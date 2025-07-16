Tap Da Doge คืออะไร: เป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติ Tap-to-Earn ใน Web3

ในขณะที่เกมบนเว็บ Web3 กำลังแพร่หลายไปทั่วโลกและเทคโนโลยีบล็อคเชนก็ผสานเข้ากับอุตสาหกรรมบันเทิงมากขึ้นเรื่อยๆ Tap Da Doge ก็ได้กลายมาเป็นเกมที่โดดเด่นด้วยแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบการเล่นที่น่าดึในขณะที่เกมบนเว็บ Web3 กำลังแพร่หลายไปทั่วโลกและเทคโนโลยีบล็อคเชนก็ผสานเข้ากับอุตสาหกรรมบันเทิงมากขึ้นเรื่อยๆ Tap Da Doge ก็ได้กลายมาเป็นเกมที่โดดเด่นด้วยแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบการเล่นที่น่าดึ
ในขณะที่เกมบนเว็บ Web3 กำลังแพร่หลายไปทั่วโลกและเทคโนโลยีบล็อคเชนก็ผสานเข้ากับอุตสาหกรรมบันเทิงมากขึ้นเรื่อยๆ Tap Da Doge ก็ได้กลายมาเป็นเกมที่โดดเด่นด้วยแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบการเล่นที่น่าดึงดูด Tap Da Doge ถูกสร้างขึ้นเป็นเกมโต้ตอบที่สร้างสรรค์บน Telegram โดยผสมผสานเทคโนโลยีบล็อคเชน ตัวละคร NFT และวัฒนธรรมมีมอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าดื่มด่ำ สนุกสนาน คุ้มค่า และเข้าถึงได้ง่าย

1. Tap Da Doge คืออะไร?


Tap Da Doge คือเกมโต้ตอบที่ใช้ Telegram เป็นฐาน ซึ่งเป็นตัวอย่างของโมเดล “แตะเพื่อรับรายได้” ที่ผสมผสานความบันเทิง การเล่นเกม และผลกำไรเข้าไว้ด้วยกันในประสบการณ์ที่ราบรื่น ผู้เล่นควบคุมตัวละคร NFT เพื่อรับรางวัลผ่านการเล่นเกม แม้ว่าจะเรียนรู้ได้ง่าย แต่เกมนี้ยังต้องการจังหวะ การตอบสนองที่รวดเร็ว และการคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทำให้เป็นเกมสนุกสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้เล่นที่มีประสบการณ์

ด้วยสโลแกน “แตะ. กระโดด. รับรายได้” Tap Da Doge เน้นย้ำความเรียบง่ายของการสร้างรายได้ผ่านการเล่นเกม แต่วิสัยทัศน์ของบริษัทนั้นไปไกลเกินกว่าความบันเทิง—Tap Da Doge มุ่งหวังที่จะลดอุปสรรคในการเข้าสู่สกุลเงินดิจิทัลโดยทำให้การมีส่วนร่วมในบล็อคเชนกลายเป็นเกมและส่งเสริมให้ผู้ใช้สำรวจ Web3 ในรูปแบบที่สนุกสนาน เข้าสังคม และเข้าถึงได้

2. คุณสมบัติหลักของ Tap Da Doge


2.1 บูรณาการ Telegram


เนื่องจากเป็น Telegram Mini App Tap Da Doge จึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถเข้าสู่เกมได้โดยตรงจากภายใน Telegram ทำให้เข้าถึงได้อย่างราบรื่นและไม่มีอุปสรรค

2.2 ระบบตัวละคร NFT


ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของตัวละคร NFT เฉพาะตัว ซึ่งแต่ละตัวจะมีรูปลักษณ์และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าสะสมและเพิ่มความหลากหลายให้กับการเล่นเกม

2.3 กลไกการแตะเพื่อรับรายได้


ผู้เล่นแตะเพื่อให้ตัวละครของตนกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางและผ่านด่านท้าทายต่างๆ การกระทำที่ประสบความสำเร็จจะได้รับรางวัล โดยมอบประสบการณ์ "เล่นเพื่อรับเงิน" ที่แท้จริงผ่านการโต้ตอบที่เรียบง่าย

