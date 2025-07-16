Trusta.AI คืออะไร? พลังขับเคลื่อนโดย AI กำลังปรับเปลี่ยนระบบนิเวศ Web3 Trust

ในการปฏิวัติ Web3 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีบล็อคเชน กลไกการยืนยันตัวตนและการเชื่อถือกลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญที่จำกัดการพัฒนาระบบนิเวศ ระบบการระบุตัวตนแบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิมเผชิญกับความเสี่ยงในการละเมิดข้อมูล ในขณะที่ข้อมูลพฤติกรรมบนเชนนั้นกระจัดกระจายและขาดโปรโตคอลมาตรฐาน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น "การทำฟาร์มแบบแอร์ดรอป" และ "การโจมตีแบบซิบิล"
ในฉากหลังนี้ Trusta.AI (เดิมชื่อ Trusta Labs) จึงถือกำเนิดขึ้น Trusta.AI ก่อตั้งโดยห้องปฏิบัติการ AI ชั้นนำและทีมงานด้านความปลอดภัยจากบริษัทฟินเทคระดับโลกชั้นนำ โดยใช้ AI + บล็อคเชนเป็นเทคโนโลยีหลักในการสร้างเครือข่ายการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานความน่าเชื่อถือใหม่ในยุค Web3 Trusta.AI ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก ซึ่งสมาชิกหลักมาจากบริษัทฟินเทคระดับโลกชั้นนำโดยมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่าหนึ่งทศวรรษในด้านอัลกอริทึม AI ความปลอดภัยของบล็อคเชน และระบบแบบกระจาย โครงการนี้ได้รับการยอมรับครั้งแรกจากการชนะการแข่งขัน Gitcoin Open Data Hackathon และต่อมาสามารถระดมทุนเริ่มต้นได้กว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบล็อกเชนชั้นนำ เช่น Solana และ Arbitrum ในเดือนมีนาคม 2025 Trusta.AI ได้ประกาศอัปเกรดแบรนด์หลัก ซึ่งเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องมือยืนยันตัวตนเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านตัวตนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เต็มรูปแบบ
สถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ Trusta.AI ถูกสร้างขึ้นโดยมีการทำงานแบบโมดูลาร์และความสามารถในการปรับขนาดเป็นแกนหลัก ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีบล็อคเชน AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักร มุ่งหวังที่จะส่งมอบการยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
Trusta.AI รองรับการยืนยันตัวตนแบบหลายสายโซ่และรองรับหน่วยงานที่มีความหลากหลาย รวมถึงมนุษย์ ตัวแทน AI และบอท รองรับการยืนยันตัวตนในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร ข้อมูลชีวภาพ และอัลกอริทึม AI ช่วยขยายขอบเขตการยืนยันตัวตนเป็นอย่างมาก จนถึงปัจจุบัน Trusta.AI ได้ออกการตรวจสอบบนเครือข่ายหลักแล้วกว่า 2.5 ล้านรายการในเครือข่ายหลักๆ เช่น Linea, BNB Chain และ TON
Trusta.AI เป็นผู้ริเริ่มโมเดลการประเมินมูลค่าแบบออนเชนห้ามิติที่เรียกว่า MEDIA ซึ่งประเมินผู้ใช้ผ่านตัวชี้วัดห้าประการ: ทุน การมีส่วนร่วม ความหลากหลาย สิทธิในอัตลักษณ์ และความภักดี คะแนนมีตั้งแต่ 0 ถึง 100 กรอบงานนี้ช่วยให้สามารถประเมินพฤติกรรมบนเชนได้อย่างแม่นยำ และได้รับการนำมาใช้โดยเชนชั้นนำ เช่น Celestia สำหรับการคัดกรองและวิเคราะห์ผู้ใช้แอร์ดรอป
ในยุค AI Trusta.AI ได้เปิดตัวกรอบการทำงานด้านการระบุตัวตนชุดแรกสำหรับตัวแทน AI โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะออกข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้สำหรับตัวแทน AI จำนวน 1 ล้านคนภายในสิ้นปี 2025 โดยแก้ไขปัญหาความท้าทายของ "การโต้ตอบเจตนา AI" และ "การประเมินเครดิต AI" กรอบงานนี้จะช่วยให้ตัวแทน AI สามารถมีส่วนร่วมในการเปิดตัวอย่างเป็นธรรม การส่งต่อทางอากาศ การให้ยืม และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนวิวัฒนาการของเศรษฐกิจ AI แบบ "โค้ดในรูปแบบทรัสต์"
