 ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อผลักดันการนำ WLFI และ USD1 มาใช้ในตะวันออกกลาง เอเชีย และละตินอเมริกา เป้าหมายระยะยาวคือการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน Web3 ข้ามพรมแดนที่สอดคล้อง

6.3 กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย


เพื่อตอบสนองต่อการตรวจสอบกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา SEC แพลตฟอร์ม WLFI กำลังปรับปรุงมาตรฐานความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่บันทึกการกำกับดูแล การจัดทำข้อเสนอการกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ และการเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎหมายโดยรวม

7. วิธีการซื้อ WLFI บน MEXC


World Liberty Financial (WLFI) ได้กลายเป็นบริษัทที่โดดเด่นในพื้นที่การเงิน Web3 อย่างรวดเร็ว โดยได้รับการสนับสนุนจากความสัมพันธ์ทางการเมืองที่แข็งแกร่ง โครงสร้างการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มั่นคง และระบบโทเค็นคู่ที่สร้างสรรค์ โครงการนี้เน้นที่โทเค็นโนมิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยการกำกับดูแลในขณะที่สร้าง USD1 ให้เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการชำระเงินบนเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การพัฒนาที่สำคัญ เช่น ข้อเสนอการกำกับดูแลของ WLFI กลไกการหมุนเวียนโทเค็น และโครงสร้างพื้นฐานแบบข้ามสายโซ่ จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่า WLFI จะสามารถพัฒนาจาก "การทดลองคริปโตที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์" ไปเป็น "สกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ ที่แท้จริงได้หรือไม่" สะพานการเงิน Web3 จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำทางพลวัตทางการเมืองและกฎระเบียบที่ซับซ้อน

ภายใต้ฉากหลังนี้ MEXC ได้เปิดตัว WLFI บนแพลตฟอร์มการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อขายโทเค็นได้ก่อนที่จะมีการจดทะเบียน Spot อย่างเป็นทางการ สิ่งนี้มอบโอกาสให้นักลงทุนในการวางตำแหน่งตนเองก่อนที่ WLFI จะเริ่มดำเนินการในตลาดโดยรวม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สื่อนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี ข้อกฎหมาย การเงิน บัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่เป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและลงทุนด้วยความระมัดระวัง การตัดสินใจและผลลัพธ์การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