2.4 เนื้อหาในเกมที่หลากหลาย


ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Woofboxes, Dogemart และ Staking นำเสนอเครื่องมือ รางวัล และการอัปเกรดต่างๆ มากมาย ซึ่งช่วยเพิ่มความสนุกและการเล่นเกมในระยะยาว

3. RUN โทเค็นคืออะไร?


3.1 ข้อมูลพื้นฐานของ RUN


RUN คือโทเค็นดั้งเดิมของระบบนิเวศ Tap Da Doge ซึ่งมีอุปทานรวมจำกัด จึงทำให้มีความหายากโดยธรรมชาติ มีการออกบน BNB Chain และที่อยู่สัญญาคือ:
0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966

การออกและการแจกจ่าย RUN ปฏิบัติตามหลักการของความยุติธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้ทุกคนมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในระบบนิเวศของโครงการ การแจกจ่ายโทเค็นมีดังนี้:

ผู้ร่วมสนับสนุนในช่วงแรก: 1%
การขายต่อสาธารณะ (IDO): 8.92%
สภาพคล่อง: 10%
พันธมิตร Airdrops: 7%
การตลาด: 4.08%
รางวัลรวม (ไม่มีการขุดล่วงหน้า): 69%

3.2 ฟังก์ชันหลักของ RUN


สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน: RUN ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินหลักในระบบนิเวศ Tap Da Doge สามารถใช้เพื่อซื้อไอเทม เข้าถึงบริการ และกิจกรรมอื่นๆ ในเกมได้

กลไกการสร้างแรงจูงใจ: ผู้ใช้สามารถรับ RUN ได้โดยการเล่นเกม ทำภารกิจให้สำเร็จ หรือมีส่วนสนับสนุนชุมชน

การกำกับดูแล: ผู้ถือ RUN ยังได้รับสิทธิในการกำกับดูแล ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และเสนอไอเดียสำหรับการพัฒนาในอนาคตได้

4. วิธีการซื้อโทเค็น RUN บน MEXC


Tap Da Doge ผสมผสานการเล่นเกมแบบคลาสสิกกับเทคโนโลยีบล็อคเชนเพื่อสร้างประสบการณ์ "แตะเพื่อรับรายได้" ที่เรียบง่าย สนุกสนาน และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยระบบตัวละคร NFT ที่เป็นเอกลักษณ์ คุณสมบัติในเกมที่หลากหลาย และระบบนิเวศชุมชนที่กระตือรือร้น ทำให้ Tap Da Doge โดดเด่นในพื้นที่เกม Web3 ในขณะที่โทเค็น RUN เริ่มใช้งานจริงและระบบนิเวศยังคงพัฒนาต่อไป Tap Da Doge ก็มีความพร้อมที่จะดึงดูดฐานผู้ใช้ที่กว้างขึ้นและกลายเป็นโปรเจ็กต์เรือธงในเกมบล็อคเชน

ในการเดินทางแห่งการพัฒนาที่รวดเร็ว ความร่วมมือระหว่าง Tap Da Doge กับตลาดแลกเปลี่ยนระดับโลกชั้นนำ MEXC ได้ช่วยส่งเสริมการเติบโตของบริษัทอย่างแข็งแกร่ง MEXC เป็นที่รู้จักในเรื่องค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำ การดำเนินการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ การครอบคลุมสินทรัพย์ที่กว้างขวาง และสภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม จึงได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลก ข้อมูลเชิงลึกที่เฉียบแหลมและการสนับสนุนที่มั่นคงสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมสำหรับนวัตกรรม Web3 คุณภาพสูง

การซื้อขายแบบ Spot ของ RUN เปิดให้บริการบน MEXC แล้ว และคุณสามารถซื้อขายได้ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

1) เปิดและเข้าสู่ระบบแอป MEXC หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
2) ป้อน “RUN” ในแถบค้นหาและเลือก RUN เทรดสปอต
3) เลือกประเภทคำสั่งซื้อ ป้อนจำนวและราคา และดำเนินการซื้อขายให้เสร็จสิ้น


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ MEXC Learn ให้ข้อมูลนี้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ให้คำแนะนำในการลงทุน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

