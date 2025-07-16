Trusta.AI คืออะไร? พลังขับเคลื่อนโดย AI กำลังปรับเปลี่ยนระบบนิเวศ Web3 Trust

ในการปฏิวัติ Web3 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีบล็อคเชน กลไกการยืนยันตัวตนและการเชื่อถือกลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญที่จำกัดการพัฒนาระบบนิเวศ ระบบการระบุตัวตนแบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิมเผชิญกับความเสี่ยงในการละเมิดขในการปฏิวัติ Web3 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีบล็อคเชน กลไกการยืนยันตัวตนและการเชื่อถือกลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญที่จำกัดการพัฒนาระบบนิเวศ ระบบการระบุตัวตนแบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิมเผชิญกับความเสี่ยงในการละเมิดข
ในการปฏิวัติ Web3 ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีบล็อคเชน กลไกการยืนยันตัวตนและการเชื่อถือกลายมาเป็นอุปสรรคสำคัญที่จำกัดการพัฒนาระบบนิเวศ ระบบการระบุตัวตนแบบรวมศูนย์แบบดั้งเดิมเผชิญกับความเสี่ยงในการละเมิดข้อมูล ในขณะที่ข้อมูลพฤติกรรมบนเชนนั้นกระจัดกระจายและขาดโปรโตคอลมาตรฐาน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น "การทำฟาร์มแบบแอร์ดรอป" และ "การโจมตีแบบซิบิล"

ในฉากหลังนี้ Trusta.AI (เดิมชื่อ Trusta Labs) จึงถือกำเนิดขึ้น Trusta.AI ก่อตั้งโดยห้องปฏิบัติการ AI ชั้นนำและทีมงานด้านความปลอดภัยจากบริษัทฟินเทคระดับโลกชั้นนำ โดยใช้ AI + บล็อคเชนเป็นเทคโนโลยีหลักในการสร้างเครือข่ายการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานความน่าเชื่อถือใหม่ในยุค Web3

1. Trusta.AI: การทำลายวิกฤตความไว้วางใจของ Web3


Trusta.AI ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก ซึ่งสมาชิกหลักมาจากบริษัทฟินเทคระดับโลกชั้นนำโดยมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่าหนึ่งทศวรรษในด้านอัลกอริทึม AI ความปลอดภัยของบล็อคเชน และระบบแบบกระจาย โครงการนี้ได้รับการยอมรับครั้งแรกจากการชนะการแข่งขัน Gitcoin Open Data Hackathon และต่อมาสามารถระดมทุนเริ่มต้นได้กว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบล็อกเชนชั้นนำ เช่น Solana และ Arbitrum ในเดือนมีนาคม 2025 Trusta.AI ได้ประกาศอัปเกรดแบรนด์หลัก ซึ่งเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงจากเครื่องมือยืนยันตัวตนเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านตัวตนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เต็มรูปแบบ

2. คุณสมบัติและสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี Trusta.AI


สถาปัตยกรรมทางเทคนิคของ Trusta.AI ถูกสร้างขึ้นโดยมีการทำงานแบบโมดูลาร์และความสามารถในการปรับขนาดเป็นแกนหลัก ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีบล็อคเชน AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักร มุ่งหวังที่จะส่งมอบการยืนยันตัวตนที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

2.1 รองรับหลายเครือข่ายและหลายตัวแทน


Trusta.AI รองรับการยืนยันตัวตนแบบหลายสายโซ่และรองรับหน่วยงานที่มีความหลากหลาย รวมถึงมนุษย์ ตัวแทน AI และบอท รองรับการยืนยันตัวตนในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร ข้อมูลชีวภาพ และอัลกอริทึม AI ช่วยขยายขอบเขตการยืนยันตัวตนเป็นอย่างมาก จนถึงปัจจุบัน Trusta.AI ได้ออกการตรวจสอบบนเครือข่ายหลักแล้วกว่า 2.5 ล้านรายการในเครือข่ายหลักๆ เช่น Linea, BNB Chain และ TON

2.2 ระบบการให้คะแนน MEDIA


Trusta.AI เป็นผู้ริเริ่มโมเดลการประเมินมูลค่าแบบออนเชนห้ามิติที่เรียกว่า MEDIA ซึ่งประเมินผู้ใช้ผ่านตัวชี้วัดห้าประการ: ทุน การมีส่วนร่วม ความหลากหลาย สิทธิในอัตลักษณ์ และความภักดี คะแนนมีตั้งแต่ 0 ถึง 100 กรอบงานนี้ช่วยให้สามารถประเมินพฤติกรรมบนเชนได้อย่างแม่นยำ และได้รับการนำมาใช้โดยเชนชั้นนำ เช่น Celestia สำหรับการคัดกรองและวิเคราะห์ผู้ใช้แอร์ดรอป

2.3 กรอบงานการระบุตัวตนตัวแทน AI


ในยุค AI Trusta.AI ได้เปิดตัวกรอบการทำงานด้านการระบุตัวตนชุดแรกสำหรับตัวแทน AI โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะออกข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้สำหรับตัวแทน AI จำนวน 1 ล้านคนภายในสิ้นปี 2025 โดยแก้ไขปัญหาความท้าทายของ "การโต้ตอบเจตนา AI" และ "การประเมินเครดิต AI" กรอบงานนี้จะช่วยให้ตัวแทน AI สามารถมีส่วนร่วมในการเปิดตัวอย่างเป็นธรรม การส่งต่อทางอากาศ การให้ยืม และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนวิวัฒนาการของเศรษฐกิจ AI แบบ "โค้ดในรูปแบบทรัสต์"