TrustScan มอบคะแนนความเสี่ยง Sybil การประเมินมูลค่าตัวตน และคะแนนเครดิตสำหรับผู้ใช้บนเครือข่าย ให้บริการโครงการ Web3 นักลงทุนสถาบัน และผู้ใช้รายบุคคล TrustScan ขับเคลื่อนด้วย AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักร วิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชนแบบดิบเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชื่อเสียงและความเสี่ยง มีการบูรณาการกับ Gitcoin Passport และรองรับการประเมินการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจ (DID)
TrustGo เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้เข้าถึงซึ่งนำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์บนพื้นฐาน MEDIA เพื่อประเมินที่อยู่กระเป๋าเงินทั่วทั้ง 5 มิติหลัก เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนแบบเจาะลึกเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและความปลอดภัยในการซื้อขาย ปัจจุบันรองรับเจ็ดเชน: zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta และ Mantle
ผลิตภัณฑ์นี้มีกรอบงานแบบโมดูลาร์และปรับขนาดได้สำหรับการออก จัดเก็บ และตรวจยืนยันใบรับรองดิจิทัลข้ามเครือข่ายหลายเครือข่าย ใช้โปรโตคอลการสื่อสารแบบข้ามสายโซ่ (เช่น LayerZero หรือ Axelar) เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานร่วมกันได้ระหว่างเครือข่ายบล็อคเชนที่แตกต่างกัน
Trusta.AI Attestation ยืนยันตัวตนและชื่อเสียงผ่านกลไกต่างๆ เช่น Proof of Humanity และ Proof of AI Agent โดยมีการออกคำรับรองแบบออนเชนเต็มรูปแบบมากกว่า 2.5 ล้านรายการ บริการนี้ใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลประจำตัว ทำให้มั่นใจถึงความไม่เปลี่ยนแปลงและความโปร่งใส
โทเค็น TA เป็นองค์ประกอบหลักที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศ Trusta.AI โดยมีปริมาณอุปทานรวมสูงสุดจำกัดที่ 1 พันล้านโทเค็น ภายในเครือข่ายการระบุตัวตน TA มีบทบาทที่ขาดไม่ได้และทำหน้าที่สำคัญดังต่อไปนี้:
1) ผู้สนับสนุนที่ต้องการให้บริการภายในระบบนิเวศ Trusta.AI จะต้องวางเดิมพัน TA ในจำนวนหนึ่ง บทบาทที่แตกต่างกันจำเป็นต้องมีเกณฑ์การเดิมพันที่แตกต่างกันเพื่อให้มีสิทธิ์รับบริการที่เกี่ยวข้อง
2) TA ทำหน้าที่เป็นวิธีการชำระเงินภายในระบบนิเวศ Trusta ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมูลค่าระหว่างผู้เข้าร่วมต่างๆ
3) ผู้ถือโทเค็นสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระบบนิเวศ Trusta.AI พวกเขาสามารถลงคะแนนเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของ Trusta.AI และโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ เพื่อบรรลุถึงอำนาจปกครองตนเองของชุมชนอย่างแท้จริงและการจัดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมทุกคน
4) ด้วยการเปิดตัว Trusta.AI mainnet ที่กำลังจะมีขึ้น TA จะทำหน้าที่เป็นโทเค็นแก๊สและมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ จะถูกนำไปใช้ชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมและค่าบริการ เพื่อให้การทำงานของเมนเน็ตมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ
Q1 2025: การบูรณาการ AI เต็มรูปแบบ: การบูรณาการกับระบบปฏิบัติการ Eliza ของ Virtual และ AI16Z และการเปิดตัวข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้ด้วย AI ตัวแรก
Q2–Q3 2025: บริการ AI + Crypto Identity: การเปิดตัวบริการตัวแทน AI และการพัฒนาระบบคะแนนเครดิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Q4 2025: AI + เครือข่ายการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจ: เปิดตัวเครือข่ายระบุตัวตน Trusta.AI mainnet และใช้งานระบบเศรษฐกิจโทเค็น
เมื่อบล็อคเชนและปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงกันมากขึ้น อนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ดูสดใส เทคโนโลยีและบริการของ Trusta.AI ในด้านการยืนยันตัวตนและการประเมินเครดิตเตรียมพร้อมที่จะนำไปใช้อย่างแพร่หลายในกรณีการใช้งานเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆ คาดว่ากรอบการทำงานระบุตัวตนของตัวแทน AI จะมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอาจกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
