Tari คืออะไร? การสร้างแนวคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกสำหรับการจัดการสินทรัพย์

Tari เป็นโปรโตคอลบล็อคเชนโอเพ่นซอร์สที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและการปกป้องความเป็นส่วนตัว มุ่งหวังที่จะมอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และปรับขนาดได้ให้แก่ผู้ใช้ในการออกและซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยสถาปัตยกรรมสองชั้นที่เป็นเอกลักษณ์และกลไกโทเค็นคู่ Tari จึงสามารถรักษาความปลอดภัยที่เป็นพื้นฐานได้พร้อมกับเสนอความยืดหยุ่นของชั้นบนเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแอปพลิเคชันสินทรัพย์ดิจิทัล
ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีบล็อคเชน ความหลากหลายและปริมาณของสินทรัพย์ดิจิทัลก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มบล็อคเชนที่มีอยู่ยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมายในด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัว ความสามารถในการปรับขนาด และประสบการณ์ของผู้ใช้ Tari ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโปรโตคอลบล็อคเชนที่เน้นที่การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและการปกป้องความเป็นส่วนตัว โดยมอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และปรับขนาดได้ให้กับผู้ใช้ในการออกและซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
วิสัยทัศน์ของ Tari คือการสร้างแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจที่รองรับการออก จัดการ และซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผสมผสานความเป็นส่วนตัว ความสามารถในการปรับขนาด และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแอปพลิเคชันสินทรัพย์ดิจิทัล
Tari ใช้สถาปัตยกรรมแบบสองชั้น:
Minotari (XTM): เลเยอร์ฐานเป็นบล็อคเชน Proof-of-Work (PoW) ที่ให้การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและการปกป้องความเป็นส่วนตัว
Ootle Network (XTR): เลเยอร์นี้ซึ่งสร้างขึ้นบน Minotari เน้นไปที่การออกและการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับตรรกะสินทรัพย์ที่ซับซ้อนและฟังก์ชันสัญญาอัจฉริยะ
สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้ Tari มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยที่แข็งแกร่งในชั้นพื้นฐานในขณะที่เสนอความยืดหยุ่นในชั้นแอปพลิเคชันเพื่อรองรับกรณีการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลาย
Tari ถูกสร้างขึ้นบนโปรโตคอล Mimblewimble รับประกันว่าธุรกรรมทั้งหมดจะเป็นความลับตามค่าเริ่มต้น โดยซ่อนจำนวนเงินธุรกรรมและที่อยู่ของผู้เข้าร่วมเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ นอกจากนี้ Tari ยังใช้ประโยชน์จาก Distributed Hash Table (DHT) และเครือข่าย Tor สำหรับการสื่อสาร ซึ่งช่วยเพิ่มการไม่เปิดเผยตัวตนและความต้านทานต่อการเซ็นเซอร์อีกด้วย
Tari มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ มีแอป Tari Universe ที่ให้ผู้ใช้สามารถขุด จัดการสินทรัพย์ และเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ Tari ยังให้บริการกระเป๋าสตางค์มือถือ Aurora ที่ใช้งานได้บนทั้ง Android และ iOS ทำให้ผู้ใช้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา
Tari ใช้โมเดลโทเค็นคู่ซึ่งประกอบด้วย Minotari (XTM) และ Tari Token (XTR) โดยแต่ละอันมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน:
Minotari (XTM): โทเค็นดั้งเดิมของบล็อคเชนชั้นพื้นฐาน ใช้ในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและขับเคลื่อนกลไกการสร้างแรงจูงใจ
Tari Token (XTR): XTR ถูกสร้างขึ้นโดยการเผา XTM ในอัตราส่วน 1:1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสินทรัพย์ดิจิทัลบนเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล Tari (DAN) เช่น การออก NFT ตั๋วกิจกรรม และไอเทมในเกม
การออกแบบนี้ช่วยให้มั่นใจถึงการรักษาความปลอดภัยระดับฐานที่แข็งแกร่งพร้อมกับมอบความยืดหยุ่นในชั้นแอปพลิเคชัน กลไกการเผายังช่วยควบคุมอุปทานโทเค็นและลดภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย
XTM มีปริมาณโทเค็นสูงสุดคงที่ที่ 21 พันล้านโทเค็น และมีกำหนดการปล่อยโทเค็นแบบลดลงแบบทวีคูณ ประมาณ 27.8 ปีหลังจากเปิดตัว การออกประจำปีจะคงที่ที่ 1% ของอุปทานทั้งหมดเป็นการปล่อยส่วนท้ายเพื่อตอบแทนนักขุดและรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปิดตัว โทเค็น XTM 30% ได้รับการขุดล่วงหน้าและจัดสรรดังต่อไปนี้: 5% สำหรับแรงจูงใจชุมชน 9% สำหรับการระดมทุนโครงสร้างพื้นฐาน 4% สำหรับรางวัลผู้มีส่วนสนับสนุน และ 12% สำหรับผู้เข้าร่วมในช่วงแรก การจัดสรรเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการล็อคและตารางการให้สิทธิเพื่อให้มั่นใจถึงความมุ่งมั่นในระยะยาว
XTR มีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับ XTM ในการดำเนินการบนเลเยอร์ 2 ผู้ใช้จะต้องเบิร์น XTM 1:1 เพื่อสร้าง XTR ภายในเครือข่าย Ootle ค่าธรรมเนียมธุรกรรมจะถูกเผาบางส่วนและกระจายบางส่วนไปยังผู้ตรวจสอบ Tari ใช้อัลกอริทึม "Turbine Model" และ "Throttle" เพื่อควบคุมอัตราการเผาไหม้แบบไดนามิก โดยรักษาระดับความคงที่ระหว่าง XTM และ XTR
โทเค็นโนมิกส์ของ Tari ได้รับการออกแบบโดยเน้นที่ความยั่งยืน อัตราการออก XTM ถูกควบคุมโดยฟังก์ชั่นการสลายตัวแบบเลขชี้กำลัง ซึ่งป้องกันการออกมากเกินไปและภาวะเงินเฟ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน กลไกการปล่อยส่วนท้ายจะทำให้มั่นใจได้ว่านักขุดจะยังคงได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมในระยะยาว ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Turbine Model ยังรองรับระบบโดยการแปลง XTM ให้เป็น XTR ผ่านการเบิร์นโทเค็นและปรับอัตราเบิร์น XTR แบบไดนามิก สิ่งนี้ช่วยรักษาสมดุลของมูลค่าระหว่างโทเค็นทั้งสองและสนับสนุนเสถียรภาพในระยะยาวของระบบนิเวศทั้งหมด
ด้วยภูมิหลังโครงการที่เป็นเอกลักษณ์ คุณสมบัติหลักที่ทรงพลัง และโทเค็นโนมิกส์ที่ได้รับการออกแบบอย่างดี โครงการ Tari จึงนำเสนอโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ให้กับพื้นที่บล็อคเชน ด้วยการลดอุปสรรคในการทำเหมือง การนำเสนอแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่มีคุณค่า และการใช้รูปแบบเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม ทำให้ Tari ได้รับความสนใจและการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ในขณะที่สินทรัพย์ดิจิทัลยังคงพัฒนาต่อไป Tari มีความพร้อมที่จะมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตในฐานะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการจัดการสินทรัพย์