3. ผลิตภัณฑ์หลักทั้งสี่ของระบบนิเวศ Trusta.AI


3.1 TrustScan: การยืนยันตัวตนและการให้คะแนนชื่อเสียง


TrustScan มอบคะแนนความเสี่ยง Sybil การประเมินมูลค่าตัวตน และคะแนนเครดิตสำหรับผู้ใช้บนเครือข่าย ให้บริการโครงการ Web3 นักลงทุนสถาบัน และผู้ใช้รายบุคคล TrustScan ขับเคลื่อนด้วย AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักร วิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชนแบบดิบเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชื่อเสียงและความเสี่ยง มีการบูรณาการกับ Gitcoin Passport และรองรับการประเมินการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจ (DID)

3.2 TrustGo: ระบบยืนยันตัวตนแบบร่วมมือกัน


TrustGo เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้เข้าถึงซึ่งนำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์บนพื้นฐาน MEDIA เพื่อประเมินที่อยู่กระเป๋าเงินทั่วทั้ง 5 มิติหลัก เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนเชนแบบเจาะลึกเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจและความปลอดภัยในการซื้อขาย ปัจจุบันรองรับเจ็ดเชน: zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta และ Mantle

3.3 Trusta.AI Agent: กรอบงานใบรับรองที่ตรวจสอบได้แบบโมดูลาร์และหลายโซ่


ผลิตภัณฑ์นี้มีกรอบงานแบบโมดูลาร์และปรับขนาดได้สำหรับการออก จัดเก็บ และตรวจยืนยันใบรับรองดิจิทัลข้ามเครือข่ายหลายเครือข่าย ใช้โปรโตคอลการสื่อสารแบบข้ามสายโซ่ (เช่น LayerZero หรือ Axelar) เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานร่วมกันได้ระหว่างเครือข่ายบล็อคเชนที่แตกต่างกัน

3.4 การรับรอง Trusta.AI: บริการการรับรองความถูกต้องแบบออนเชน


Trusta.AI Attestation ยืนยันตัวตนและชื่อเสียงผ่านกลไกต่างๆ เช่น Proof of Humanity และ Proof of AI Agent โดยมีการออกคำรับรองแบบออนเชนเต็มรูปแบบมากกว่า 2.5 ล้านรายการ บริการนี้ใช้สัญญาอัจฉริยะเพื่อจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลประจำตัว ทำให้มั่นใจถึงความไม่เปลี่ยนแปลงและความโปร่งใส


4. TA คืออะไร? มันทำอะไรได้บ้าง?


โทเค็น TA เป็นองค์ประกอบหลักที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศ Trusta.AI โดยมีปริมาณอุปทานรวมสูงสุดจำกัดที่ 1 พันล้านโทเค็น ภายในเครือข่ายการระบุตัวตน TA มีบทบาทที่ขาดไม่ได้และทำหน้าที่สำคัญดังต่อไปนี้:

1) ผู้สนับสนุนที่ต้องการให้บริการภายในระบบนิเวศ Trusta.AI จะต้องวางเดิมพัน TA ในจำนวนหนึ่ง บทบาทที่แตกต่างกันจำเป็นต้องมีเกณฑ์การเดิมพันที่แตกต่างกันเพื่อให้มีสิทธิ์รับบริการที่เกี่ยวข้อง
2) TA ทำหน้าที่เป็นวิธีการชำระเงินภายในระบบนิเวศ Trusta ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมูลค่าระหว่างผู้เข้าร่วมต่างๆ

3) ผู้ถือโทเค็นสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลระบบนิเวศ Trusta.AI พวกเขาสามารถลงคะแนนเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของ Trusta.AI และโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ เพื่อบรรลุถึงอำนาจปกครองตนเองของชุมชนอย่างแท้จริงและการจัดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมทุกคน

4) ด้วยการเปิดตัว Trusta.AI mainnet ที่กำลังจะมีขึ้น TA จะทำหน้าที่เป็นโทเค็นแก๊สและมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการ จะถูกนำไปใช้ชำระค่าธรรมเนียมธุรกรรมและค่าบริการ เพื่อให้การทำงานของเมนเน็ตมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ

5. แผนงานการพัฒนา


Q1 2025: การบูรณาการ AI เต็มรูปแบบ: การบูรณาการกับระบบปฏิบัติการ Eliza ของ Virtual และ AI16Z และการเปิดตัวข้อมูลประจำตัวที่ตรวจสอบได้ด้วย AI ตัวแรก
Q2–Q3 2025: บริการ AI + Crypto Identity: การเปิดตัวบริการตัวแทน AI และการพัฒนาระบบคะแนนเครดิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Q4 2025: AI + เครือข่ายการระบุตัวตนแบบกระจายอำนาจ: เปิดตัวเครือข่ายระบุตัวตน Trusta.AI mainnet และใช้งานระบบเศรษฐกิจโทเค็น

เมื่อบล็อคเชนและปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงกันมากขึ้น อนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ดูสดใส เทคโนโลยีและบริการของ Trusta.AI ในด้านการยืนยันตัวตนและการประเมินเครดิตเตรียมพร้อมที่จะนำไปใช้อย่างแพร่หลายในกรณีการใช้งานเศรษฐกิจดิจิทัลต่างๆ คาดว่ากรอบการทำงานระบุตัวตนของตัวแทน AI จะมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI และอาจกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลนี้ไม่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี การให้คำปรึกษา หรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC Learn ให้ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน โปรดแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและใช้ความระมัดระวังในการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

